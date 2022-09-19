Банковский светофор: от блокировки счетов до ликвидации компании и потери доступа к средствам на счете

ЦБ РФ также составит распределение организаций и ИП, о чем разместит информацию в открытом доступе на сайте ЦБ РФ.
Цель введения «светофора» - противодействие легализации доходов, полученных преступным путем.
Налогоплательщика будут уведомлять только в случае присвоения высокого риска.
📌 Последствия для Компании/ИП с красным (высоким) риском, то есть с признаком «технической»
Не смогут проводить операции:
- открытие счетов
- снятие и зачисление денежных средств
- переводы денежных средств
- работа с интернет-банком
- перечислять остаток средств при закрытии счета на другой счет и счет третьего лица
Можно будет проводить операции:
- перечисление заработной платы и компенсации сотрудникам
- уплата налогов и взносов
- списание по исполнительным листам
- переводы ИП себе и членам семьи без дохода до 30 тысяч рублей в месяц
📌 Последствия для Компании/ИП с желтым (средним) риском, то есть с подозрительными операциями
- не смогут открывать новые счета
- будут остановлены подозрительные переводы
📌 Последствия для компании/ИП с зеленым (низким) риском:
- нет ограничений по проведению операции
❓Какие же операции могут быть признаны подозрительными❓
Признаки сомнительных операций
- отказ предоставить документы по запросу банка
- снятие денежных средств, которые получены в качестве субсидий
- платежи, несвойственные деятельности компании или ИП
- отсутствие по счету платежей по налогам, зарплате, хозяйственным расходам
- внесение на счет сумм, источник которых неизвестен
- отправлены платежи со счетов разных компаний с одного устройства
- зачислены суммы на расчетный счет и сразу сняты
- транзитный характер движения средств и их обналичивание
- контрагенты - «технические» компании
- незначительный размер уставного капитала
- недостоверность сведений в ЕГРЮЛ
- массовый адрес регистрации
- номинальность руководителя
- и др.
Основание:
🔹 Положение Банка России от 02.03.2012 №375-П «О требованиях к правилах внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации»
🔹 Методические рекомендации ЦБ РФ от 16.02.2018 №5-МР «О подходах к управлению кредитными организациями риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма».
Судебная практика:
🔸 Постановление Семнадцатого ААС от 11.02.2022 №А60-44230/2021
🔸 Постановление Восемнадцатого ААС от 17.01.2022 № А76-8683/2021
🔸 Постановление АС Уральского округа от 18.01.2022 №А60-56055/2020
🔸 Постановление Арбитражного суда Московского округа от 17.01.2022 №А40-80994/2021
❗ К сожалению, даже добросовестный налогоплательщик может попасть в красную зону, ведь любая система дает сбои особенно в период введения.
❓ Что делать если присвоен высокий уровень риска❓
Шаг 1. Присвоение банком высокой степени риска и направления информации в ЦБ РФ, далее информация передается во все банки.
Шаг 2. В течение 5 рабочих дней банк уведомляет клиента о присвоении ему высокого уровня риска.
Шаг 3. Клиент может обжаловать решение в межведомственной комиссии не позднее 6 месяцев, когда ему стало известно о присвоении высокого риска. На весь этот период блокируются операции, запрещенные для компании/ИП в высокой зоне риска.
Шаг 4. Направление банком информации в федеральную налоговую службу, чтобы исключить компанию/ИП из госреестра. 10-40 рабочих дней по истечении 6 месяцев.
Шаг 5. Исключение компании из ЕГРЮЛ или ИП из ЕГРИП.
❓ Каким образом можно изменить категорию риска❓
Примеры обоснования сомнительных операций:
1. Перевели денежные средства компании, которая имела признаки технической компании?
✅ Подтверждаем реальность операции, предоставляем регламенты о системе проверки контрагентов и т.д.
2. Сняли часть выручки наличными сразу после получения денежных средств на счет?
✅ Поясняем для чего мы снимаем выручку, прикладываем договор и акт, накладные.
3. Выдан или получен заем?
✅ Предоставляем договор займа, поясняем цель привлечения или выдачи займа.
4. По счету нет платежей по уплате налогов и взносов?
✅ Предоставляем в банк выписку по счету из банка, через который перечислены налоги и взносы.