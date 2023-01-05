Налоговая отчетность

ОСНО организации: что сдаем за 2022 год

Разбираемся, что важно не забыть при сдаче ОСНО организации за 2022 год.

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Бухгалтерская отчетность

Срок сдачи – 31 марта. Сдается только в электронном виде! Обратите внимание! Балансы в статистику не сдаются!

  1. Бухгалтерский баланс.

  2. Отчет о финансовых результатах.

  3. Отчет об изменениях капитала.

  4. Отчет о движении денежных средств.

  5. Пояснения к бухгалтерскому балансу.

Организации, имеющие право применять упрощенный бухучет, могут сдавать упрощенные формы бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах, отчета о целевом использовании средств (но тоже только в электронном виде!).

Форматы представления экземпляра составленной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и аудиторского заключения о ней в виде электронных документов утверждены Приказом ФНС России от 13.11.2019 N ММВ-7-1/570@.

Отчетность по налогам и взносам

  1. Сведения о застрахованных лицах форма СЗВ-М (Постановление Правления ПФ РФ от 15.04.2021 № 103п) – срок сдачи 16 января, так как 15 января выходной. Сдается в Социальный фонд. Эта форма сдается в последний раз!

  2. Сведения о трудовой деятельности форма СЗВ-ТД (Постановление Правления ПФ РФ от 25.12.2019 № 730п, ред. от 27.10.2020) Срок сдачи – 16 января так как 15 выходной. Сдается за декабрь в Социальный фонд только в случае, если были кадровые движения по переводу сотрудников или переходу их на ЭТК. При приеме на работу или увольнении форма сдается на следующий день! Эта форма сдается в последний раз!

  3. Расчетная ведомость в ФСС, форма 4 ФСС (ФСС РФ: Приказ ФСС РФ от 14.03.2022 № 80) – срок сдачи 20 января (в бумажном варианте) и 25 января (в электронном). Сдается в Социальный фонд. Взносы по НС и ПЗ уплачиваются, как и раньше,по 15 числам. Эта форма сдается в последний раз!.

  4. Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость. КНД-1151001 (ФНС РФ: Приказ № ММВ-7-3/558@ от 29.10.2014 ред. от 24.12.2021) – срок сдачи 25 января. Сдается в налоговую инспекцию и только в электронном виде. Налог уплачивается по 1/3 исчисленного не позднее 30 января, 28 февраля и 28 марта.

  5. Отчет об операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости, совершенных в IV квартале 2022 г. (Приказ ФНС России от 08.07.2021 № ЕД-7-15/645@). Срок сдачи в свою налоговую инспекцию – 25 января. Сдается только при наличии таких операций и только в электронном виде!

  6. Расчет по страховым взносам. КНД-1151111 (ФНС РФ: Приказ ФНС России от 06.10.2021 № ЕД-7-11/875@ ред. от 19.05.2022) – срок сдачи 25 января. Сдается в налоговую инспекцию. Для обсуждения этого расчета создана специальная тема!. Взносы за декабрь уплачиваются не позднее 30 января (потому что 28 января выходной). С 2023 года взносы в ФНС уплачиваются по 28 числам, а не по 15!

  7. Отчет о движении средств по счетам (вкладам) в зарубежных банках. Постановление Правительства РФ от 28.12.2005 № 819 (ред. от 27.09.2021). Срок сдачи 30 января. Отправляется в налоговую инспекцию в случае, если есть счета в иностранных банках.

  8. Расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом 6-НДФЛ (Приказ ФНС России от 14.10.2015 № ММВ-7-11/450@ (ред. от 28.09.2021) ). Срок сдачи – 27 февраля, потому что 25 февраля выходной. Сдается в налоговую инспекцию. Годовая форма включает сведения о доходах физлиц (бывшая справка 2-НДФЛ).

  9. Персонифицированная отчетность в Пенсионный фонд (формы СЗВ-СТАЖ и ОДВ-1). Постановление Правления от 06.12.2018 № 507п. Порядок заполнения в редакции постановления от 06.09.2021 № 304п. Срок представления в отделение ПФР −1 марта. Эта форма сдается в последний раз!

  10. Декларация о плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2022 год. Срок отправки в Росприроднадзор – 10 марта. Приказ Минприроды России от 10.12.2020 № 1043.

  11. Налоговая декларация по налогу на прибыль организаций. КНД-1151006 ( ФНС РФ: Приказ № ММВ-7-3/475@ от 23.09.2019 ред. от 17.08.2022) – срок сдачи 27 марта. Сдается в налоговую инспекцию. Новая форма!. Налог уплачивается не позднее 28 марта.

  12. Декларация по налогу на имущество организаций. КНД-1152026 (Приказ ФНС России от 24.08.2022 № ЕД-7-21/766@) – срок сдачи 25 марта. Сдается в налоговую инспекцию. Новая форма. Срок уплаты налога не позднее 28 февраля.

Организации, не осуществляющее операций, в результате которых происходит движение денежных средств на его счетах в банках (в кассе организации), и не имеющее по этим налогам объектов налогообложения, представляют по данным налогам единую (упрощенную) налоговую декларацию.

Форма КНД-1151085. Срок сдачи 20 января.

Другие формы отчетности можно найти здесь

Сроки сдачи ежемесячной отчетности в 1 квартале 2023 года

  1. Персонифицированные сведения о физлицах в ИФНС КНД 1151162 (Приказ ФНС России от 29.09.2022 № ЕД-7-11/878@) - сдается 27 февраля (за январь) и 27 марта (за февраль).

  2. Уведомления об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей по налогам, сборов, страховых взносов КНД 1110355 (Приказ ФНС России от 02.11.2022 № ЕД-7-8/1047@). Сдается 25 января (по НДФЛ, удержанному с 1.01 по 22.01.2023), 27 февраля (по НДФЛ и страховым взносам), 27 марта (по НДФЛ и страховым взносам).

  3. ЕФС-1, подраздел 1.1 Сведения о трудовой (иной) деятельности (Постановление Правления ПФ РФ от 31.10.2022 № 245п) – сдается:

а) на следующий рабочий день после приема на работу или увольнения работников по трудовым договорам;
б) на следующий рабочий день после заключения договора ГПХ (подряда, услуг, авторских договоров) или его расторжения;
в) не позднее 27 февраля и 27 марта при кадровых переводах сотрудников или их переходе на ЭТК.

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