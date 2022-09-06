Учредитель и НПД. Как использовать на пользу компании

Вправе ли учредитель перейти на НПД. Самозанятыми могут стать физлица, в том числе – и предприниматели (ст. 2 Федерального закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ). Однако если предприниматель применял какой-то иной специальный налоговый режим, он обязан с него уйти.

Не вправе применять НПД лица, которые, в том числе:

продают подакцизные товары и товары, подлежащие обязательной маркировке средствами идентификации;

перепродают товары или имущественные права, за исключением их личного домашнего имущества;

имеют работников;

применяют иные специальные налоговые режимы или платят НДФЛ с иной предпринимательской деятельности.

Не вправе перейти на НПД посредники. Самозанятость принудительно заканчивается, если в текущем календарном году доходы, которые учитывают при определении налоговой базы, превысят 2,4 млн руб.

Иначе говоря, для учредителе компаний запрета применять НПД в законе не установлено (ст. 4 Закона № 422-ФЗ).

Какие доходы не подпадают под НПД. Однако ограничения для самозанятых есть не только в вопросе «кто», но и в вопросе «какие». Какие виды доходов не подпадают под НПД? Это прописано в статье 6 Закона № 422-ФЗ. Сюда, например, входят, доходы:

в рамках трудовых отношений;

от продажи недвижимости и транспортных средств;

от передачи имущественных прав на недвижимое имущество, за исключением аренды жилых помещений;

от реализации долей в уставном капитале и ценных бумаг.

Но для нас главное, что здесь указан доход, который физлицо получает от оказания услуг или работ по ГПД, при условии, что их заказчиками выступают его работодатели или лица, бывшие его работодателями менее двух лет назад.

Это не значит, что учредитель – физлицо не может быть самозанятым вообще. Может. Просто если учредитель работает в своей компании, или работал в течение двух последних лет, то он не имеет права оказывать услуги и выполнять работы именно для этой компании. А другим организациям – вполне себе вправе.

Когда использовать учредителя с пользой. Если учредитель не работает в компании, и не работал в ней, он вправе перейти на НПД, оказывать услуги и выполнять работы для своей компании.

Самая очевидная экономия – брать у такого учредителя в аренду транспорт. Компания будет платить арендную плату, что снизит сумму налога на прибыль. А учредитель, в свою очередь, сэкономит на НДФЛ.

А вот сдавать в аренду нежилую недвижимость по этой схеме нельзя. Она из-под режима НПД выведена (подп. 3 п. 2 ст. 6 Закона № 422-ФЗ).

Также учредитель может давать компании платные консультации. Здесь нужно позаботиться о трех вещах:

об их документальном оформлении;

о практической пользе;

о соответствии цены рыночному уровню.

Было бы крайне желательно, если бы тема консультаций соответствовала профильному образованию учредителя. Чтобы не было такой ситуации, когда физлицо с гуманитарным образованием консультирует компанию по инженерным вопросам. И наоборот.

В чем опасность. Опасность возникает тогда, когда самозанятый учредитель оказывает услуги или выполняет работы только для одной компании – собственной (письмо ФНС от 16.09.2021 № АБ-4-20/13183@). Налоговики считают это одним из признаков сокрытия трудовых отношений.