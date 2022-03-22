Klerk помогает бизнесу отстоять права в неравной борьбе с банкирами: мартовский кейс с участием ЦБ РФ

Для многих предпринимателей стало большой неожиданностью правило об обязательной продаже валютной выручки в размере 80%, введенное Указом Президента РФ от 28.02.2022 № 79 «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Соединенных Штатов Америки и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций». Данное правило было введено «задним числом», т.е. относилось к валютной выручке, полученной с 01 января 2022 г.

Далее, Банк России (Центральный банк РФ или ЦБ РФ), который является главным регулятором финансовой системы России, дал подробные разъяснения, в которых в том числе на коммерческие банки была возложена обязанность валютного контроля (они стали агентами валютного контроля).

Некоторые, коммерческие банки почувствовали, как любая коммерческие организация, возможности для банковского бизнеса.

И вот, в один прекрасный день к пистонному активному участнику нашего форума Дмитрию (@dima111) поступил запрос его банка о продаже валютной выручки, которая была получена, как указал Дмитрий, до 01 января 2022 г. Действительно ни в указе президента РФ, ни в разъяснениях ЦБ РФ не было прямо сказано о такой ситуации.

Естественно, когда такая противоречивая ситуация, разгорелись споры, прав ли банк и главное, можно ли что-то сделать в такой ситуации, когда ваши средства в валюте находиться у банка.

У нас на сайте тоже появилась статья об этом .

Но опять-таки, она прямо ссылалась на разъяснения ЦБ РФ.

Естественно, были горячие головы, которые прямо писали:

«но что-то подсказывает… что заставят продать»

Тем не менее, мною, как консулатом, настоятельно было рекомендовано обратиться к Интернет-приемную ЦБ РФ .

Дмитрий обратился в приемную главного регулятора работы всех банков страны 02.03.2022, который в силе закрыть любой банк, а также ЦБ РФ уполномочен проводить проверки любого банка, осуществлять надзор за всей денежной системой.

Судя по сайту, тема достаточно актуальная, т.е. у многих есть подобные вопросы, и тема от 1 марта 2022 г. набрала 1,3 просмотров.

Когда Дмитрий обратился к ЦБ РФ, ему поначалу сказали, что ответят быстро, мы уже стали терять терпения и скептики написали, что, мол, никуда не денетесь, банк останется прав. Я уже, честно говоря, стал сам сомневался, т.к. была направлена просьба о разъяснениях, а не жалоба.

И вот 17 марта 2022 г. Банк России письменно подтвердил, что валютная выручка, полученная до 01.01.2022, не подлежит обязательной продаже, письмо было подписано первым заместителем директора Департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ РФ. Впрочем, вы можете увидеть и сами, Дмитрий разрешил это письмо разместить для всех.

Со своей стороны хотел бы подчеркнуть, что очень важно отстаивать и бороться за свои права, отстаивать их и не опускать руки.Очень важную роль, что очевидно, сыграла и площадка обсуждения klerk.ru, которая стала важнейшим посредников для общения и консультаций профессионалов, экспертов, бухгалтеров, юристов, менеджеров и бизнесменов, банкиров и чиновников.