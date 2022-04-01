Россия и ВТО: «отыграть назад»

Первый министр экономики Андрей Нечаев сообщил в своем телеграм канале:

Россия может столкнуться с исключением из Всемирной торговой организации, по крайней мере с изоляцией от льгот объединения со стороны стран, присоединившихся с санкциям - пишут «Ведомости». 16 марта 2022 г. Япония вслед за США и Канадой отказала Москве в режиме наибольшего благоприятствования во внешней торговле – это фундаментальный принцип объединения, без которого членство в ВТО теряет смысл.

Немного истории

Вспомнил, что во время первого срока В.Путина именно он был одним из самых активных акторов, который сделал очень многое, чтобы Россия стала полноправным членом ВТО. Эта организация позволяет оградить страну от высоких таможенных пошлин и квотирования, не дает развязывать торговые войны, которые так или иначе существовали в XVII - в первой половине XX века, а в настоящее время крайне редко.

Так или иначе жители стран-членов ВТО сильно выигрывают, покупая по самой низкой возможной цене товары услуги. В основе ВТО три самых главных соглашения (ГАТТ, ГАТС и ТРИПС) и несколько сотен международных договоров. ГАТТ и ГАТС - международные договоры, которые существовали до создания ВТО в современном виде и регулировали принципы равного оборота товаров (ГАТТ) и услуг (ГАТС). Эти соглашения не давали задирать одной стране таможенные пошлины и создавать неравные квоты.

ВТО и гражданский, уголовный кодексы РФ

Третье соглашение (ТРИПС) касается свободы оборота интеллектуальной собственности (ИС). Именно с этим соглашением России было очень сложно, т.к. в нашей стране очень много было контрактного программного обеспечения. В ВТО действует по принципу консенсуса, т.е. чтобы страну приняли нужно согласие всех членов ВТО без оговорок, а это 164 члена - участника. Правительство РФ и лично В.В.Путин проделали колоссальную работу, чтобы стать полноправным членом этой организации.

Так, чтобы продемонстрировать партнерам решимость соблюдать ТРИПС, в России были проведены проверки Прокуратуры РФ и МВД РФ по выявлению нарушений авторских прав в том числе прав международных корпораций, которые не хотели работать в РФ в связи с развитым пиратством. Были возбуждены уголовные дела, ряд злостных нарушителей наказаны.

Кстати, несмотря на все заявления о том, что можно использовать "пиратский софт" - в УК РФ и КоАП РФ пока еще существуют статьи, позволяющие привлекать в том числе к уголовной ответственности, тех, кто установит пиратский софт, например, себе на ПК.

Но самой острой проблемой является в смысле "пиратства" является то, что в нашей стране действует четвертая часть ГК РФ, которая подробно регулирует отношения, связанные с ИС. Отменить эти законы практически нереально, т.к. придется принять новую Конституцию РФ, т.к. в ней есть ч. 4 ст. 15, гласящая:

"Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора".

Относительно ИС Россия является участницей нескольких десятков международных договоров, которые были еще подписаны и ратифицированы СССР, одним из важнейших является Договор об учреждении Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС).

ВОИС работает при ООН, членом которой является Россия, участники ВОИС взяли на себя обязательства охраны ИС, распространения культуры ИС в своих странах, обеспечения международного патентования. Российское патентное ведомство (Роспатент) и ВОИС активно взаимодействуют, Россия заинтересована в развитии изобретательства и науки в своей стране.

Таким образом, советы использования пиратского софта без отмены уголовных статей - являются двусмысленными, если не сказать "дьявольскими".

Что же будет с экономикой России?

Мы уже начали деградировать, переходя на "пиратский софт" после заявления властей. Экономические последствия этого сложно переоценить. Ясно, что могут быть выдвинуты иски как против страны, так и против крупных государственных корпораций России, наложены колоссальные штрафы. Сам по себе риск для бизнеса - измеряется денежными сумами, которые будут большими в данном случае. В традициях прецедентного права (США, Великобритания и т.д.) интеллектуальная собственность - самый священный вид права. В судах можно услышать, что объекты ИС святы словно божьи дети. Такое отношение к этому со стороны западного мира ставит нас в очень тяжелое положение. Даже Китай был вынужден считаться с этим и не смог игнорировать.

Другое последствие - долгосрочное. Мы все видим сейчас зарплаты профессиональных программистов в РФ, они стали сопоставимыми с мировыми ценами на труд квалифицированных специалистов. Откуда беруться такие зарплаты? Дело в том, что программы и программный код сам по себе стоит денег, причем немалых, если речь идет о бизнес-интересах. Если у вас возникает пиратский софт, то результаты труда программистов стоит в сотни раз меньше.

Т.е. программисты в стране станут получать значительно меньше. Зачем им платить так много, когда можно украсть почти бесплатно хорошую пиратскую программу? Так будут рассуждать многие бизнесмены, это так называемое рациональное поведение экономических агентов.

Еще одна проблема в том, что пиратство - это криминал с точки зрения и российских законов, так и международных. Т.е. растет криминогенная обстановка, что является дополнительной нагрузкой на общество, государство, на людей и бизнес.

Какие последствия еще?

Китай и США, ЕС - полноценные члены ВТО, неразвитые страны Африки отчаянно бороться за то, чтобы получить статус полноправного члена ВТО. Россия, получив с большим трудом этот статус, может стать де-факто страной с очень отсталой экономикой.

Выход из ВТО покруче железного занавеса, мы вообще стремительно лишаемся внешних рынков. Только эти два фактора:

ВТО;

блокирование контейнерах перевозок

создают у нас ситуацию более сложную, чем была у СССР во время "железного занавеса".

Контейнерные перевозки - это в основном морской транспорт, мы знаем, что это самый дешевый вид транспорта.

Россия очень сильно включена в международную торговлю, только например лекарства более чем на 50% - иностранные. Отечественные лекарства на 80% сделаны из сырья, ввозимого из-за рубежа. Крупные фармакологические предприятия за рубежом уже сделали заявления, что из гуманитарных соображений не будет прекращать поставки, но пока логистические проблемы не решены. Мы видим уже сильный рост цен на лекарства, причем искусственное занижение приведет только к дефициту. Цены будут расти и дальше. Вы, кстати, не забыли приобрести для себя иностранные таблетки и витамины?

Насчет, конечно, ИС история длинная, последствия будут на десятилетия, если Россия откажется от международных обязательств, то самые интеллектуально развитые и продвинутые институции (корпорации, компании, сообщества программистов, и новаторов и т.д.) в нашей стране начнут деградировать причем стремительно.

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