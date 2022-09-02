Бизнес — семья или работа?

Но если дело не загнулось, а развивается, то рано или поздно настает момент, когда оно должно перестать быть «семьей» и стать «делом». Мне кажется, что есть нечто глубоко неправильное в слогане «Наша фирма — это одна большая семья!». Почему-то мне кажется, что это бред! Причем, бред вредный.

Фирма, это фирма. Прежде всего, она должна быть именно делом. Нельзя строить рабочие отношения «как в семье».

Я встречал немало «глюков» в системе внутренней организации фирм, связанных (как мне кажется) именно с этим, в корне неверным, отношением к работе.

«Семейное» отношение к работе, как со стороны руководства, так и со стороны работников способно серьезно навредить предприятию. Думаю, большинство читателей, кто имел опыт руководящей работы, согласятся с тем, что такое отношение для работника означает возможность сделать поменьше, а получить побольше (пусть даже это не совсем осознается и признается самим человеком, но ожидает он именно этого).

Люди рассчитывают, что им многое простится, и на многое закроют глаза, ведь они семья! Для руководителей подобное отношение в голове означает:

либо то, что можно что-то недодать, задержать или привлечь человека к переработке без какой-либо компенсации, ведь он «родной человек» и должен входить в ваше «трудное положение» и бескорыстно «по-родственному» помогать Вам.

либо то, что можно и нужно продвигать и всячески поддерживать более «родственного» сотрудника в ущерб остальным.

В обоих случаях самым пострадавшим будет предприятие!

Конечно, в выражении «Люди — наш главный капитал!» безусловно, есть большой смысл. НО! Если Вы хотите, чтобы Ваше предприятие было устойчивым, а его развитие закономерным и предсказуемым — то Вам придется стремиться к тому, чтобы этот смысл становился настолько маленьким, насколько это возможно!

Это все красиво звучит, и любому работнику приятно ощущать, что он и директор предприятия, приезжающий на работу на Бентли, являются «одной командой», но в реальности — это не так.

Каждый из нас использует других для достижения своих целей. Я видел много подтверждений тому, что честная и отрытая договоренность о том, кто, за что и чем отвечает, каким образом реализуются ожидания каждого сотрудника, что предприятие получает от работника, а работник от предприятия — позволяет создать намного более комфортные условия для коллектива, чем попытки превратить рабочий коллектив в «семью».

Это вовсе не означает, что не нужно относиться к людям по-человечески. Смысл в том, что понятия «по-человечески» и «по-семейному» у каждого свои и когда приходит время реализовать заложенный в них смысл, очень часто оказывается, что ожидания работника совершенно не соответствуют тому, что в эти понятия вкладывало руководство и наоборот. Это порождает конфликты, которые на порядок хуже того «цинизма», о котором я пишу.

Не стоит обманываться, а тем более строить на этом механизм предприятия. Реальность все равно все расставит по своим местам, как бы мы к этому не относились.