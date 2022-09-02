Иностранные контрагенты

Послабления валютного контроля: займы для резидентов «дружественных стран»

Один из участников форума задал вопрос можно ли сейчас давать займы юридическим фирмам, находящимся в Узбекистане. Изучение показало, что в настоящее время Правкомиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ сделала послабления. Публикуем подробности.

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Послабления валютного контроля: займы для резидентов «дружественных стран»

Согласно выписке из протокола заседания подкомиссии Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации от 20.07.2022 № 75/3 (доведена Минфином 15.08.2022 № 05-06-10/ВН-41524)

До 01.10.2022 резидентам разрешается осуществление валютных операций, связанных с предоставлением иностранной валюты по договорам займа в пользу нерезидентов, не являющихся лицами недружественных государств.

Решение принято в соответствии с Правилами выдачи Правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ разрешений в целях реализации дополнительных временных мер экономического характера по обеспечению финансовой стабильности РФ и иных разрешений, предусмотренных отдельными указами президента, утвержденными постановлением Правительства от 06.03.2022 № 295.

Также Минфин сообщил, что принято решение разрешить резидентам предоставлять займы в иностранной валюте нерезидентам при условии:

  • нерезидент-заемщик не является лицом из недружественных России стран (не является их гражданином, не зарегистрирован там, не ведет в недружественных странах деятельность),
  • нерезидент-заемщик не находится под контролем лиц из недружественных России стран.

Узбекистан не входит в список недружественных стран, как и все сраны ЕАЭС, напомню, что членами ЕАЭС является: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия. Узбекистан, Куба и Молдова — являются странами-наблюдателями ЕАЭС.

В настоящее время нужно тщательно выбирать партнёров за рубежом, даже банк в «дружественной стране» может находится под контролем лиц из недружественных стран (например, иметь акционеров из США или ЕС), тогда с ним сотрудничество будет затруднено или невозможно (зависит еще от ряда условий).

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