Топ-10 частых налоговых ошибок предпринимателей и их последствия

Почему любой способ оптимизации должен быть проверен на налоговые риски? Несложно придумать «как не платить налоги», но суммы доначислений по результатам налоговой проверки могут быть настолько значительными, что собственник не только лишается бизнеса, но и попадает под уголовную ответственность.

Поэтому любой способ оптимизации должен быть проверен на налоговые риски. Более того, необходимо правильно прописать деловую цель, составить договоры и поставить налоговый учет.

Словарь сокращений:

ИП — индивидуальный предприниматель

ПСН — патентная система налогообложения

УСН — упрощенная система налогообложения

ОСНО — общая система налогообложения

НДС — налог на добавленную стоимость

НДФЛ — налог на доходы физических лиц

Разберем 10 самых популярных ошибок, которые допускают предприниматели при работе с налогами в своих компаниях:

Ведение предпринимательской деятельности без регистрации Применение УСН без уведомления налоговой инспекции Отсутствие онлайн-кассы при реализации товаров (работ, услуг) физическим лицам Подмена трудовых договоров договорами с самозанятыми Зарплата переводом на карту физического лица или наличными без уплаты налогов и страховых взносов Передача товаров внутри группы компаний / ИП без оформления документов Дробление бизнеса с использованием компаний и ИП на УСН Невозвратные подотчеты Фиктивные услуги «технических» компаний Приобретение имущества для личных целей руководителей за счет средств компании

Кейс 1. Ведение предпринимательской деятельности без регистрации

Кто в зоне риска? Физические лица, которые осуществляют предпринимательскую деятельность без регистрации в качестве самозанятого, ИП или компани.

Какие налоговые последствия? Доначисление НДФЛ, доначисление НДС, штраф, пени.

Пример. Физическое лицо, без регистрации в качестве ИП. Cдает в аренду нежилые помещения. Годовая выручка 900.000 ₽.

Налоговые последствия за год:

Доначисленный НДФЛ (900.000 — 900.000*20%) * 13% = 93.600 ₽

Штраф 40% (93.600 + 180.000) * 40% = 109.440 ₽

Доначисленный НДС 900.000 * 20% = 180.000 ₽

Пени (93.600 + 180.000) * 1/300 * 9,5% * 365 = 31.623₽

Итого доначислено 93.600 + 180.000 + 109.440 + 31.623 = 414.663 ₽

Кейс 2. Применение УСН без уведомления налоговой инспекции

Кто в зоне риска? Компании и ИП, которые применяют УСН, но при этом не уведомили налоговую инспекцию.

Какие налоговые последствия? Доначисление налога на прибыль, доначисление НДС, штрафы, пени.

Пример. Компания «А» применяет УСН .Уведомление о переходе на данный режим в налоговую инспекцию не предоставлено. Годовая выручка 32.000.000 ₽.

Налоговые последствия за год:

Доначисленный налог на прибыль 32.000.000 * 20% = 6.400.000 ₽

Штраф 20% (6.400.000 + 6.400.000) * 20% = 2.560.000 ₽

Доначисленный НДС 32.000.000 * 20% = 6.400.000 ₽

Пени (6.400.000 + 6.400.000) * 1/300 * 9,5% * 365 = 1.479.467 ₽

Итого доначислено 6.400.000 + 6.400.000 + 2.560.000 + 1.479.467 = 16.839.467 ₽

Кейс 3. Отсутствие онлайн-кассы при реализации товаров (работ, услуг) физическим лицам

Кто в зоне риска? ИП и компании, которые реализуют товары (работы, услуги) физическим лицам.

Какие налоговые последствия? Штраф 75% — 100% от суммы чека.

Пример. Компания «А» продала физическому лицу автомобиль стоимостью 1 000 000 ₽ без применения онлайн-кассы.

Налоговые последствия за год:

Штраф за нарушение составит от 750.000 ₽ до 1.000.000 ₽

Кейс 4. Подмена трудовых договоров договорами с самозанятыми

Кто в зоне риска? Компании и ИП, которые привлекают к работе физических лиц «самозанятых».

Какие налоговые последствия? Доначисление НДФЛ и страховых взносов, штраф 40% пени.

Примеры ситуаций, когда договоры с самозанятыми переквалифицируют в трудовые договоры:

Мастера салонов красоты

Ассистенты руководителей

Повара, администраторы, менеджеры другие сотрудники ресторанов, пиццерий, кафе

Методологи, менеджеры и другие сотрудники с регулярным доходом от онлайн-школ

Другие направления бизнеса, где с постоянными сотрудниками заключаются вместо трудовых договоров — договоры с самозанятыми

Пример. Ежемесячно ассистенту-самозанятому выплачивается 50.000 ₽.

