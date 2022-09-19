Банковский светофор: от блокировки счетов до ликвидации компании и потери доступа к средствам на счете

ЦБ РФ также составит распределение организаций и ИП, о чем разместит информацию в открытом доступе на сайте ЦБ РФ.

Цель введения «светофора» - противодействие легализации доходов, полученных преступным путем.

Налогоплательщика будут уведомлять только в случае присвоения высокого риска.

📌 Последствия для Компании/ИП с красным (высоким) риском, то есть с признаком «технической»

Не смогут проводить операции:

открытие счетов

снятие и зачисление денежных средств

переводы денежных средств

работа с интернет-банком

перечислять остаток средств при закрытии счета на другой счет и счет третьего лица

Можно будет проводить операции:

перечисление заработной платы и компенсации сотрудникам

уплата налогов и взносов

списание по исполнительным листам

переводы ИП себе и членам семьи без дохода до 30 тысяч рублей в месяц

📌 Последствия для Компании/ИП с желтым (средним) риском, то есть с подозрительными операциями

не смогут открывать новые счета

будут остановлены подозрительные переводы

📌 Последствия для компании/ИП с зеленым (низким) риском:

нет ограничений по проведению операции

❓Какие же операции могут быть признаны подозрительными❓

Признаки сомнительных операций

отказ предоставить документы по запросу банка

снятие денежных средств, которые получены в качестве субсидий

платежи, несвойственные деятельности компании или ИП

отсутствие по счету платежей по налогам, зарплате, хозяйственным расходам

внесение на счет сумм, источник которых неизвестен

отправлены платежи со счетов разных компаний с одного устройства

зачислены суммы на расчетный счет и сразу сняты

транзитный характер движения средств и их обналичивание

контрагенты - «технические» компании

незначительный размер уставного капитала

недостоверность сведений в ЕГРЮЛ

массовый адрес регистрации

номинальность руководителя

и др.

Основание:

🔹 Положение Банка России от 02.03.2012 №375-П «О требованиях к правилах внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации»

🔹 Методические рекомендации ЦБ РФ от 16.02.2018 №5-МР «О подходах к управлению кредитными организациями риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма».

Судебная практика:

🔸 Постановление Семнадцатого ААС от 11.02.2022 №А60-44230/2021

🔸 Постановление Восемнадцатого ААС от 17.01.2022 № А76-8683/2021

🔸 Постановление АС Уральского округа от 18.01.2022 №А60-56055/2020

🔸 Постановление Арбитражного суда Московского округа от 17.01.2022 №А40-80994/2021

❗ К сожалению, даже добросовестный налогоплательщик может попасть в красную зону, ведь любая система дает сбои особенно в период введения.

❓ Что делать если присвоен высокий уровень риска❓

Шаг 1. Присвоение банком высокой степени риска и направления информации в ЦБ РФ, далее информация передается во все банки.

Шаг 2. В течение 5 рабочих дней банк уведомляет клиента о присвоении ему высокого уровня риска.

Шаг 3. Клиент может обжаловать решение в межведомственной комиссии не позднее 6 месяцев, когда ему стало известно о присвоении высокого риска. На весь этот период блокируются операции, запрещенные для компании/ИП в высокой зоне риска.

Шаг 4. Направление банком информации в федеральную налоговую службу, чтобы исключить компанию/ИП из госреестра. 10-40 рабочих дней по истечении 6 месяцев.

Шаг 5. Исключение компании из ЕГРЮЛ или ИП из ЕГРИП.

❓ Каким образом можно изменить категорию риска❓

Примеры обоснования сомнительных операций:

1. Перевели денежные средства компании, которая имела признаки технической компании?

✅ Подтверждаем реальность операции, предоставляем регламенты о системе проверки контрагентов и т.д.

2. Сняли часть выручки наличными сразу после получения денежных средств на счет?

✅ Поясняем для чего мы снимаем выручку, прикладываем договор и акт, накладные.

3. Выдан или получен заем?

✅ Предоставляем договор займа, поясняем цель привлечения или выдачи займа.

4. По счету нет платежей по уплате налогов и взносов?

✅ Предоставляем в банк выписку по счету из банка, через который перечислены налоги и взносы.