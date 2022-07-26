Снижены штрафы по КоАП РФ за валютные нарушения

Для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей (ИП) и компаний установили единый штраф за незаконные валютные операции - от 20 до 40% суммы операции. Для должностных лиц он не превысит 30 тыс. руб.

Сейчас предприниматели и организации платят от 75 до 100% суммы операции, а должностные лица - от 20 тыс. до 30 тыс. руб.

Также вводятся послабления и для случаев, когда экспортер не обеспечил своевременную репатриацию выручки по внешнеторговому договору с нерезидентом. Речь идет о соглашениях, по которым сумму обязательств и оплату определили в рублях (исключения - контракты на вывоз древесины и пр.).

Компаниям и ИП будет грозить, например, штраф от 3 до 5% суммы, не зачисленной в срок. Сейчас размер штрафа - от 3 до 10% названной суммы. Вместо него могут назначить, в частности, предупреждение (это правило сохранили).

Для должностных лиц установили несколько вариантов штрафа. В любом случае он не должен превысить 30 тыс. руб.

Если резиденты нарушили требования из-за иностранных санкций, их не накажут. Поправки распространили на правоотношения в период с 23 февраля по 31 декабря 2022 г. Правило вступило в силу 13 июля 2022 г.

Остальные поправки начнут действовать 24 июля 2022 г.

Вы можете посмотреть текст закона: Федеральный закон от 13.07.2022 № 235-ФЗ