Много хорошо чего-то одного — это плохо

Все, что мы делаем в жизни, можно разделить на такие «3 части» как:

получение информации

осмысление информации

применение полученного смысла в жизни

Как всегда, счастье наступает только в том случае, если все три части находятся в равновесии. Мне кажется, что в наше время это равновесие сильно нарушено. Люди слишком много значения придают первому пункту и всецело отдаются процессу получения новой информации: читают книжки, участвуют в тренингах и семинарах, обучаются всяким MBA и прочим ругательным аббревиатурам.

При этом до второго пункта доходит очень небольшой кусочек полученной информации, про третий пункт я вообще молчу.

В моей практике это выражалось в том, что народ усиленно изучает новейшие технологии ведения бизнеса, продаж, работы с клиентами и т.д. Затем, делает небольшую попытку что-то из запомненного (но еще совершенно не осмысленного и не приложенного к своей ситуации) применить в своем бизнесе, но буквально на первых шагах вдруг узнает про появление еще более новой и еще более «super» технологии. Все бросает (зачем же продолжать внедрять устаревшую технологию, если уже появилась более совершенная) и начинает цикл сначала.

В результате, как Вы, наверное, догадались — полный ноль.

Впрочем, закос на другие пункты означенного списка, приводит к аналогичным результатам. Встречались мне люди, полностью ушедшие во второй пункт и практически переставшие как воспринимать новую информацию из внешнего мира, так и что-то делать. Они осмысляют!

С последним пунктом дело обстоит не лучше. Желание действовать, не имея ни знаний, ни умений и даже не особенно понимая, зачем действовать и почему именно таким образом в этом месте и в это время, тоже не приводит ни к чему хорошему.

Так что, все пункты должны присутствовать и быть в равновесии, чтобы на выходе получилось какое-никакое счастье.