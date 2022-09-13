Маркировка товаров

Были продлены эксперименты по цифровой маркировке пива, БАДов и и кожных антисептиков

Нам очень много вопросов задаются на форуме клерка, про маркировку. Сейчас, похоже, процесс затормозился. И вот еще одна новость - пилотные проекты пиву, БАДам антисептиков будут реализовывать до 28 февраля 2023г., а не как ранее было до 31.08.2022. Только после проведения эксперимента, как парило, вводится обязательная маркировка

Версия для печати
Были продлены эксперименты по цифровой маркировке пива, БАДов и и кожных антисептиков

Увеличили сроки экспериментов по добровольной маркировке средствами идентификации:

— пива, сидра, пуаре и ряда других напитков;

— некоторых БАДов;

— антимикробной продукции для рук и кожных антисептиков.

Пилотные проекты будут реализовывать до 28 февраля 2023 года, а не до 31 августа 2022 года.

Напомним, участвовать в экспериментах могут производители, импортеры, розничные продавцы и др.

Для всех участников и населения маркировка тоже важна, т.к. так или иначе издержки по маркировке ложатся на потребителя, т.е. цены растут, но не только из-за прямых расходов продавцов и производителей,, а значительно больше из-за снижении конкуренции, т.к. не все участники рынка-продавцы могут нести конкуренцию и выходят из этих рынков или ликвидируются

То есть всем нам можно отслеживать на что вводится маркировка (это анонсируется) и если вам нужны эти товары, то лучше ими запастись, т.к. так или иначе цены вырастут.

Документ: Постановление Правительства РФ от 20.08.2022 № 1466

Александр42
Александр42

Контролируемые сделки

Налоговики учтут влияние санкций, когда будут проверять цены контролируемых сделок

На сделки по реализации экспортно ориентированных товаров на внутреннем рынке РФ влияние оказывают санкции США и других стран. Этот факт будут учитывать налоговики при контроле за ценами.

Повышение квалификации

Электронные подписи

Электронная подпись иностранного контрагента

В последнее время стал актуален вопрос о возможных рисках заключения контракта с иностранным контрагентом путем обмена документами, подписанными электронной подписью. Будет ли такой контракт действительным? Не нарушит ли компания тем самым требования валютного и налогового законодательства?

Мероприятия

Разместить
Бизнес-психология

Бесплатные вебинары для предпринимателей от Модульбанка и «Ясно» научат предпринимателей справляться со страхами

Модульбанк запустил новый сезон психологических онлайн-воркшопов для предпринимателей совместно с сервисом онлайн-психологов «Ясно». Встречи пройдут 14 и 28 сентября и по традиции будут посвящены сложным и наболевшим темам.

Бесплатные вебинары для предпринимателей от Модульбанка и «Ясно» научат предпринимателей справляться со страхами
Финансовый анализ

Как правильно составить отчет о прибылях и убытках компании и проанализировать его

Финансовые отчеты — полезная штука, чтобы порадовать руководство и объяснить им, за счет чего удается заработать больше. Только вот сначала нужно грамотно их составить, проанализировать и выдать результат.

Как правильно составить отчет о прибылях и убытках компании и проанализировать его
Читать еще