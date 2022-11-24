Личный автомобиль в служебных целях: сколько, как и почему?

Согласно п.1 пп.11 ст.264 НК РФ, данная компенсация может быть включена в налоговую базу по налогу на прибыль в пределах норм, установленных Постановлением Правительства РФ N92 от 08.02.2002г.

Норма расходов:

Легковые авто с рабочим объемом двигателя до 2.000 куб см включительно — 1.200 рублей в месяц

Легковые авто с рабочим объемом двигателя свыше 2.000 куб см включительно — 1.500 рублей в месяц

Мотоциклы — 600 рублей в месяц

Суммы компенсационных выплат, включая возмещение расходов в связи с эксплуатацией автомобиля не облагаются НДФЛ (п.1 ст.217 НК РФ, Письмо Минфина РФ от 20.04.2015 N03-04-06/22274 ) и страховыми взносами (пп.2 п.1 ст.422 НК РФ, Письмо Минтруда РФ от 27.07.2016 N17-3/В-291) в пределах, установленных Соглашением работника и работодателя при наличии подтверждающих документов.

Могут ли расходы на износ, горюче-смазочные материалы, ремонт, возмещаемые сотрудникам учитываться в составе расходов по налогу на прибыль?

Согласно Письму Минфина от 14.08.2017г. №03-03-06/1/52036 В размерах вышеприведенных компенсаций, уже учтено возмещение затрат, возникающих в процессе эксплуатации автомобилей (износ, горюче-смазочные материалы, ремонт).

Поэтому их стоимость не может быть повторно включена в состав расходов.

Какими документами подтвердить расходы, связанные с использованием работником личного автомобиля?

Следующие документы необходимо подготовить для подтверждения расходов:

Документы, подтверждающие принадлежность автомобиля работнику;

Документы, подтверждающие факт использования автомобиля в служебных целях. Например, если работник находится в отпуске, то такие расходы не могут быть компенсированы;

Документы, подтверждающие сумму понесенных расходов (путевые листы, чеки на покупку ГСМ, др.).

ПРИМЕР СОГЛАШЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЛИЧНОГО АВТОМОБИЛЯ:

Соглашение об использовании личного автомобиля работника в служебных целях

«__» ____________ 20__ г. г. ____________

______________________________________ (________________), именуем__ в дальнейшем «Работодатель», в лице ________________________, действующего на основании __________________ , с одной стороны, и водитель автотранспортного средства _________________________________________, именуемый в дальнейшем «Работник», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», руководствуясь статьей 188 Трудового кодекса РФ, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. В интересах Работодателя Работник использует в служебных целях принадлежащий ему автомобиль марки (модели) ______________________________________, год выпуска ______, рабочий объем двигателя ______ куб. см, государственный регистрационный знак _________________, идентификационный номер (VIN) _____________________, цвет ___________ .

2. Работнику за использование личного транспортного средства в служебных целях возмещаются расходы, связанные с эксплуатацией автомобиля, в том числе на приобретение горюче-смазочных материалов, в соответствии с нормами расходов топлива и на основании представляемых Работником чеков ККТ АЗС и путевых листов, а также выплачивается компенсация _______________________________________________________ .

3. Расходы на горюче-смазочные материалы возмещаются работнику исходя из ____________ — ___л/____ км и километража, пройденного в служебных целях, по сведениям путевого листа.

4. Для получения компенсации Работник до ____ числа месяца, следующего за истекшим, предоставляет в бухгалтерию: документы, подтверждающие затраты на горюче-смазочные материалы; путевой лист по форме ______ с указанием маршрута следования по служебным поручениям.

5. Порядок выплаты денежной компенсаций и возмещения расходов: ___________________________________________________________________________.

6. За время нахождения Работника в отпуске, командировке (если при этом не используется личное транспортное средство) или отсутствия на работе по причине болезни, а также при использовании личного транспортного средства в целях, отличных от служебных, компенсация не выплачивается.

7. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

8. Настоящее Соглашение составлено и подписано в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Приложения: 1) копия свидетельства о регистрации транспортного средства; 2) копия водительского удостоверения Работника. Работодатель: Работник: _____________ _____________

Сумму компенсации можно предусмотреть в Соглашении в фиксированной сумме или выплачивать на основании расчетной величины (например, в зависимости пройденных километров).

Если принято решение выплачивать компенсацию на основании расчетной величины, тогда в Соглашении следует прописать порядок расчета и ежемесячно готовить бухгалтерскую справку.

Пример бухгалтерской справки для расчета компенсации за использование личного автомобиля

УТВЕРЖДАЮ

Бухгалтерская справка-расчет компенсации за использование легкового автомобиля работника за (месяц) 20__ г.

________________________________________________ использовал личный автомобиль в служебных целях в ____________ 20__ г. __ рабочих дней, за которые было пройдено ____ км пути (маршрут указан в путевом листе и прилагается к настоящей справке).

Компенсируется стоимость __ литров бензина, в сумме _____ руб. (чеки АЗС прилагаются к настоящей справке); Компенсируется износ автомобиля в фиксированном размере в сумме ____ руб.; Компенсируется стоимость платной парковки за ___ рабочих дней в сумме ________ руб. (квитанции об оплате прилагаются к настоящей справке). Общая сумма компенсации составляет _______ руб.

Приложения:

1. Путевой лист движения автомобиля в ________ 20__ г. На __ листах.

2. Чеки на покупку ГСМ в ________ 20__ г. На __ листах.

3. Квитанция об оплате парковки за ________ 20__ г. На __ листах.

Главный бухгалтер ____________ (подпись) __.__.20__

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