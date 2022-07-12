УСН, ПСН, ИП на ОСНО: что сдаем за 2 квартал (1 полугодие) 2022 года

Тема по отчетности коммерческих организаций на ОСНО находится здесь. Раздел по бюджетным организациям находится здесь.

Обратите внимание, что в ссылках находятся не только формы деклараций, но и порядок их заполнения. Прежде чем спросить «а что писать в строчке 050», почитайте порядок, может и спрашивать не придется?

На форуме работает налоговый календарь, где можно посмотреть все сроки сдачи отчетности на 2022 год по всем налогам.

КБК на 2022 год находятся тут. Изменений кодов по основным налогам по сравнению с 2021 годом нет, но есть новый КБК по НДФЛ для налога 15%, который уплачивается физлицами по уведомлениям ФНС (не для работодателей).

Обращаю Ваше внимание, что принята единая (упрощенная) налоговая декларация, которая предоставляется организациями не ведущими деятельность. Но это не декларация по упрощенной системе налогообложения (УСН)! Обсуждение этой декларации здесь.

Внимание спецрежимникам, работающим по посредническим договорам (комиссии, агентским и т.п.)! Если вы работаете с комитентами (принципалами) на ОСНО и выставляете/получаете в рамках договоров с ними счета-фактуры, вы должны сдать в ИФНС в электронном виде журналы учета выставленных/полученных счетов-фактур!

1. Организации на УСН

Сведения о застрахованных лицах форма СЗВ-М (Постановление Правления ПФ РФ от 15.04.2021 № 103п) — срок сдачи 15 июля. Сдается в Пенсионный фонд. Эта форма не входит в состав квартальной отчетности, но включена сюда как напоминание о том, что её надо сдавать! Сведения о трудовой деятельности форма СЗВ-ТД. Постановление Правления ПФ РФ от 25.12.2019 № 730п, (ред. от 27.10.2020). Срок сдачи — 15 июля. Сдается в Пенсионный фонд только в случае, если были кадровые движения. Эта форма не входит в состав квартальной отчетности, но включена сюда как напоминание о том, что её надо сдавать! Обратите внимание, что в случае приема на работу или увольнения работника, СЗВ-ТД сдается на него на следующий день после издания приказа! Расчетная ведомость в ФСС, форма 4 ФСС (ФСС РФ: ФСС РФ: Приказ ФСС РФ от 14.03.2022 № 80). Срок сдачи 20 июля, (в бумажном варианте) и 25 июля (в электронном). Сдается в свой филиал ФСС. В этой форме только взносы про производственному травматизму, взносы по нетрудоспособности и материнству в форме (РСВ), сдающейся в налоговые органы. Новая форма! Отчет об операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости, совершенных в II квартале 2022 г. (Приказ ФНС России от 08.07.2021 № ЕД-7-15/645@). Срок сдачи в свою налоговую инспекцию — 25 июля. Сдается только при наличии таких операций и только в электронном виде! Расчет по страховым взносам. КНД-1151111 (Приказ ФНС России от 06.10.2021 № ЕД-7-11/875@). Срок сдачи 1 августа (перенос из-за выходных). Сдается в налоговую инспекцию. Для обсуждения этого расчета создана специальная тема! Отчет о движении средств по счетам (вкладам) в зарубежных банках. Постановление Правительства РФ от 28.12.2005 № 819 (ред. от 27.09.2021). Срок сдачи 30 июля (перенос срока законом не установлен). Отправляется в налоговую инспекцию в случае, если есть счета в иностранных банках. Расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом 6-НДФЛ (Приказ ФНС России от 15.10.2020 № ЕД-7-11/753@ (ред. от 28.09.2021). Срок сдачи 1 августа (перенос из-за выходных). Сдается в налоговую инспекцию.

