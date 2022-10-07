Налоговые схемы

Как цифровой след влияет на налоговые риски

Занимаясь оптимизацией налогов многие забывают о том, что не только физические лица, но и компании ежедневно оставляют в интернете свой цифровой след. По нему контролеры могут довольно быстро и легко вычислить незаконные действия или уход от уплаты налогов.

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Как цифровой след влияет на налоговые риски

Вряд ли для кого-то является секретом, что сеть интернет — пространство не только для получения информации, но и для всестороннего анализа пользователей и их поведенческих особенностей.

Специалисты утверждают, что в настоящее время возможна даже диагностика выгорания человека или вычисление «сбитого летчика» лишь по сценарию поведения человека в сети.

Кликнув на этот пост, вы уже оставили свой след в цифровом пространстве. И если у кого-то возникнет необходимость вас профессионально просчитать, то информация и об этом шаге тоже попадет в общую копилку данных Big Data. Ведь каждое действие в интернете собирается в характеристику вашей цифровой личности.

Применительно к бизнесу налоговики аналогично давно научились анализировать поведение компаний и собирать компромат на бизнесменов в интернете. Недаром ФНС одна из самых технологичных организаций в нашей стране.

В поле зрения контролеров может попасть

  • сайт компании (он вообще является буквально кладезем полезной для фискалов информации);
  • профиль компании в соцсетях;
  • страница в соцсетях топ-менеджеров компании;
  • домен и почтовые адреса, к нему привязанные;
  • поиск сотрудников на сайтах подбора персонала, а также на биржах для фрилансеров;
  • видеоролики и видеопрезентации о компании;
  • IP -адреса отправки отчетности и т.д.

Повышение качества государственного управления напрямую связано с вопросом использования цифровых технологий, создания и внедрения автоматизированных систем с целью повышения эффективности обработки и анализа информации об участниках финансовых отношений.

Цифровой портрет компании или ИП нужен налоговикам, чтобы вычислить

  • взаимозависимость и дробление бизнеса;
  • нелегальные или не задекларированные виды деятельности;
  • замену трудовых отношений договорами ГПХ или сотрудничеством с самозанятыми;
  • конвертную зарплату и неоформленных в штат сотрудников;
  • налоговые схемы с участием «технических компаний»;
  • фиктивные сделки с подрядчиками, агентами или перевозчиками;
  • сокрытие выручки, недоимку;
  • неприменение онлайн касс;
  • предбанкротное состояние компании или ИП.

Несколько примеров, как инспекторы добывают компромат против бизнесменов в сети, из-за чего компаниям и ИП насчитываю недоимки, штрафы и пени.

Преувеличение срока своего присутствия на рынке, указанное на сайте компании, обошлось ей доначислением налогов, а также штрафа и пеней (постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда по делу № А60-59450/2019 от 18.01.2021 года).

Информация из сайта стала доказательством дробления бизнеса (постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда по делу № А53-23398/2019 от 02.09.2021 года).

Причиной доначисления НДС и налога на прибыль, также налога на имущество явилась нестыковка в дате ввода в эксплуатацию объекта недвижимости в учете компании и в рекламном видео ролике директора. Доначисления не удалось отбить даже через Верховный суд (определение ВС № 304-ЭС21-16558 от 27.09.2021 года).

Проанализировав размещенные на сайте по подбору персонала вакансии, налоговики сумели подтвердить, что привлечение подрядчика являлось фиктивным (решение Арбитражного суда г. Москвы по делу № А40-102584/21-116-530 от 19.10.2021 года).

А в этом деле (решение Арбитражного суда г. Москвы по делу № А40-101195/21-108-2139 от 01.11.2021 года) фискалы обосновали вину компании и притворность сделок с помощью роликов You Tube. Которые налоговая инспекция успешно использовала в суде в качестве доказательства своей правоты.

Какой из всего сказанного можно сделать вывод?

Не только клиенты организации, но и инспекторы ФНС посещают сайт и профиль компании в соцсетях, наблюдают за вакансиями, которые вы размещаете, что сотрудники говорят и пишут о вашем предприятии.

Рекомендую следить за «чистотой информации», размещаемой в сети, как о бизнесе, так и о первых лицах фирмы. Иначе из-за рвения маркетологов или желания собственника приукрасить достижения предприятия, можно получить как минимум повышенное внимание со стороны контролеров, как максимум существенные доначисления налогов и пени.

На стадии налогового планирования целесообразно озадачиться, будет ли соответствовать налоговая отчетность предприятия ее цифровому портрету в интернете.

Недаром говорят:

«Все, что попадает в интернет, остается там навсегда!». Цифровые следы весьма проблематично свести...

До новых встреч на трибуне Клерка! Сейчас готовлю для вас еще один интересный материал, не пропустите.

Кому нужно больше, приглашаю с собой на новый TG канал :)

 

Ольга Ульянова аудитор
Ольга Ульянова аудитор
Аудитор-консультант

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Занимаясь оптимизацией налогов многие забывают о том, что не только физические лица, но и компании ежедневно оставляют в интернете свой цифровой след. По нему контролеры могут довольно быстро и легко вычислить незаконные действия или уход от уплаты налогов.

Как цифровой след влияет на налоговые риски

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