Всегда ли улучшения улучшают? А если улучшают, то что?

Недавно, общаясь с одним ответственным товарищем (на самом деле — ответственным), услышал от него, уже много раз слышанную от других, одну интересную вещь.

Некая, достаточно крупная, скажем так «организация» с огромным количеством «сервисных» подразделений, оказывает нашему населению услуги. Услуги четко определенного вида и пользующиеся поголовным спросом у людей. Т.е. — со сбытом проблем нет. Зато есть другие проблемы: с качеством, доступностью, управляемостью всего этого хозяйства и другие.

Эта организация, после нескольких лет тыканья и мыканья решила пойти по пути укрупнения подразделений, дабы «сократить управленческий аппарат». Этот процесс продолжался уже пару лет и продолжается до сих пор. Результатом явилось сокращение числа собственно подразделений (их «укрупнили», соединив несколько в одно). Управленческий аппарат остался полностью не тронутым, только бывшие директора и заведующие отдельных организаций, стали «координаторами подразделений». Специалистов по оказанию услуг объединили по специализации и посадили рядом (т.е. — развели по типам — кучка «коллег» в одном отделении, другая кучка «коллег» другой специализации — в другом отделении).

Организация проведенными преобразованиями очень довольна! В результате данного проекта они повысили «прозрачность» и «управляемость» всего хозяйства и очень гордятся достигнутыми результатами. Ответственные товарищи получили соответствующие награды и звания. Все довольны!

Правда, населению стало совершенно неудобно пользоваться услугами этой организации, т.к. частенько услуги нужно получать «комплексно», а сейчас для этого нужно помотаться по нескольким отделениям, ибо все специалисты разведены по «кучкам». Ну и еще некоторые «мелкие неудобства», но ведь на фоне достигнутых результатов по увеличению прозрачности и управляемости, разве так уж важно, что сам продукт стал хуже качеством и труднее доступен?

Да еще и внедрена замечательная система автоматизации, которая конечно все автоматизирует и всем помогает! Правда, работает не всегда, а если работает, то не всегда правильно, но теперь в принципе нельзя оказать услугу без нее. «Ручной» вариант полностью исключен как не соответствующий новой концепции «прозрачности» и «управляемости». Так что — ждите дорогие бабушки и дедушки, пока система заработает!

В общем — в оказании услуг населению, главным критерием успешности теперь является не качество и доступность собственно услуг, а способность организации поменьше беспокоить начальство и не приносить ему особых проблем с «управляемостью».