Может ли ИП на ПСН привлекать субподрядчиков?

Как нельзя делать?

1️⃣ ИП самостоятельно не выполняет работы, а привлекает субподрядчиков — организации или ИП.

По своей сути такая деятельность признается посреднической. А посредническая деятельность не входит в список ПСН.

Пример, ИП на ПСН получал заказы и передавал их для исполнения взаимозависимому ООО.

2️⃣ ИП заключает договоры с организациями / ИП для совместного оказания услуг, так как лимит по выручке (работникам) не позволяет оставаться на ПСН.

Такая деятельность может быть признана дроблением.

Пример, Постановление АС Пензенской области от 22 марта 2021 года по Делу А49-10359/2020

«Глава 26.5 НК РФ не предусматривает возможности привлечения по договорам субподряда юридических лиц или индивидуальных предпринимателей при применении ПСН»

Как работать безопасно?

1️⃣ Работу для заказчика сторонние ИП и ООО выполняют самостоятельно.

Таким образом каждый делает свой блок работы, при этом все исполнители действуют независимо и самостоятельно.

2️⃣ Субподрядчики — физические лица, которые работают по договору ГПХ.

Кроме того с физическими лицами на ПСН можно заключать трудовые договоры или договоры с самозанятыми.

Среднесписочная численность исполнителей по трудовым договорам и ГПХ не должна превышать 15 человек.

Что еще?

НК РФ не содержит прямого запрета на привлечение субподрядчиков, если ИП применяет ПСН. Поэтому ИП может проигнорировать рекомендации Минфина.

Более того, имеются письма, которые прежде не содержали подобные запреты: Письмо Минфина от 02.03.2017 № 03-11-11/12142.

Небольшие рекомендации для таких ИП:

✨Субподрядчики ИП / ООО выполняют только часть заказа.

✨ Оплата услуг субподрядчика производится по рыночным ценам

✨Целью договора с субподрядчика является экономическая деятельность, а не налоговая выгода.

Ответ Министерства финансов РВ на вопрос:О возможности привлечения ИП по договорам субподряда других ИП для выполнения работ (оказания услуг) в целях применения ПСН

Ответ Министерства финансов РВ на вопрос:О применении ПСН при заключении гражданско-правовых договоров с работниками в целях оказания услуг по производству монтажных, электромонтажных, санитарно-технических и сварочных работ

Ответ Министерства финансов РВ на вопрос:О численности наемных работников и привлечении юрлиц или ИП по договорам субподряда при применении ПСН в отношении услуг по ремонту жилья и других построек