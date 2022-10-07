Как цифровой след влияет на налоговые риски

Вряд ли для кого-то является секретом, что сеть интернет — пространство не только для получения информации, но и для всестороннего анализа пользователей и их поведенческих особенностей.

Специалисты утверждают, что в настоящее время возможна даже диагностика выгорания человека или вычисление «сбитого летчика» лишь по сценарию поведения человека в сети.

Кликнув на этот пост, вы уже оставили свой след в цифровом пространстве. И если у кого-то возникнет необходимость вас профессионально просчитать, то информация и об этом шаге тоже попадет в общую копилку данных Big Data. Ведь каждое действие в интернете собирается в характеристику вашей цифровой личности.

Применительно к бизнесу налоговики аналогично давно научились анализировать поведение компаний и собирать компромат на бизнесменов в интернете. Недаром ФНС одна из самых технологичных организаций в нашей стране.

В поле зрения контролеров может попасть

сайт компании (он вообще является буквально кладезем полезной для фискалов информации);

профиль компании в соцсетях;

страница в соцсетях топ-менеджеров компании;

домен и почтовые адреса, к нему привязанные;

поиск сотрудников на сайтах подбора персонала, а также на биржах для фрилансеров;

видеоролики и видеопрезентации о компании;

IP -адреса отправки отчетности и т.д.

Повышение качества государственного управления напрямую связано с вопросом использования цифровых технологий, создания и внедрения автоматизированных систем с целью повышения эффективности обработки и анализа информации об участниках финансовых отношений.

Цифровой портрет компании или ИП нужен налоговикам, чтобы вычислить

взаимозависимость и дробление бизнеса;

нелегальные или не задекларированные виды деятельности;

замену трудовых отношений договорами ГПХ или сотрудничеством с самозанятыми;

конвертную зарплату и неоформленных в штат сотрудников;

налоговые схемы с участием «технических компаний»;

фиктивные сделки с подрядчиками, агентами или перевозчиками;

сокрытие выручки, недоимку;

неприменение онлайн касс;

предбанкротное состояние компании или ИП.

Несколько примеров, как инспекторы добывают компромат против бизнесменов в сети, из-за чего компаниям и ИП насчитываю недоимки, штрафы и пени.

Преувеличение срока своего присутствия на рынке, указанное на сайте компании, обошлось ей доначислением налогов, а также штрафа и пеней (постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда по делу № А60-59450/2019 от 18.01.2021 года).

Информация из сайта стала доказательством дробления бизнеса (постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда по делу № А53-23398/2019 от 02.09.2021 года).

Причиной доначисления НДС и налога на прибыль, также налога на имущество явилась нестыковка в дате ввода в эксплуатацию объекта недвижимости в учете компании и в рекламном видео ролике директора. Доначисления не удалось отбить даже через Верховный суд (определение ВС № 304-ЭС21-16558 от 27.09.2021 года).

Проанализировав размещенные на сайте по подбору персонала вакансии, налоговики сумели подтвердить, что привлечение подрядчика являлось фиктивным (решение Арбитражного суда г. Москвы по делу № А40-102584/21-116-530 от 19.10.2021 года).

А в этом деле (решение Арбитражного суда г. Москвы по делу № А40-101195/21-108-2139 от 01.11.2021 года) фискалы обосновали вину компании и притворность сделок с помощью роликов You Tube. Которые налоговая инспекция успешно использовала в суде в качестве доказательства своей правоты.

Какой из всего сказанного можно сделать вывод?

Не только клиенты организации, но и инспекторы ФНС посещают сайт и профиль компании в соцсетях, наблюдают за вакансиями, которые вы размещаете, что сотрудники говорят и пишут о вашем предприятии.

Рекомендую следить за «чистотой информации», размещаемой в сети, как о бизнесе, так и о первых лицах фирмы. Иначе из-за рвения маркетологов или желания собственника приукрасить достижения предприятия, можно получить как минимум повышенное внимание со стороны контролеров, как максимум существенные доначисления налогов и пени.

На стадии налогового планирования целесообразно озадачиться, будет ли соответствовать налоговая отчетность предприятия ее цифровому портрету в интернете.

Недаром говорят:

«Все, что попадает в интернет, остается там навсегда!». Цифровые следы весьма проблематично свести...

До новых встреч на трибуне Клерка! Сейчас готовлю для вас еще один интересный материал, не пропустите.

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