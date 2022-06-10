Разрешили зачислять валютную выручку на зарубежные счета

Появилось много вопросов об открытии счетов за рубежом. Конечно, для бизнеса очень удобно, чтобы выручка зачислялась на счет за рубежом, но это было запрещено в виду валютных ограничений.

С 06.06.2022 Минфин РФ разрешил резидентам зачислять на свои счета в зарубежных банках валютную выручку, полученную от нерезидентов по внешнеторговым договорам, предусматривающим продажу им товаров, услуг и работ, результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них.

Это возможно при соблюдении условий о последующей репатриации денег в Россию (т.е. перечислению в на российские счета в уполномоченных банках) и продаже экспортной выручки в размере, определенном Указом Президента от 28.02.2022 № 79.

Источник: телеграм-канал Минфина.