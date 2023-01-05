Отчетность ИП за 2022 год по всем системам налогообложения

Декларация о плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2022 год. Срок отправки в Росприроднадзор – 10 марта . Приказ Минприроды России от 10.12.2020 № 1043.

Отчет о движении средств по счетам (вкладам) в зарубежных банках в случае их наличия. Постановление Правительства РФ от 28.12.2005 № 819 (ред. от 27.09.2021). Срок сдачи 30 января .

Отчет об операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости, совершенных в IV квартале 2022 г. (Приказ ФНС России от 08.07.2021 № ЕД-7-15/645@). Срок сдачи в свою налоговую инспекцию – 25 января . Сдается только при наличии таких операций и только в электронном виде!

Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость. КНД-1151001 (ФНС РФ: Приказ № ММВ-7-3/558@ от 29.10.2014 ред. от 24.12.2021) – срок сдачи 25 января . Сдается в налоговую инспекцию и только в электронном виде. Налог уплачивается по 1/3 исчисленного не позднее 30 января, 28 февраля и 28 марта.

Декларация о плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2022 год. Срок отправки в Росприроднадзор – 10 марта . Приказ Минприроды России от 10.12.2020 № 1043.

Отчет о движении средств по счетам (вкладам) в зарубежных банках в случае их наличия. Постановление Правительства РФ от 28.12.2005 № 819 (ред. от 27.09.2021). Срок сдачи 30 января .

Отчет об операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости, совершенных в IV квартале 2022 г. (Приказ ФНС России от 08.07.2021 № ЕД-7-15/645@). Срок сдачи в свою налоговую инспекцию – 25 января . Сдается только при наличии таких операций и только в электронном виде!

Налоговая декларация по ЕСХН КНД-1151059 ( ФНС РФ:Приказ от 28.07.2014 № ММВ-7-3/384@ ред. от 18.12.2020) – срок сдачи 27 марта . Сдается в налоговую инспекцию. Налог уплачивается не позднее 28 марта.

Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость, если нет освобождения по ст.145 НК. КНД-1151001 (ФНС РФ: Приказ № ММВ-7-3/558@ от 29.10.2014 ред. от 24.12.2021) – срок сдачи 25 января . Сдается в налоговую инспекцию и только в электронном виде . Налог уплачивается по 1/3 исчисленного не позднее 30 января, 28 февраля и 28 марта.

Декларация о плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2022 год. Срок отправки в Росприроднадзор – 10 марта . Приказ Минприроды России от 10.12.2020 № 1043.

Отчет о движении средств по счетам (вкладам) в зарубежных банках в случае их наличия. Постановление Правительства РФ от 28.12.2005 № 819 (ред. от 27.09.2021). Срок сдачи 30 января .

Отчет об операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости, совершенных в IV квартале 2022 г. (Приказ ФНС России от 08.07.2021 № ЕД-7-15/645@). Срок сдачи в свою налоговую инспекцию – 25 января . Сдается только при наличии таких операций и только в электронном виде!

Налоговая декларация по УСН КНД-1152017 ( ФНС РФ:Приказом от 25.12.2020 № ЕД-7-3/958@) – срок сдачи 25 апреля . Сдается в налоговую инспекцию. Налог уплачивается не позднее 28 апреля.

Декларация о плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2022 год. Срок отправки в Росприроднадзор – 10 марта . Приказ Минприроды России от 10.12.2020 № 1043.

Отчет о движении средств по счетам (вкладам) в зарубежных банках в случае их наличия. Постановление Правительства РФ от 28.12.2005 № 819 (ред. от 27.09.2021). Срок сдачи 30 января .

Отчет об операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости, совершенных в IV квартале 2022 г. (Приказ ФНС России от 08.07.2021 № ЕД-7-15/645@). Срок сдачи в свою налоговую инспекцию – 25 января . Сдается только при наличии таких операций и только в электронном виде!

Отчетность за работников не зависит от системы налогообложения ИП.

Сведения о застрахованных лицах форма СЗВ-М (Постановление Правления ПФ РФ от 15.04.2021 № 103п) – срок сдачи 16 января, так как 15 января выходной. Сдается в Социальный фонд. Эта форма сдается в последний раз!

Сведения о трудовой деятельности форма СЗВ-ТД (Постановление Правления ПФ РФ от 25.12.2019 № 730п, ред. от 27.10.2020). Срок сдачи – 16 января так как 15 выходной. Сдается за декабрь в Социальный фонд только в случае, если были кадровые движения по переводу сотрудников или переходу их на ЭТК. При приеме на работу или увольнении форма сдается на следующий день! Эта форма сдается в последний раз!

Расчетная ведомость в ФСС, форма 4 ФСС (ФСС РФ: Приказ ФСС РФ от 14.03.2022 № 80) – срок сдачи 20 января (в бумажном варианте) и 25 января (в электронном). Сдается в Социальный фонд. Взносы по НС и ПЗ уплачиваются, как и раньше,по 15 числам. Эта форма сдается в последний раз!.

Расчет по страховым взносам. КНД-1151111 (ФНС РФ: Приказ ФНС России от 06.10.2021 № ЕД-7-11/875@ ред. от 19.05.2022) – срок сдачи 25 января. Сдается в налоговую инспекцию. Для обсуждения этого расчета создана специальная тема!. Взносы за декабрь уплачиваются не позднее 30 января (потому что 28 января выходной). С 2023 года взносы в ФНС уплачиваются по 28 числам, а не по 15!

Расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом 6-НДФЛ (Приказ ФНС России от 14.10.2015 № ММВ-7-11/450@ (ред. от 28.09.2021) ) - 27 февраля, потому что 25 февраля выходной. Сдается в налоговую инспекцию. Годовая форма включает сведения о доходах физлиц (бывшая справка 2-НДФЛ).