2. Организации на ЕСХН

Сведения о застрахованных лицах форма СЗВ-М (Постановление Правления ПФ РФ от 15.04.2021 № 103п) — срок сдачи 15 июля. Сдается в Пенсионный фонд. Эта форма не входит в состав квартальной отчетности, но включена сюда как напоминание о том, что её надо сдавать! Сведения о трудовой деятельности форма СЗВ-ТД. Постановление Правления ПФ РФ от 25.12.2019 № 730п, (ред. от 27.10.2020). Срок сдачи — 15 июля. Сдается в Пенсионный фонд только в случае, если были кадровые движения. Эта форма не входит в состав квартальной отчетности, но включена сюда как напоминание о том, что её надо сдавать! Обратите внимание, что в случае приема на работу или увольнения работника, СЗВ-ТД сдается на него на следующий день после издания приказа! Расчетная ведомость в ФСС, форма 4 ФСС (ФСС РФ:ФСС РФ: Приказ ФСС РФ от 14.03.2022 № 80). Срок сдачи 20 июля, (в бумажном варианте) и 25 июля (в электронном). Сдается в свой филиал ФСС. В этой форме только взносы про производственному травматизму, взносы по нетрудоспособности и материнству в форме (РСВ), сдающейся в налоговые органы. Новая форма! Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость. КНД-1151001 (ФНС РФ: Приказ № ММВ-7-3/558@ от 29.10.2014 (ред. от 24.12.2021) — срок сдачи 25 июля. Сдается в налоговую инспекцию и только в электронном виде. Если у организации есть освобождение от НДС по ст.145 НК, декларация не сдается. Отчет об операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости, совершенных в II квартале 2022 г. (Приказ ФНС России от 08.07.2021 № ЕД-7-15/645@). Срок сдачи в свою налоговую инспекцию — 25 июля. Сдается только при наличии таких операций и только в электронном виде! Расчет по страховым взносам. КНД-1151111 (Приказ ФНС России от 06.10.2021 № ЕД-7-11/875@). Срок сдачи 1 августа (перенос из-за выходных). Сдается в налоговую инспекцию. Для обсуждения этого расчета создана специальная тема! Отчет о движении средств по счетам (вкладам) в зарубежных банках. Постановление Правительства РФ от 28.12.2005 № 819 (ред. от 27.09.2021). Срок сдачи 30 июля (перенос срока законом не установлен). Отправляется в налоговую инспекцию в случае, если есть счета в иностранных банках. Расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом 6-НДФЛ (Приказ ФНС России от 15.10.2020 № ЕД-7-11/753@ (ред. от 28.09.2021). Срок сдачи 1 августа (перенос из-за выходных). Сдается в налоговую инспекцию.

3. ИП без работников на УСН:

Отчет об операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости, совершенных в II квартале 2022 г. (Приказ ФНС России от 08.07.2021 № ЕД-7-15/645@). Срок сдачи в свою налоговую инспекцию — 25 июля. Сдается только при наличии таких операций и только в электронном виде! Отчет о движении средств по счетам (вкладам) в зарубежных банках. Постановление Правительства РФ от 28.12.2005 № 819 (ред. от 27.09.2021). Срок сдачи 30 июля (перенос срока законом не установлен). Отправляется в налоговую инспекцию в случае, если есть счета в иностранных банках.

4. ИП с работниками на УСН:

Тоже, что и в пункте 3 плюс:

Сведения о застрахованных лицах форма СЗВ-М (Постановление Правления ПФ РФ от 15.04.2021 № 103п) — срок сдачи 15 июля. Сдается в Пенсионный фонд. Эта форма не входит в состав квартальной отчетности, но включена сюда как напоминание о том, что её надо сдавать! Сведения о трудовой деятельности форма СЗВ-ТД. Постановление Правления ПФ РФ от 25.12.2019 № 730п, (ред. от 27.10.2020). Срок сдачи — 15 июля. Сдается в Пенсионный фонд только в случае, если были кадровые движения. Эта форма не входит в состав квартальной отчетности, но включена сюда как напоминание о том, что её надо сдавать! Обратите внимание, что в случае приема на работу или увольнения работника, СЗВ-ТД сдается на него на следующий день после издания приказа! Расчетная ведомость в ФСС, форма 4 ФСС (ФСС РФ: Приказ ФСС РФ от 14.03.2022 № 80). Срок сдачи 20 июля, (в бумажном варианте) и 25 июля (в электронном). Сдается в свой филиал ФСС. В этой форме только взносы про производственному травматизму, взносы по нетрудоспособности и материнству в форме (РСВ), сдающейся в налоговые органы. Новая форма! Расчет по страховым взносам. КНД-1151111 (Приказ ФНС России от 06.10.2021 № ЕД-7-11/875@). Срок сдачи 1 августа (перенос из-за выходных). Сдается в налоговую инспекцию. Для обсуждения этого расчета создана специальная тема! Расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом 6-НДФЛ (Приказ ФНС России от 15.10.2020 № ЕД-7-11/753@ (ред. от 28.09.2021). Срок сдачи 1 августа (перенос из-за выходных). Сдается в налоговую инспекцию.

6. ИП без работников на ЕСХН:

Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость. КНД-1151001 (ФНС РФ: Приказ № ММВ-7-3/558@ от 29.10.2014 ред. от 24.12.2021) — срок сдачи 25 июля. Сдается в налоговую инспекцию и только в электронном виде. Если у ИП есть освобождение от НДС по ст.145 НК, декларация не сдается. Отчет об операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости, совершенных в II квартале 2022 г. (Приказ ФНС России от 08.07.2021 № ЕД-7-15/645@). Срок сдачи в свою налоговую инспекцию — 25 июля. Сдается только при наличии таких операций и только в электронном виде! Отчет о движении средств по счетам (вкладам) в зарубежных банках. Постановление Правительства РФ от 28.12.2005 № 819 (ред. от 27.09.2021). Срок сдачи 30 июля (перенос срока законом не установлен). Отправляется в налоговую инспекцию в случае, если есть счета в иностранных банках.

