Изменения с 2023 года по имущественным налогам

Новый формат декларации

В соответствии с приказом ФНС от 24.08.2022 №ЕД-7-21/766 вносятся изменения в форму и порядок заполнения декларации по налогу на имущество. Кроме новых штрихкодов и технических поправок в отдельных строках, будет изменен:

порядок заполнения разделов 1-3 декларации в состав декларации включили новый раздел 2.2 для заполнения сведения о вычете по соглашению о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) добавлены новые коды налоговых льгот для федеральной территории «Сириус» и вычетов по СЗПК исключены устаревшие коды для «коронавирусных» льгот

Важное изменение с отчетности за 2022 год: декларации по налогу на имущество в отношении «кадастровой» недвижимости российские организации подавать не должны. Они ежегодно будут получать из ИФНС сообщение об исчисленной сумме налога по форме, которая утверждена приказом ФНС от 16.07.2021 № ЕД-7-21/667.

Если организация не подавала заявление на льготу и не получила такое сообщение, она обязана направить инспекторам сообщение о наличии «кадастровой» недвижимости, которую признают объектом налогообложения. Его форму налоговики утвердили приказом ФНС от 10.08.2022 № ЕД-7-21/741.

Рассчитывать и перечислять в бюджет сумму авансовых платежей и налога по «кадастровой» недвижимости российские организации должны самостоятельно в общем порядке.

Иностранные организации по-прежнему обязаны включать в декларацию «кадастровую» недвижимость.

Декларацию по новой форме, заполненную с учетом изменений, необходимо направлять в ИФНС начиная с отчетности за 2022 год, но не ранее 01.01.2023.

Новый срок уплаты и сдачи декларации

С января 2023 года налогоплательщики подают декларацию не позднее 25 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом. Налог на имущество перечисляют в бюджет не позднее 28 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом, а авансовые платежи – не позднее 28-го числа месяца, следующего за отчетным периодом.

Например, подать декларацию за 2022 год нужно не позднее 27 марта 2023 года (с учетом выходных), а перечислить налог за 2022 год в бюджет – не позднее 28 февраля 2023 года.

Ранее подавать декларацию следовало не позднее 30 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом. Налог на имущество перечисляли в бюджет не позднее 1 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом, а авансовые платежи – не позднее последнего числа месяца, следующего за отчетным периодом.

Аналогичные правила будут действовать для транспортного и земельного налога.

Новые формы сообщения от ИФНС

Налоговая служба обновила форматы сообщений об исчисленных суммах имущественных налогов, а также о наличии у организации объектов налогообложения по этим налогам. Информацию (по новой форме) обязаны подать организации, которые не получили от налоговиков сведения об исчисленных суммах транспортного, земельного и имущественного налога (с «кадастровой» недвижимости).

Налоговые инспекции будут рассылать информацию об рассчитанных суммах налогов также по обновленной форме. Изменения формата документов связано с тем, что с отчетности за 2022 год декларации по налогу на имущество в отношении «кадастровой» недвижимости российские организации не подают.

Пояснения к сообщению о сумме налогов

Начиная с отчетности за 2022 год в отношении объектов, облагаемых по кадастровой стоимости, организация может получить сообщение об исчисленной сумме налога с неверной суммой налога. Например, когда ИФНС при расчете налога не учла льготу. В этом случае в течение 20 дней можно подать в ИФНС пояснения или документы, подтверждающие правильность расчета налога (п. 6 ст. 386 НК).

Пояснения можно направить в инспекцию в бумажном или электронном виде. Форму, формат и порядок заполнения, которые утверждены приказом ФНС от 30.03.2022 № ЕД-7-21/247, используйте только для пояснений в электронной форме. Положения письма ФНС от 05.03.2022 № БС-4-21/2688, которым ранее рекомендовали форму и порядок заполнения пояснений, применяйте, только если подаете пояснения на бумаге (письмо ФНС от 29.04.2022 № БС-4-21/5313).

Новая форма уведомлений физических лиц

Налоговое уведомление ИФНС формирует в автоматизированной информационной системе ФНС в зависимости от наличия у физлица объектов налогообложения:

НДФЛ (в отношении доходов, по которым не удержан налог) транспортному налогу земельному налогу налогу на имущество

В новом уведомлении учтены поправки в НК, в том числе включены реквизиты для перечисления налогов в качестве единого налогового платежа (письмо ФНС от 26.10.2022 № БС-4-21/14405). Впервые уведомление по новой форме налоговики направят в отношении исчисленных налогов за 2022 год.

Нововведения по региональным ставкам

Власти регионов вправе устанавливать дифференцированные ставки налога только в зависимости от вида недвижимости, облагаемой налогом на имущество, и (или) ее кадастровой стоимости.

Дифференциация налоговых ставок в зависимости от категорий налогоплательщиков и (или) категорий имущества, в том числе в зависимости от площади имущества, не допускается (письмо ФНС от 01.03.2022 № БС-4-21/2451)

«Заморозка» кадастровой стоимости

Налоговую базу на 2023 год по налогу на имущество и земельному налогу в отношении «кадастровой» недвижимости определяют как кадастровую стоимость в ЕГРН по состоянию на 1 января 2022 года.

Исключение: кадастровая стоимость выросла из-за изменения характеристик объекта, например назначения или площади. В таких случаях налоговую базу определяют с учетом новых характеристик.

Если по состоянию на 1 января 2023 года кадастровая стоимость в ЕГРН снизится по сравнению с показателем на 1 января 2022 года, при исчислении налога на имущество и земельного налога, а также авансовых платежей за 2023 год используйте сниженный показатель (информация ФНС от 24.03.2022).

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