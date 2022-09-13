Были продлены эксперименты по цифровой маркировке пива, БАДов и и кожных антисептиков

Увеличили сроки экспериментов по добровольной маркировке средствами идентификации:
— пива, сидра, пуаре и ряда других напитков;
— некоторых БАДов;
— антимикробной продукции для рук и кожных антисептиков.
Пилотные проекты будут реализовывать до 28 февраля 2023 года, а не до 31 августа 2022 года.
Напомним, участвовать в экспериментах могут производители, импортеры, розничные продавцы и др.
То есть всем нам можно отслеживать на что вводится маркировка (это анонсируется) и если вам нужны эти товары, то лучше ими запастись, т.к. так или иначе цены вырастут.
Документ: Постановление Правительства РФ от 20.08.2022 № 1466