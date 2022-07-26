Яков Миркин: «Присоединиться к самому себе»

Почему очень важно читать экономистов? Экономка, говоря о во многом скверном настоящем, всегда размышляет о будущем. Оценка будущих перспектив - главная задача любого экономиста

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Яков Миркин: «Присоединиться к самому себе»

Российский экономист пишет (взято из его телеграм-канала):

«Надейся на самого себя. Я существовал при 4 генсеках и 3 президентах. Мое бренное тело присутствовало при двух деноминациях, одной денежной реформе, одном дефолте и не менее, чем трех кризисах. Мои старшие жили в сараях, подвалах, бывшей уборной, и даже парочке бараков, выбившись в хрущевки, как новый способ существования.

Я прошел две общественные системы, два политических переворота и одну попытку к нему, с пяток административных реформ, и массу приливов и отливов в мозгах властей, кроящих, режущих и изменяющих всё по живому.

Я пережил циклы доллара, бомбежки Ханоя, пяток взлетов и падений цен на нефть и, наконец, понял, что все равно буду кормиться государством по остатку, как и полагается в нормальном буржуазном государстве.

И все еще молод.

Это значит, что российский мир переменчив, как ветер.

Бессмысленно ждать, что это изменится.

Бесполезно надеяться на длинные горизонты, на дальние цели, на инвестиции сроком на два поколения вперед и на теплые руки государства, кормящего тебя подогретым молоком с ложечки.

Я знаю, что я знаю, что все знают, что впереди куча поворотов, и очередная пенсионная реформа будет носить еще сотый номер.

Поэтому стоит надеяться – нам всем - только на самих себя. Пытаясь понять, как и за счет чего стоит существовать через 10, 20, а лучше всего 100 лет.

Это написано 7 с половиной лет назад, 24 октября 2014 г.

Так что я должен присоединиться к самому себе. Тем более, что с тех пор пережил еще два кризиса и три взрывных девальвации. Плюс еще и столкновение нескольких миров, которое неизвестно чем закончится.

Для моей книги «Правила неосторожного обращения с государством»

Для справки. Яков Миркин - российский экономист и финансист, автор нескольких популярных учебников по рынку ценных бумаг и бесчисленного количества книг, профессор, доктор экономических наук, разработчик структуры и базовых программ отечественного высшего образования в области рынка ценных бумаг. Колумнист Forbes, Republic.ru, «Российской газеты», «Банковское обозрение» и «Эксперт». Создатель электронной финансовой библиотеки «Mиркин.ру». Миркин Я.М. - заведующий отделом международных рынков капитала ИМЭМО РАН

Александр42
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