7. ИП с работниками на ЕСХН:

Тоже, что и в пункте 6 плюс:

Сведения о застрахованных лицах форма СЗВ-М (Постановление Правления ПФ РФ от 15.04.2021 № 103п) — срок сдачи 15 июля. Сдается в Пенсионный фонд. Эта форма не входит в состав квартальной отчетности, но включена сюда как напоминание о том, что её надо сдавать! Сведения о трудовой деятельности форма СЗВ-ТД. Постановление Правления ПФ РФ от 25.12.2019 № 730п, (ред. от 27.10.2020). Срок сдачи — 15 июля. Сдается в Пенсионный фонд только в случае, если были кадровые движения. Эта форма не входит в состав квартальной отчетности, но включена сюда как напоминание о том, что её надо сдавать! Обратите внимание, что в случае приема на работу или увольнения работника, СЗВ-ТД сдается на него на следующий день после издания приказа! Расчетная ведомость в ФСС, форма 4 ФСС (ФСС РФ: Приказ ФСС РФ от 14.03.2022 № 80). Срок сдачи 20 июля, (в бумажном варианте) и 25 июля (в электронном). Сдается в свой филиал ФСС. В этой форме только взносы про производственному травматизму, взносы по нетрудоспособности и материнству в форме (РСВ), сдающейся в налоговые органы. Новая форма! Расчет по страховым взносам. КНД-1151111 (Приказ ФНС России от 06.10.2021 № ЕД-7-11/875@). Срок сдачи 1 августа (перенос из-за выходных). Сдается в налоговую инспекцию. Для обсуждения этого расчета создана специальная тема! Расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом 6-НДФЛ (Приказ ФНС России от 15.10.2020 № ЕД-7-11/753@ (ред. от 28.09.2021). Срок сдачи 1 августа (перенос из-за выходных). Сдается в налоговую инспекцию.

8. ИП без работников на ОСНО:

Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость. КНД-1151001 (ФНС РФ: Приказ № ММВ-7-3/558@ от 29.10.2014 (ред. от 24.12.2021) — срок сдачи 25 июля. Сдается в налоговую инспекцию и только в электронном виде. Отчет об операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости, совершенных в II квартале 2022 г. (Приказ ФНС России от 08.07.2021 № ЕД-7-15/645@). Срок сдачи в свою налоговую инспекцию — 25 июля. Сдается только при наличии таких операций и только в электронном виде! Отчет о движении средств по счетам (вкладам) в зарубежных банках. Постановление Правительства РФ от 28.12.2005 № 819 (ред. от 27.09.2021). Срок сдачи 30 июля (перенос срока законом не установлен).

9. ИП с работниками на ОСНО:

Тоже, что и в пункте 8 плюс:

Сведения о застрахованных лицах форма СЗВ-М (Постановление Правления ПФ РФ от 15.04.2021 № 103п) — срок сдачи 15 июля. Сдается в Пенсионный фонд. Эта форма не входит в состав квартальной отчетности, но включена сюда как напоминание о том, что её надо сдавать! Сведения о трудовой деятельности форма СЗВ-ТД. Постановление Правления ПФ РФ от 25.12.2019 № 730п, (ред. от 27.10.2020). Срок сдачи — 15 июля. Сдается в Пенсионный фонд только в случае, если были кадровые движения. Эта форма не входит в состав квартальной отчетности, но включена сюда как напоминание о том, что её надо сдавать! Обратите внимание, что в случае приема на работу или увольнения работника, СЗВ-ТД сдается на него на следующий день после издания приказа! Расчетная ведомость в ФСС, форма 4 ФСС (ФСС РФ:Приказ ФСС РФ от 14.03.2022 № 80). Срок сдачи 20 июля, (в бумажном варианте) и 25 июля (в электронном). Сдается в свой филиал ФСС. В этой форме только взносы про производственному травматизму, взносы по нетрудоспособности и материнству в форме (РСВ), сдающейся в налоговые органы. Новая форма! Расчет по страховым взносам. КНД-1151111 (Приказ ФНС России от 06.10.2021 № ЕД-7-11/875@). Срок сдачи 1 августа(перенос из-за выходных). Сдается в налоговую инспекцию. Для обсуждения этого расчета создана специальная тема! Расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом 6-НДФЛ (Приказ ФНС России от 15.10.2020 № ЕД-7-11/753@ (ред. от 28.09.2021). Срок сдачи 1 августа (перенос из-за выходных). Сдается в налоговую инспекцию.

10. ИП без работников на ПСН:

По ПСН отчетности нет. Но если у ИП вдобавок к ПСН есть УСН или ЕСХН, смотрите отчетность по этим системам налогообложения.

Отчет об операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости, совершенных в II квартале 2022 г. (Приказ ФНС России от 08.07.2021 № ЕД-7-15/645@). Срок сдачи в свою налоговую инспекцию — 25 июля. Сдается только при наличии таких операций и только в электронном виде! Отчет о движении средств по счетам (вкладам) в зарубежных банках. Постановление Правительства РФ от 28.12.2005 № 819 (ред. от 27.09.2021). Срок сдачи 30 июля (перенос срока законом не установлен).

11. ИП с работниками на ПСН:

Тоже, что и в пункте 10 плюс: