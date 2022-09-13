Были продлены эксперименты по цифровой маркировке пива, БАДов и и кожных антисептиков

Увеличили сроки экспериментов по добровольной маркировке средствами идентификации:

— пива, сидра, пуаре и ряда других напитков;

— некоторых БАДов;

— антимикробной продукции для рук и кожных антисептиков.

Пилотные проекты будут реализовывать до 28 февраля 2023 года, а не до 31 августа 2022 года.

Напомним, участвовать в экспериментах могут производители, импортеры, розничные продавцы и др.

Для всех участников и населения маркировка тоже важна, т.к. так или иначе издержки по маркировке ложатся на потребителя, т.е. цены растут, но не только из-за прямых расходов продавцов и производителей,, а значительно больше из-за снижении конкуренции, т.к. не все участники рынка-продавцы могут нести конкуренцию и выходят из этих рынков или ликвидируются

То есть всем нам можно отслеживать на что вводится маркировка (это анонсируется) и если вам нужны эти товары, то лучше ими запастись, т.к. так или иначе цены вырастут.

Документ: Постановление Правительства РФ от 20.08.2022 № 1466