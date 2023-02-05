Как организуют проверки ККТ и контрольные закупки в 2023 г.?

Внеплановые проверки ККТ

Власти посчитали нецелесообразным продлевать мораторий на проведение внеплановых контрольно-надзорных мероприятий (КНМ) ККТ на 2023 г.

В связи с этим с 1 января 2023 г. при проведении внеплановых проверок продолжат применяться общие правила осуществления КНМ, установленные Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ (ред. от 05.12.2022) «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», и специальные правила, действующие с 5 марта 2022 г. в отношении проверок ККТ, установленные Положением о контроле за ККТ (утв. постановлением Правительства РФ от 28.02.2022 № 272).

Важно отметить, что ФНС взяла курс на замещение контрольных мероприятий, проводимых при взаимодействии с проверяемым лицом, профилактическими. Поскольку основная цель проверок не наказать предпринимателя, а научить его работать по установленным правилам и соблюдать их – такая задача поставлена федеральным законом и реформой контрольно-надзорной деятельности.

В связи с этим ФНС разработала проект Программы профилактики причинения вреда в сфере применения касс на 2023 г. В ней содержатся перечень и сроки профилактических мероприятий в отношении компаний, ИП и операторов фискальных данных, проводимых в целях контроля за соблюдением применения ККТ.

Планируется, что в 2023 г. ФНС отдаст предпочтение следующим видам профилактических мероприятий:

информированию,

обобщению правоприменительной практики,

объявлению предостережения,

консультированию,

профилактическим визитам.

Профилактический визит проводится налоговым инспектором в форме профилактической беседы по месту осуществления деятельности проверяемого лица либо путем использования видео-конференц-связи.

В ходе профилактического визита контролируемое лицо информируется об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля, их соответствии критериям риска, основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска, а также о видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска.

Такие мероприятия проводятся с 1 марта 2022 г. За это время проведено

1,5 тыс. профилактических визитов, вынесено более 10 тыс. предостережений о недопустимости нарушения в сфере применения контрольно-кассовой техники.

Как проводится контрольная закупка ФНС

Организация и осуществление федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства о применении ККТ, как отмечалась уже выше, регулируются Законом о государственном и муниципальном контроле (см. п. 1 ст. 7 Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ (ред. от 29.12.2022)).

Кроме того, действует Положение о федеральном госконтроле и надзоре за соблюдением законодательства РФ о применении ККТ, в том числе за полнотой учета выручки в организациях и у ИП, утвержденное постановлением Правительства РФ от 28.02.2022 N 272. В нем предусмотрены положения, касающиеся, в том числе, контрольной закупки.

Внеплановая контрольная закупка по общему правилу предварительно согласуется с прокуратурой (ч. 11 ст. 67 Закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ).

Если в рамках выездного обследования выявлены признаки нарушений обязательных требований, то инспектор вправе незамедлительно провести контрольную закупку. В отношении нее не требуется принимать решение о ее проведении (ч. 7 ст. 75 Закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ).

Срок проведения контрольной закупки определяется периодом, в течение которого обычно осуществляется сделка (ч. 6 ст. 67 Закона от 31.07.2020 №248-ФЗ).

Срок непосредственного личного взаимодействия инспектора и контролируемого лица ограничен одним рабочим днем (ч. 4 ст. 65 Закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ).

В ходе контрольной закупки могут провести осмотр или эксперимент. Контрольную закупку (за исключением дистанционной) проводят в присутствии двух свидетелей или двух сотрудников налогового органа либо с применением видеозаписи (ч. 3, 4 ст. 67 Закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ, п. 23 вышеуказанного указанного Положения, утвержденного постановлением Правительства РФ от 28.02.2022 № 272).

При проведении контрольной закупки моделируется ситуация, включающая в себя сделку с осуществлением расчетов, связанных как с приемом, так и с выплатой денежных средств в связи с возвратом товара (письмо Минэкономразвития России от 13.09.2022 № Д24и-29241).

Контрольные закупки Роспотребнадзора и Росалкогольрегулирования

Сотрудники Роспотребнадзора и Росалкогольрегулирования могут провести у вас контрольную закупку. О такой закупке вас не уведомят заранее. Ее цель - оценить, соблюдаете ли вы обязательные требования при оказании услуг потребителям (продаже продукции (товаров), выполнении работ) (ч. 1 ст. 67 Закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ).

В ходе контрольной закупки могут совершаться следующие контрольные (надзорные) действия (ч. 3 ст. 67 Закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ):

осмотр;

эксперимент.

Контрольные закупки Роспотребнадзора и Росалкогольрегулирования могут быть только внеплановыми (п. п. 21, 22 Положения о контроле (надзоре) в области защиты прав потребителей, утвержденное постановлением Правительства РФ от 25.06.2021 № 1005, п. 12, пп. «д» п. 29 Положения о контроле (надзоре) в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, утвержденное постановление Правительства РФ от 25.06.2021 № 1010 (ред. от 16.09.2022)).

Эти закупки по общему правилу предварительно согласуются с прокуратурой (ч. 11 ст. 67 Закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ).

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