Бизнес — семья или работа?

Чаще всего, при создании бизнеса, новая фирма напоминает семью или дружескую группу по интересам. Исключение могут составлять фирмы, которые создают опытные предприниматели, для которых этот бизнес «один из…».

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Бизнес — семья или работа?

Но если дело не загнулось, а развивается, то рано или поздно настает момент, когда оно должно перестать быть «семьей» и стать «делом». Мне кажется, что есть нечто глубоко неправильное в слогане «Наша фирма — это одна большая семья!». Почему-то мне кажется, что это бред! Причем, бред вредный. 

Фирма, это фирма. Прежде всего, она должна быть именно делом. Нельзя строить рабочие отношения «как в семье». 

Я встречал немало «глюков» в системе внутренней организации фирм, связанных (как мне кажется) именно с этим, в корне неверным, отношением к работе. 

«Семейное» отношение к работе, как со стороны руководства, так и со стороны работников способно серьезно навредить предприятию. Думаю, большинство читателей, кто имел опыт руководящей работы, согласятся с тем, что такое отношение для работника означает возможность сделать поменьше, а получить побольше (пусть даже это не совсем осознается и признается самим человеком, но ожидает он именно этого).

Люди рассчитывают, что им многое простится, и на многое закроют глаза, ведь они семья! Для руководителей подобное отношение в голове означает: 

  • либо то, что можно что-то недодать, задержать или привлечь человека к переработке без какой-либо компенсации, ведь он «родной человек» и должен входить в ваше «трудное положение» и бескорыстно «по-родственному» помогать Вам. 
  • либо то, что можно и нужно продвигать и всячески поддерживать более «родственного» сотрудника в ущерб остальным. 

В обоих случаях самым пострадавшим будет предприятие! 

Конечно, в выражении «Люди — наш главный капитал!» безусловно, есть большой смысл. НО! Если Вы хотите, чтобы Ваше предприятие было устойчивым, а его развитие закономерным и предсказуемым — то Вам придется стремиться к тому, чтобы этот смысл становился настолько маленьким, насколько это возможно! 

Это все красиво звучит, и любому работнику приятно ощущать, что он и директор предприятия, приезжающий на работу на Бентли, являются «одной командой», но в реальности — это не так.

Каждый из нас использует других для достижения своих целей. Я видел много подтверждений тому, что честная и отрытая договоренность о том, кто, за что и чем отвечает, каким образом реализуются ожидания каждого сотрудника, что предприятие получает от работника, а работник от предприятия — позволяет создать намного более комфортные условия для коллектива, чем попытки превратить рабочий коллектив в «семью». 

Это вовсе не означает, что не нужно относиться к людям по-человечески. Смысл в том, что понятия «по-человечески» и «по-семейному» у каждого свои и когда приходит время реализовать заложенный в них смысл, очень часто оказывается, что ожидания работника совершенно не соответствуют тому, что в эти понятия вкладывало руководство и наоборот. Это порождает конфликты, которые на порядок хуже того «цинизма», о котором я пишу.

Не стоит обманываться, а тем более строить на этом механизм предприятия. Реальность все равно все расставит по своим местам, как бы мы к этому не относились. 

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Бухонин Юрий
Бухонин Юрий
Генеральный директор в ООО ФинАкадемия

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