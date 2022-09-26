«Капитализм» и «Социализм» в работе предприятия

Занимаясь решением системных проблем предприятий, я выявил одну особенность развития, которую условно сравнил с «Капиталистическим» или «Социалистическим» путем этого развития.

Смысл в следующем: путь «капитализма» или «конкуренции» является наиболее распространенным вариантом «исторически складывающегося» развития коммерческого предприятия.

Фирма конкурирует с другими фирмами за необходимые для выживания и роста ресурсы: клиентов, долю рынка, поставщиков, квалифицированных сотрудников и т.д.

Когда фирма начинает расти и развиваться, у нее появляются «разветвления» основных видов деятельности, например, к оптовой торговле добавляется розница или оказание услуг с использованием товара, который раньше только продавался. Появляются отделения, филиалы, партнеры и т.д.

По своей сути — это «части» одного «организма» предприятия, делающие одно большое общее дело, но разными способами. При этом, как неизбежное следствие этого развития возникает конкуренция не только предприятия в целом с другими фирмами на рынке, но и конкуренция между подразделениями внутри самого предприятия.

Ведь, с точки зрения оптимизации, предприятие должно стремиться к уменьшению «замороженных» денег, т.е. — к уменьшению запасов товаров и ресурсов и стараться приблизиться к оптимальному количеству товара на складах (такому, чтобы при обращении клиента товар на складе был, но, чтобы на складе не было товара, который клиент не попросит). Конечно, это недостижимый идеал, но стремится предприятие именно к этому.

Т.е. — получается конкуренция за внутренние ресурсы. Чаще всего я встречаю попытки решить данную проблему по принципу «кто первый встал, того и тапочки». Это в какой-то мере снижает конкурентную войну между подразделениями, но не решает проблему как таковую, ибо причина остается неизменной.

Кроме того, не следует забывать о конкуренции за внешние ресурсы, например — за клиентов или рынок. Наиболее часто встречающимся примером такого является конфликт оптового и розничного подразделений.

Представьте, розница продает товар предприятия, в основном ориентируясь на обычных «физиков». При этом, как правило, такой магазин (не важно — физический или в интернете) не является единственным в округе. Существуют другие «ИП» или «ООО», торгующие в розницу аналогичным товаром. И эти самые «ИП» и «ООО» являются естественными клиентами для оптового подразделения этого же самого предприятия.

Что же получается? Оптовое подразделение взращивает и всячески поддерживает конкурентов розничного подразделения собственной фирмы?!

Такие случаи не являются редкостью и сам по себе «капиталистический» подход создает эту ситуацию. Проблема еще более обостряется тем, что, оставаясь в рамках контекста (внутри ситуации, породившей проблему) решить эту проблему нельзя. Можно только сгладить симптомы.

Сама ситуация во многом напоминает конкуренцию различных групп организованной преступности в городе и единственное, что может сделать предприятие в данной ситуации — это поделить территорию между своими «группировками». Руководство предприятия будет выступать в роли полиции, играющей роль усмирителя и силой принуждая подопечные «банды» соблюдать некие правила приличия.

Причем, чтобы развиваться, предприятию нужно расти, а значит нужно выращивать и развивать свои банды.

Что же получается? Конкуренция — это плохо? Думаю, что нет. Не плохо. Смысл в том, что как любая идея, принцип или методология — конкурентный подход хорош только в определенное время и при определенных обстоятельствах.

Т.е. — для развития и роста предприятия на начальном этапе, «капиталистический» подход является наилучшим, так как позволяет с минимальными затратами времени и ресурсов найти наиболее перспективных сотрудников и наиболее выгодную тактику поведения на рынке. Но, как и всего на свете, для капитализма существует вполне четкий потолок целесообразности его использовании. Чем ближе предприятие подходит к этой черте в своем развитии, тем менее эффективным становится тактика «капиталистического» подхода.

При достижении пересечении этой черты, конкуренция начинает губить само предприятие. Подумайте, чем становятся клетки организма, которые начинают вести себя как отдельный организм и конкурировать с другими клетками за ресурсы? Они становятся раковой болезнью и начинают убивать организм.

«Социалистический» или «кооперативный» подход является во многом противоположным описанному выше. Его суть заключается в том, чтобы централизовать использование ресурсов и распределять их с точки зрения эффективности работы организма в целом.

Существует древнее и широко известное правило о локальной эффективности, говорящее о том, что в цепочке (или дереве, как угодно) взаимодействующих звеньев (подразделений) только одно звено может позволить себе работать с максимальной эффективностью. Остальные должны время от времени «простаивать», иначе их работа будет напрасным переводом ресурсов в «незавершенку» и полуфабрикаты, которые будут лежать, ожидая своей очереди перед «узким местом».

Но на практике — для руководителя каждого отдельного звена цепочки (подразделения) не полностью загруженные сотрудники — это кошмар.

Обычно и сами сотрудники весьма неуютно себя чувствуют, когда им нечего делать на работе. А вдруг руководство осознает, что не так уж я и нужен и уволит?! Системы мотивации обычно поддерживают именно такое отношение: - Нужно как можно больше делать того, чего я на своем рабочем месте делаю!

Суть социалистического подхода заключается в том, что все члены «общества» жертвуют частью своей свободы «государству» в обмен на блага, предоставляемые этим государством и которые они сами (будучи полностью «свободными») никогда получить не смогли бы.

Все внутренние ресурсы распределяются централизовано, через бюрократическую машину (это и правда лучший способ, при условии, что бюрократия не разовьется чрезмерно). Все внешние ресурсы — клиенты, поставщики и т.д. — «входят» в организм предприятия через одну «точку входа». Например — организовывается «служба клиента», которая рассматривает клиента как клиента предприятия в целом, а не как оптового или розничного. Опт, розница, сервис, интернет-магазин и прочее, являются для предприятия всего лишь способами предоставления клиенту того, что он хочет.

Нужно забыть об индивидуальности. Нет больше отдельно оптового, розничного и других подразделений. Есть единый «советский народ», представляющий собой предприятие в целом и управляемый «единственно правильной партией».

Так же, как и конкурентный подход, социализм имеет свою сферу применимости. На практике, подобный подход имеет смысл применять как раз при достижении той самой планки в развитии предприятия, когда перестает быть эффективным капиталистический подход.

В этот момент нужно изменить парадигму, отбросить «цепи старого мира», чтобы можно было идти и развиваться дальше. Но никак не раньше! Попытка внедрить социалистический подход до этого времени, приведет к тому, что предприятие превратиться в бюрократического монстра, у которого издержки на содержание «аппарата» могут сильно превышать прибыль.

Не стоит искать волшебную технологию, которая будет работать у всех и всегда. К сожалению (а может и к счастью), никто и ничто не избавит нас от необходимости думать своей головой, особенно пытаясь применить всяческие «суперфишки», гарантирующие быстрый и безопасный рост благосостояния на 100%.