Налоговые последствия за год:

Годовой доход 50.000 * 12 = 600.000 ₽

Доначисление НДФЛ 600.000 * 13% = 78.000 ₽

Штраф 40% (78.000 + 115.008) *40% = 77.203 ₽

Доначисление страховых взносов (13.890 * 30% + (50.000 — 13.890) * 15%) * 12 = (4.167 + 5.417)*12 = 115.008 ₽

Пени за неуплаченный налог (ставка рефинансирования взята на 06.07.22, за период 1 год) (78.000 + 115.008) * 1/300 * 9,5% * 365 = 22.309 ₽

Итого доначислено 78.000 + 115.008 + 77.203 + 22.309 = 292.520 ₽

Кейс 5. Зарплата переводом на карту физического лица или наличными без уплаты налогов и страховых взносов

Кто в зоне риска? Компании и ИП, которые выплачивают «серую» заработную плату без уплаты налогов и страховых взносов.

Какие налоговые последствия? Доначисление НДФЛ и страховых взносов штраф 40%, пени блокировка счетов уголовная ответственность.

Последствия для руководителя/ собственника компании, если сумма неуплаченных налогов и взносов за 3 года превышает 15.000.000 ₽.

Штраф от 100.000 руб. до 300.000 руб. Арест до 6 мес. Лишение свободы до 2 лет Лишение права занимать определенные должности или вести деятельность на срок до 3х лет

Последствия для ИП, если сумма неуплаченных налогов и взносов за 3 года превышает 2.700.000 ₽.

Штраф от 100.000 руб. до 300.000 руб. Арест до 6 мес. Принудительные работы до 1 года Лишение свободы до 1 года

Пример. Ежемесячно ИП перечисляет 5-м физическим лицам за работу по 50.000 ₽, не удерживая НДФЛ и не начисляя страховые взносы.

Налоговые последствия за год:

Годовой доход 50.000 * 5 * 12 = 3.000.000 ₽

Доначисление НДФЛ 3.000.000 * 13% = 390.000 ₽

Штраф 40% (390.000 + 575.040) * 40% = 386.016 ₽

Доначисление страховых взносов ((13.890 * 30% + (50.000 — 13.890)*15%)*12*5 = (4.167 + 5.417)*12*5 = 575.040 ₽

Пени за неуплаченный налог (ставка рефинансирования взята на 06.07.22, за период 1 год) (390.000 + 575.040) * 1/300 * 9,5% * 365 = 111.543 ₽

Итого доначислено 390.000 + 575.040 + 386.016 + 111.543 = 1.462.599 ₽

Кейс 6. Передача товаров внутри группы компаний / ИП без оформления документов

Кто в зоне риска? Компании и ИП, которые оформляют закупку товаров на одно лицо (компанию или ИП), а реализуют через другое.

Пример ситуации: продавцы на маркетплейсах при закупке товаров на ООО, а реализации их через ИП.

Какие налоговые последствия? Доначисление налога на прибыль и НДС на стоимость товара, доначисление налога на УСН на стоимость товара, штраф, пени.

Пример. Компания «А» применяет ОСНО, ИП применяет УСН «Доходы». В течение года были без документов переданы товары от компании на ИП для дальнейшей реализации на сумму 90.000.000 ₽.

Налоговые последствия за год:

Для компании:

Доначисленный НДС 90.000.000 * 20% = 18.000.000 ₽

Штраф 40% 18.000.000 * 40% = 7.200.000 ₽

Пени 18.000.000 * 1/300 * 9,5% * 365 = 2.080.500 ₽

Итого доначислено 18.000.000 + 7.200.000 + 2.080.500 = 27.280.500 ₽

Для ИП:

Доначисленный налог на УСН 90.000.000 * 6% = 5.400.000 ₽

Штраф 40% 5.400.000 * 40% = 2.160.000 ₽

Пени 5.400.000 * 1/300 * 9,5% * 365 = 624.150 ₽

Итого доначислено 5.400.000 + 2.160.000 + 624.150 = 8.184.150 ₽

Кейс 7. Дробление бизнеса с использованием компаний и ИП на УСН

Кто в зоне риска? Компании и ИП, которые дробят бизнес с целью сохранения УСН.

