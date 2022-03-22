Егору Гайдару исполнилось 66 лет (1956-2009)

Исполнилось 66 лет со дня рождения выдающегося экономиста, реформатора постсоветской России Егора Тимуровича Гайдара (1956-2009). Так получилось, что мой научный руководитель, профессор лично знал Е.Т.Гайдара, оба сейчас в лучшем мире, ждут или уже реинкарнировались!

Многие сейчас говорят, что Россия значительно лучше перенесла экономико-финансовый кризис 2008 г., хотя он был и глобальным и сильно бил по экономике России. Многие специалисты знают, что гений Е.Гайдара позволил так легко пройти кризис 2008 г. Именно тогда вышли его работы, переведенные на разные языки Мира.

Именно Е.Т.Гайдару Россия обязана рынку и рыночной экономике, именно она не даёт скатиться России в пропасть сейчас, в 2022 г., в ту экономическую пропасть как это было СССР.

Самые сильные в культурном, военном, политическом отношении и экономически развитые страны Мира и наднациональные объединения, такие как США, ЕС, Китай - имеют рыночную экономику. Причём, нет ни одного примера в XX в. страны с успешной жизнью без рыночной экономки.

Ну сама история Земли об этом говорит: в начале XX в. только 15% населения Земли жили в рыночной экономике, в конце XX в. - 98%, исключение: КНДР, Куба (хотя тоже частично внедряет рынок), несколько беднейших стран Африки. Попытки Венесуэлы в 1999г. пойти по пути «боливарианского социализма» проварились. В 2018 году в Венесуэле уровень инфляции составил 100 000 %, а розничные цены повышались примерно вдвое каждый месяц.

Рынок невозможно насадить войной или силой, он эволюционно внедряется, нужно законы, гарантирующие права собственности и свободу капиталов, парламент с дискуссиями, суды. О судах, кстати, писал величайший экономист ещё XVIII в. Адам Смит, на которого ссылался сам А.С. Пушкин в "Евгении Онегине". Именно А.Смит обосновал необходимость рынка, Великобритания, последовал экономической политике А.Смита, превратилась в саму большую за всю историю Земли по численности и площади колониальную державу в XIX в. и начале XX в.

Дело в том, что рыночная экономика не существует без справедливого и независимого суда. Т.е. сейчас в мире среди экономистов есть только дискуссия, в какой степени рынок, настолько экономически свободны должны быть предприниматели и люди, но нет вообще вопроса нужна ли рыночная экономика.

По этому случаю фрагмент из интервью Е.Т.Гайдара, опубликованного в газете "Коммерсант" за несколько дней до его смерти.

"Я верю в логику исторического процесса. Она подсказывает, что умное, образованное общество неизбежно предъявляет спрос на свободу. Это происходит так или иначе, раньше или позже, но оно его предъявляет. Когда общество его предъявляет, у власти очень мало остается вариантов, чем удовлетворить спрос. Все остальное очень опасно. Это показывает история, например, с режимом Чаушеску. Уж ему жестокости было никак не занимать и готовности стрелять по людям, которые вышли с протестом – тоже. Это чем-нибудь ему помогло? Борьба с коррупцией, это действительно важнейшая проблема российской политики, очень серьезная задача и нельзя ее решать лобовыми способами. То есть, если начать выносить расстрельные приговоры за коррупцию, то это приведет только к тому, что большая часть денег, которые связаны с коррупцией, перейдет в силовые структуры. Ничего иного не получится. Борьба с коррупцией это в первую очередь – реально свободные СМИ, имеющие реально свободный массовый доступ к населению. Во-вторых, это реально функционирующая система разделения властей, в том числе свободная судебная система и реально функционирующий парламент. Он может быть не идеален. Скажем, последний парламент, в котором я работал, это был парламент, сформированный по итогам выборов 1999 года. Он был далеко не идеален. Сказать, что все депутаты там не были коррумпированы, я никогда бы не взялся. Парламент – это площадка, на которой неизбежно сражаются разные группы интересов и каждый из них может положить на стол документы, которые показывают факты коррупции. Даже если им за это заплатили. И на это надо реагировать. Надо реагировать исполнительной власти. Это существенный элемент в борьбе с коррупцией. Так что, конечно, борьба с коррупцией это, в первую очередь, системные меры по обеспечению функционирования того набора институтов, которые проложили дорогу к тому, что называется современным экономическим ростом, то есть беспрецедентному ускорению экономического развития, которое созревало на протяжении столетий в Европе. Да, у нас разная история с Западом. Это наша трагедия, но это реальность. Придумать сценарий, при котором мы будем жить как Голландия или Люксембург я не могу. Но при этом необходимость внедрения набора институтов, обеспечивающих устойчивый экономический рост и политическую стабильность, вне зависимости от того, как складывается конъюнктура нефтяного рынка, это важнейшая стратегическая проблема нашей страны. Да, это наша специфика. Отличие нашей судьбы от судьбы Голландии это реальность. А то, что из-за этого мы всю жизнь должны испытывать тяжелейшие экономические и политические проблемы, - нет".

/Частично цитируется по телеграм-каналу Николая Николаевича Подосокорского/.