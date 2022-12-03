Страховые взносы 2023: правила уплаты и льготы

Порядок начисления и сроки уплаты

После объединения ПФР и ФСС пенсионные, медицинские взносы, платежи на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, нужно будет перечислять одной платежкой, в составе единого налогового платежа. Срок уплаты увеличат – 28-е число.

Алгоритм начисления взносов с января 2023 год для юридических лиц существенно изменится: отдельные тарифы страховых взносов в ПФР, ФСС и ФОМС отменят. При общих тарифах компании надо будет уплачивать по единому тарифу 30 процентов в пределах базы и 15,1 процента сверх нее. Фактически суммы перечислений в фонды не вырастут – ставки оставят на прежнем уровне и суммируют. Предельные базы по отдельным платежам отменили и ввели единую – в 2023 году она составляет 1,917 млн рублей.

Для индивидуальных предпринимателей изменения минимальны. На 2023 год они установлены на уровне: 36 723 рублей на ОПС и 9119 руб. на ОМС. Общий годовой платеж составит 45 842 рублей. Дополнительный платеж 1% от суммы доходов (при превышении лимита 300 000 рублей) сохраняется.

Изменят список льготников, для некоторых страхователей тарифы уменьшат. Взносы от несчастных случаев, как и сейчас, не будут входить в общий тариф. Они по-прежнему будут зависеть от класса профессионального риска.

Льготы по страховым взносам в 2023

Реформа фондов привела к унификации льготных условий начисления страховых взносов. Все льготы разделена на три группы: нулевые взносы, платежи по ставке 7,6% и по ставке 15%.

Нулевой тариф предусмотрен для компаний и ИП:

Организации и предприниматели с выплат и вознаграждений за исполнение трудовых обязанностей членам экипажей судов, зарегистрированных в Российском международном реестре судов.

Участники специального административного района на территориях Калининградской области и Приморского края в соответствии с Законом от 03.08.2018 № 291-ФЗ с выплат за исполнение трудовых обязанностей членам экипажей судов, зарегистрированных в Российском открытом реестре судов.

Льготная ставка 7,6% действует для компаний:

Российские организации, осуществляющие деятельность в области информационных технологий.

Организации, которые включены в реестр организаций, осуществляющих деятельность в сфере радиоэлектронной промышленности.

Благотворительные организации на УСН, которые ведут деятельность в области: социального обслуживания населения; научных исследований и разработок; образования; здравоохранения; культуры и искусства (деятельность театров, библиотек, музеев и архивов); массового спорта (кроме профессионального).

Организации и предприниматели со статусом резидентов территории опережающего социально-экономического развития.

Организации и предприниматели – участники СЭЗ на территории Крыма и Севастополя в отношении выплат физлицам, занятым в реализации инвестиционного проекта в свободной экономической зоне.

Организации и предприниматели со статусом резидентов свободного порта Владивосток.

Организации, включенные в единый реестр резидентов особой экономической зоны в Калининградской области.

Российские организации, которые заняты производством и реализацией произведенной ими анимационной аудиовизуальной продукции либо оказывают услуги или выполняют работы по созданию анимационной аудиовизуальной продукции.

Организации, которые зарегистрированы на территории Курильских островов.

Плательщики взносов, которые выплачивают вознаграждения обучающимся на очном отделении за деятельность в студенческих отрядах.

Ставка 15% действует для:

Субъекты малого и среднего предпринимательства.

Субъекты МСП с основным видом деятельности по предоставлению продуктов питания и напитков, если среднесписочная численность работников превышает 250 человек по данным реестра МСП.

Организации – участники проекта «Сколково» и организации – участники инновационных научно-технологических проектов.

Отчетность в новый социальный фонд

Формирование новой административной единицы повлечет за собой изменения в графике и объемах сдаваемых отчетов. Вместо отчетов – 4-ФСС, СЗВ‑СТАЖ, СЗВ-ТД, СЗВ-М и ДСВ-3 – работодатели должны будут сдавать один отчет. В нем надо отражать сведения для персонифицированного учета, включая данные о взносах на травматизм.

Сведения страхователи будут представлять ежемесячно не позднее 25-го числа месяца после окончания первого квартала, полугодия, девяти месяцев и года.

Информацию о приеме и увольнении, начале и окончании срока действия ГПД надо будет представлять не позднее следующего рабочего дня. Реестры по дополнительным страховым взносам понадобится сдавать ежеквартально, а данные для назначения пенсий – ежегодно.

Работодатели будут продолжать представлять в ИФНС расчет по страховым взносам. Из расчета исключат раздел 3 «Персонифицированные сведения о застрахованных лицах». В отчете останутся общие суммы по облагаемой и необлагаемой базе, а также начисленные за отчетный период страховые платежи. Сдавать такой отчет будет нужно не позднее 25-го числа месяца, следующего за расчетным (отчетным) периодом.

Ежемесячно нужно будет подавать в налоговую инспекцию персонифицированные сведения о физлицах, а не весь расчет по страховым взносам. В отчет будут входить персональные данные и сведения о суммах выплат и иных вознаграждений, а также - суммы платежей перечисленных во внебюджетные фонды. Сейчас такую информацию отражают в разделе 3 РСВ. Срок сдачи отчета – не позднее 25-го числа каждого месяца, следующего за истекшим.

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