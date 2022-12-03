Страховые взносы 2023: правила уплаты и льготы

Порядок начисления и сроки уплаты
После объединения ПФР и ФСС пенсионные, медицинские взносы, платежи на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, нужно будет перечислять одной платежкой, в составе единого налогового платежа. Срок уплаты увеличат – 28-е число.
Алгоритм начисления взносов с января 2023 год для юридических лиц существенно изменится: отдельные тарифы страховых взносов в ПФР, ФСС и ФОМС отменят. При общих тарифах компании надо будет уплачивать по единому тарифу 30 процентов в пределах базы и 15,1 процента сверх нее. Фактически суммы перечислений в фонды не вырастут – ставки оставят на прежнем уровне и суммируют. Предельные базы по отдельным платежам отменили и ввели единую – в 2023 году она составляет 1,917 млн рублей.
Для индивидуальных предпринимателей изменения минимальны. На 2023 год они установлены на уровне: 36 723 рублей на ОПС и 9119 руб. на ОМС. Общий годовой платеж составит 45 842 рублей. Дополнительный платеж 1% от суммы доходов (при превышении лимита 300 000 рублей) сохраняется.
Изменят список льготников, для некоторых страхователей тарифы уменьшат. Взносы от несчастных случаев, как и сейчас, не будут входить в общий тариф. Они по-прежнему будут зависеть от класса профессионального риска.
Льготы по страховым взносам в 2023
Реформа фондов привела к унификации льготных условий начисления страховых взносов. Все льготы разделена на три группы: нулевые взносы, платежи по ставке 7,6% и по ставке 15%.
Нулевой тариф предусмотрен для компаний и ИП:
- Организации и предприниматели с выплат и вознаграждений за исполнение трудовых обязанностей членам экипажей судов, зарегистрированных в Российском международном реестре судов.
- Участники специального административного района на территориях Калининградской области и Приморского края в соответствии с Законом от 03.08.2018 № 291-ФЗ с выплат за исполнение трудовых обязанностей членам экипажей судов, зарегистрированных в Российском открытом реестре судов.
Льготная ставка 7,6% действует для компаний:
- Российские организации, осуществляющие деятельность в области информационных технологий.
- Организации, которые включены в реестр организаций, осуществляющих деятельность в сфере радиоэлектронной промышленности.
- Благотворительные организации на УСН, которые ведут деятельность в области: социального обслуживания населения; научных исследований и разработок; образования; здравоохранения; культуры и искусства (деятельность театров, библиотек, музеев и архивов); массового спорта (кроме профессионального).
- Организации и предприниматели со статусом резидентов территории опережающего социально-экономического развития.
- Организации и предприниматели – участники СЭЗ на территории Крыма и Севастополя в отношении выплат физлицам, занятым в реализации инвестиционного проекта в свободной экономической зоне.
- Организации и предприниматели со статусом резидентов свободного порта Владивосток.
- Организации, включенные в единый реестр резидентов особой экономической зоны в Калининградской области.
- Российские организации, которые заняты производством и реализацией произведенной ими анимационной аудиовизуальной продукции либо оказывают услуги или выполняют работы по созданию анимационной аудиовизуальной продукции.
- Организации, которые зарегистрированы на территории Курильских островов.
- Плательщики взносов, которые выплачивают вознаграждения обучающимся на очном отделении за деятельность в студенческих отрядах.
Ставка 15% действует для:
- Субъекты малого и среднего предпринимательства.
- Субъекты МСП с основным видом деятельности по предоставлению продуктов питания и напитков, если среднесписочная численность работников превышает 250 человек по данным реестра МСП.
- Организации – участники проекта «Сколково» и организации – участники инновационных научно-технологических проектов.
Отчетность в новый социальный фонд
Формирование новой административной единицы повлечет за собой изменения в графике и объемах сдаваемых отчетов. Вместо отчетов – 4-ФСС, СЗВ‑СТАЖ, СЗВ-ТД, СЗВ-М и ДСВ-3 – работодатели должны будут сдавать один отчет. В нем надо отражать сведения для персонифицированного учета, включая данные о взносах на травматизм.
Сведения страхователи будут представлять ежемесячно не позднее 25-го числа месяца после окончания первого квартала, полугодия, девяти месяцев и года.
Информацию о приеме и увольнении, начале и окончании срока действия ГПД надо будет представлять не позднее следующего рабочего дня. Реестры по дополнительным страховым взносам понадобится сдавать ежеквартально, а данные для назначения пенсий – ежегодно.
Работодатели будут продолжать представлять в ИФНС расчет по страховым взносам. Из расчета исключат раздел 3 «Персонифицированные сведения о застрахованных лицах». В отчете останутся общие суммы по облагаемой и необлагаемой базе, а также начисленные за отчетный период страховые платежи. Сдавать такой отчет будет нужно не позднее 25-го числа месяца, следующего за расчетным (отчетным) периодом.
Ежемесячно нужно будет подавать в налоговую инспекцию персонифицированные сведения о физлицах, а не весь расчет по страховым взносам. В отчет будут входить персональные данные и сведения о суммах выплат и иных вознаграждений, а также - суммы платежей перечисленных во внебюджетные фонды. Сейчас такую информацию отражают в разделе 3 РСВ. Срок сдачи отчета – не позднее 25-го числа каждого месяца, следующего за истекшим.
Спасибо, что прочитали наш материал. Надеемся, информация была для вас полезной.
Поделитесь, пожалуйста, в комментариях, узнали ли вы для себя что-то новое из вышеописанного.
Есть вопросы по налогам в вашей компании? Нужна защита от ФНС? Нужна консультация? Обращайтесь в личку.