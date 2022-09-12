7 ошибок при списании безнадежной дебиторки в налоговом учете

Ошибка 1️⃣

Списание безнадежной задолженности в расходы на основании решения суда. Ст.266 НК РФ устанавливает перечень оснований для списания безнадежной задолженности. И такого основание как решение суда в статье нет.

Основаниями, например, могут быть:

📍 Истечение срока исковой давности по задолженности

📍 Ликвидация должника (но не по всем основаниям)

📍 Постановление судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного производства в связи с невозможностью установить место нахождения должника, его имущества или в связи с отсутствием имущества для взыскания

📍 Банкротство должника — физического лица

Ошибка 2️⃣

Списание в расходы неустановленной безнадежной задолженности. При отсутствии документов, подтверждающих основание возникновения (договоры, счета, акты и др.) и списания (выписка из ЕГРЮЛ о ликвидации должника, постановление судебного пристава-исполнителя, истечение срока исковой давности и др.) задолженности, учесть в расходах по налогу на прибыль такую задолженность нельзя.

Ошибка 3️⃣

Списание задолженности на УСН. Любой расход, который признаем по налогу на прибыль должен быть обоснован, документально подтвержден и направлен на получение доходов.

Любой расход, который признаем на УСН должен отвечать тем же признакам, плюс быть в закрытом перечне ст.346.16 НК РФ. Расхода в виде списания безнадежной задолженности ст.346.16 НК РФ не содержит.

Ошибка 4️⃣

Исключение из ЕГРЮЛ по недостоверным данным. Если компания была ликвидирована в связи с отметкой в ЕГРЮЛ о недостоверных данных, то списать задолженность такого контрагента по основанию «Ликвидация ЮЛ» нельзя. Ждем истечения срока исковой давности или других оснований.

Ошибка 5️⃣

Подписание акта сверки взаимных расчетов. Срок исковой давности продляется, если должник его признал. Одним из документов, свидетельствующих о признании долга является Акт сверки.

Ошибка 6️⃣

Списание задолженности при наличии встречных обязательств

Ошибка 7️⃣

Списание задолженности, если единственной целью сделки, в результате которой такая задолженность возникла является получение необоснованной налоговой выгоды. Здесь анализируем каждую сделку со взаимозависимым лицом и делаем выводы.

‼️ P.S. После списания безнадежного долга с баланса, он учитывается 5 лет забалансом.