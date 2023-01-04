Семь дней из отпуска главного бухгалтера. Реальная история

День первый, солнечно и безветренно, +23, штиль

Ехали ночь на поезде, потом час на автобусе и еще час на попутной машине.

Дорога была такая, что мы больше машину толкали, чем ехали на ней. И это не метафора, я считала километраж и время. У меня получилось, что водитель нам должен.

Место, куда мы прибыли, действительно красивое и дикое, все как обещали в турагентстве. Из благ цивилизации только интернет и два сарая для проживания. Весь день обживались и варили обедоужин. Отметили начало отпуска. Пели «мы будем бухать в костюме свиньи и мандарина».

Под утро приползали три местные змеюки посмотреть на нас, приняли за своих, уползли.

День второй, солнечно и безветренно, +22, штиль

С утра написала план на отпуск:

Похудеть на 3 кг Ну или хотя бы не поправиться Загореть ровным морским загаром Набрать ракушек в аквариум Отдохнуть и выспаться

Потом позвонил гена, попросил помочь кадровичке принять на работу пятьдесят пять таджиков. Охрипла от крика, в конце концов подключилась по зуму. На нерве ухомячила две шоколадки и большую упаковку чипсов.

День третий, тайфун или дикий ветер с тропическим ливнем и шторм

Стал понятен пункт договора с турагентством про утрату имущества в результате стихийного бедствия.

Первый из тайфунов оторвал дверь сарая и унёс в неизвестном направлении. Подумала, что если бы уселась на дверь, тайфун унёс бы меня в дальние дали, в какой-нибудь Изумрудный город. Но потом вспомнила свой вес.

Пришла СМС от МЧС, что ожидаются трёхметровые волны просьба не купаться. Пошли на берег, самолично измерила высоту волны - максимум два метра. Где третий метр?! Написала жалобу на МЧС о предоставлении населению недостоверных сведений. Пока не придумала, куда ее отправить.

День четвёртый, штиль +22

По новостям передали, что вдоль нашего побережья ночью проходил японский сухогруз, и у него чего-то там смыло с палубы особо ценное. С утра ищут. Хорошо бы чемодан с контрабандными якутскими брюликами. Интересно, сколько их там может быть, поди лямов на пять, да по курсу пусть 60 рублей, мои 25% минус НДФЛ, а как интересно декларацию заполнять. Весь день слонялись по побережью в поисках чемодана. Нашли только три разных кроссовка, разбитые тёмные очки и галстук.

День пятый, пасмурно морось +18

Ровно в 9 утра позвонил гена и спросил, где бюджет на текущий год. Вопрос конечно интересный, но не ко мне. А финика спрашивать не пробовали? А финик его третий день ищет с собаками, выдвигая при этом версии всё круче и круче.

Например, что это вы зачем-то взяли файл, а на место не вернули. Потеряла дар речи. Как??? Ну я не знаю как, это же вы у нас в компьютерах хорошо разбираетесь. Позвонила сисадмину, сказала лучше найди файл с бюджетом, не доводи меня до греха. Через час позвонил гена. Ну вот, можете когда хотите - положили файл на место.

Весь день пила кофе с шоколадом, потом с коньяком, потом без кофе. Приняла нелёгкое решение - стать стервой. Занесла телефон гены в чёрный список. Главное, не забыть вернуть по окончании отпуска.

День шестой, тайфун вернулся

Весь день играли в карты, грызли семки и слушали Стаса Михайлова. Красота! Под вечер позвонил муж и сказал вытащить телефон гены из чёрного списка. Он весь день дозвониться не может и уже договорился с МЧС-никами сегодня начать поисково-спасательную операцию в отношении меня. Позвонила, отменила спасательную операцию.

Выяснила, что случилось. Оказалось, что у нашей золотой рыбки казначейши вчера обнулилась память, а сегодня нужно было провести платёж по эскроу счёту.

День седьмой, штиль +22

Надо хоть в море искупаться да позагорать. Не влезла в купальник… все равно вода холодная. Как так сегодня вечером поезд домой???