Какие налоговые последствия? Объединение группы взаимозависимых компаний и ИП в единый бизнес, доначисление налога на прибыль и НДС, штраф, пени.

Пример ситуации: развлекательный центр с выручкой 300.000.000 ₽ дробит бизнес на ИП и компанию на УСН.

Пример. Прогнозируемая годовая выручка онлайн-школы 100 млн ₽, владелец — ИП. Чтобы применять патентную систему налогообложения (ПСН) создается еще ИП (лимит выручки одного ИП на ПСН 60 млн ₽). Уведомление о применении УСН в налоговый орган не предоставлялось.

Налоговые последствия за год:

Доначисление налога на прибыль 100.000.000 * 20% = 20.000.000 ₽

Штраф 40% (20.000.000 + 20.000.000) * 40% = 16.000.000 ₽

Доначисление НДС 100.000.000 * 20% = 20.000.000 ₽

Пени 40.000.000 * 1/300 * 9,5% * 365 = 4.623.333 ₽

Итого доначислено 40.000.000 + 16.000.000 + 4.623.333 = 60.623.333 ₽

Кейс 8. Невозвратные подотчеты

Кто в зоне риска? Компании, которые выдают сотрудникам подотчеты на приобретение товаров, работ, услуг и не контролируют их возврат.

Какие налоговые последствия? Доначисление НДФЛ, доначисление страховых взносов, штраф, пени.

Пример. В течение года компания «А» выдала генеральному директору подотчеты на общую сумму 15.000.000 ₽. Документы по приобретенным товарам, работам, услугам предоставлены на сумму 800.000 ₽. Срок возврата подотчетов, предусмотренный приказом, истек.

Налоговые последствия за год:

Вмененный доход 15.000.000 — 800.000 = 14.200.000 ₽

Доначисление страховых взносов 13.890 * 30% + (14.200.000 — 13.890) * 15% = 2.132.084 ₽

Доначисление НДФЛ 5.000.000 * 13% + (14.200.000-5.000.000) * 15% = 2.030.000 ₽

Штраф 20% (650.000 + 1.380.000 + 2.132.084) * 20% = 832.417 ₽

Пени за неуплаченный налог (ставка рефинансирования взята на 06.07.22, за период 1 год)(2.030.000 + 2.132.084) * 1/300 * 9,5% * 365 = 481.068 ₽

Итого доначислено 2.030.000 + 2.132.084 + 832.417 + 481.068 = 5.475.569 ₽

Кейс 9. Фиктивные услуги «технических» компаний

Кто в зоне риска? Компании, которые приобретают фиктивные услуги «технических» компаний (компаний-однодневок).

Какие налоговые последствия? доначисление налога на прибыль и НДС, доначисление налога на УСН, штраф, пени.

Пример. Компания «А» применяет ОСНО. Оплатила компании «Т» услуги по оптимизации расходов на сумму 900.000 ₽. Фактически услуги не оказывались. Исполнитель компания-однодневка.

Налоговые последствия за год:

Доначисленный налог на прибыль 900.000 * 100/120 * 20% = 150.000 ₽

Штраф 40% (150.000 + 150.000) * 40% = 120.000 ₽

Доначисленный НДС 900.000 * 20/120 = 150.000 ₽

Пени 300.000 * 1/300 * 9,5% * 365 = 34.675 ₽

Итого доначислено 300.000 + 120.000 + 34.675 = 454.675 ₽

Кейс 10. Приобретение имущества для личных целей руководителей за счет средств компании

Кто в зоне риска? Компании, которые приобретают имущество для личных целей руководителей за счет средств компании.

Какие налоговые последствия? Исключение расходов по оплаченным товарам (работам, услугам), доначисление налога на прибыль и НДС на ОСНО, доначисление налога на УСН, штраф, пени.

Примеры: покупка автомобилей, мебели, картин, техники, расходы на ремонт в доме руководителя и т.д.

Пример. Компания «А» применяет УСН «Доходы-Расходы» Взяла в лизинг автомобиль. Ежемесячная сумма лизинговых платежей 120.000 руб. Документы об использовании автомобиля в производственных целях отсутствуют.

Налоговые последствия за год:

Доначисленный налог на УСН 120.000 * 12 * 15% = 216.000 ₽

Штраф 40% 216.000 * 40% = 86.400 ₽

Пени за неуплаченный налог (ставка рефинансирования взята на 06.07.22, за период 1 год)216.000 * 1/300 * 9,5% * 365 = 24.966 ₽

Итого доначислено 216.000 + 86.400 + 24.966 = 327.366 ₽