Что надо знать о телеграм-каналах беженцам из Facebook и Instagram

Всем привет! Меня зовут Алексей Иванов, я директор по знаниям интернет-бухгалтерии «Моё дело» и автор телеграм-канала «Переводчик с бухгалтерского», в котором рассказываю предпринимателям как понимать бухгалтерские отчеты и заставить бухгалтера работать на вас, а не на налоговую. Обычно на Клерке я тоже пишу о бухгалтерии и финансах — каждую пятницу выходит выпуск моего бухгалтерского ликбеза в корпоративном блоге «Моё дело», но сейчас решил протестировать новый формат личных блогов и с подачи фаундера Клерка написать краткий курс молодого бойца по обращению с Телегой. Борис, привет!

Последние пару недель наблюдаю за тем, как иммигранты из ФБ и Инсты массово открывают телеграм-каналы и пытаются использовать для общения с подписчиками и увеличения охватов те же приемы, что в соцсетях. Ребята, это работает не так. Я веду телеграм-канал с 2018 года, на прошлой неделе он перешагнул отметку в 40 тысяч подписчиков и уже давно стал самым большим российским каналом о бухгалтерии. Поэтому дам новичкам несколько советов, хоть меня никто о них и не просил.

В Телеге нет органического трафика. Как бы круто вы не писали, вас никто не увидит. На старте можно добавить в канал до 200 подписчиков из своих контактов в телефонной книге, но дальше основной канал набора подписчиков — реклама в других телеграм-каналах. По мере роста можно обмениваться аудиторией с другими каналами смежной тематики — это называется «взаимный пиар» (ВП). Искать каналы для закупа рекламы можно с помощью бесплатного сервиса TGStat и платного Telemetr. Второй имеет больше аналитических возможностей, а главное его достоинство — метки у накрученных ботоводческих каналов, которые позволяют не слить бюджет на закуп ботов. Последнее не только бессмысленно с точки зрения аудитории, но и чревато получением такой метки уже на свой канал. К сожалению, последние два месяца Telemetr работает нестабильно. После того, как выберете пул каналов для возможного размещения рекламы, переходите в канал и начинайте диалог с админом, указанным в описании. Обязательно именно проваливаться в диалог из описания канала, иначе есть риск нарваться на мошенников. В Телеге принята 100% предоплата, поэтому сохраняйте скриншоты переписки. Если вас кинет реальный админ канала, эти скрины можно будет использовать, чтобы вернуть деньги или хотя бы опубличить факт кидка. В последний год все больше админов стали самозанятыми и ИП, поэтому проговаривайте возможность оформить рекламу официально. Телега — в первую очередь про экспертные тексты. Люди подписываются на тематический канал, чтобы читать профессиональное мнение. Фоточки с котиками, детками и едой здесь не котируются. Если у канала нет четкого фокуса, он не полетит. Видео тоже не слишком хорошо заходит, но пробовать можно, если видео про экспертизу, а не про частную жизнь автора. Для постинга можно использовать стандартный функционал канала, но лучше делать это через специального бота. Самый распространенный — бесплатный ControllerBot. С его помощью создается ваш персональный бот, через которого можно прикреплять к тексту картинки, реакции, делать отложенный постинг и редактировать уже выпущенные посты.

Как и у любой площадки, у Телеграм есть куча нюансов. Но, надеюсь, эти советы на старте помогут начинающим админам, которые всерьез решили делиться знаниями там.