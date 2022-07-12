О возврате переплаты налога по УСН при выявлении «дробления» бизнеса в ходе выездной налоговой проверки

Отказывая в удовлетворении требования, суды исходили из того, что общество пропустило установленный статьей 78 НК срок на возврат налога, поскольку должно было знать о наличии переплаты в момент совершения платежей по налогу, так как в действительности не осуществляло облагаемую УСН предпринимательскую деятельность.

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О возврате переплаты налога по УСН при выявлении «дробления» бизнеса в ходе выездной налоговой проверки

Общество обратилось в суд с требованием к налоговому органу о взыскании излишне уплаченного налога по УСН за 2013–2015 г. в связи с тем, что налоговым органом в ходе проведения выездной налоговой проверки было выявлена необоснованная налоговая выгода путем создания схемы «дробления» бизнеса, в результате которых налогоплательщику были доначислены налог на добавленную стоимость, налог на прибыль и налог на имущество. Общество исполнило обязательство и заплатило недоимку.

Общество посчитало, что сумма уплаченною ранее налога по УСН должна быть учтена при взыскании налогов по ОСН за тот же период, а так же, что трехлетний срок для обращения в налоговый орган об обязании возвратить излишне уплаченный налог не пропущен и срок следует исчислять с момента вступления решения Арбитражного суда Нижегородской области по делу № А43-34835/2018 — 04.07.2019, где устоялось выявленная схема «дробления» бизнеса и произведено доначисление.

Однако суды первой второй и третий инстанции не согласились с налогоплательщиком по нижеследующим основаниям:

(Дословно): Суд не соглашается с доводами налогоплательщика по следующим основаниям, согласно п. 6 ст. 78 НК РФ сумма излишне уплаченного налога подлежит возврату по письменному заявлению (заявлению, представленному в форме с усиленной квалифицированной электронной подписью по телекоммуникационным каналам связи или представленному через личный кабинет налогоплательщика) налогоплательщика в течение одного месяца со дня получения налоговым органом такого заявления. В силу п. 7 ст. 78 НК РФ заявление о зачете или о возврате суммы излишне уплаченного налога может быть подано в течение трех лет со дня уплаты указанной суммы, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. Суд соглашается с доводами налогового органа о том, что на момент уплаты налога по УСН в 2013-2015 гг. Общество знало о переплате.

Вступившим в законную силу решением Арбитражного суда Нижегородской области по делу № А43-34835/2018 установлено, что с целью ухода от исполнения налоговой обязанности было создано подконтрольное юридическое лицо, которое применяло специальную систему налогообложения (УСН) вместо исчисления и уплаты НДС, налога на прибыль организаций и налога на имущество организаций как основное лицо (участник), осуществляющее реальную деятельность. Следовательно, суд приходит к выводу о том, что налогоплательщик с момента уплаты налога по УСН за 2013-2015 гг. знал о переплате, в связи с чем, суд приходит к выводу о том, что трехлетний срок для возврата суммы излишне уплаченного налога истек. Суд считает, что при решении вопроса о времени, когда налогоплательщик узнал или должен был узнать об излишней уплате налога, необходимо установить причину, по которой он допустил переплату налога, наличие у него возможности для правильного исчисления налога. Как указано выше, именно по результатам выездной налоговой проверке налоговым органом был установлен умысел для ухода от налога, таким образом, налогоплательщик именно в период 2013-2015 гг. мог знать о факте переплаты.

 

Наверно к месту будет указать выявленные налоговым органом факты дробления:

 

  • В проверяемой компании и реорганизованной компании есть взаимосвязь через учредителей и единоличный исполнительный орган, кроме того, директор зарегистрирован в качестве директора и учредителя еще в 28 организациях;
  • Совокупный доход проверяемого налогоплательщика приближался к максимально разрешенным пределам применения УСН в 2011 году;
  • совпадение юридических адресов;
  • совпадение основных видом деятельности — собственным или арендованным недвижимым имуществом (ОКВЭД 68.20);
  • налоговая отчетность по обоим компания представлялась по телекоммуникационным каналам связи с одного и того же электронного адреса через операторов связи — ЗАО «ЦЭК» и ООО «Тензор»;
  • так же установлена родственная взаимосвязь через компании, учредителей, директоров;
  • отсутствие штатных единиц во взаимосвязанной компании;
  • в одном банке расчетные счета;
  • анализ движения денежных средств на расчетных счетах организаций показал, что основной поток денежных средств (более 90%) поступает от арендаторов;
  • у взаимосвязанной компании отсутствуют платежи за электроэнергию, водоснабжение, теплоснабжение, аренду водопровода, услуги видеонаблюдения, за связь, за рекламу, за техническое обслуживание лифтов;
  • налоговым органом в адрес налогоплательщика и спорного контрагента направлены требования о представлении документов, подтверждающих расходы, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью. Документы по требованию Инспекции не представлены.
  • установлено перераспределение трудовых ресурсов между взаимозависимыми лицами;
  • свидетельские показания сопричастных лиц, индивидуальных предпринимателей и руководителей организаций, арендующих спорные торговые площади, подтверждают факт формального создания взаимозависимого юридического лица взаимосвязанного с проверяемым юридического лица;
  • налогоплательщик и спорный контрагент имели общую рекламу, единый сайт в сети Интернет, единую справочную службу с одним номером телефона.

Спор дошел до Верховного суда РФ.

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда РФ отказала в пересмотре данного спора согласившись с нижестоящими судами.

Анонс отказа звучит буквально: «Отказывая в удовлетворении заявленного требования, суды исходили из того, что общество пропустило установленный статьей 78 Налогового кодекса Российской Федерации срок на возврат налога, поскольку должно было знать о наличии переплаты в момент совершения платежей по налогу, так как в действительности не осуществляло облагаемую УСН предпринимательскую деятельность, а создало противоправную схему искусственного «дробления» бизнеса.

Обратите внимание на фразу: «схему искусственного „дробления“ бизнеса».

ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ: ИССКУСТВЕННОЕ ДРОБЛЕНИЕ? Разве есть схема природного дробления бизнеса или не искусственного «дробления» бизнеса.

Дела №№ А40-37580/2021, АП-46513/2021, Ф05-36294/202109, 305-ЭС22-8787

ВЫВОДЫ:

  • если уже решено «дробить» бизнес, что нужно учесть множество нюансов, в том числе письма и разъяснение ведомств, судебною практику и самое верное, это обратиться к услугами специалистов специализирующихся на налоговом праве, к налоговым юристам, налоговым консультантам. Противостоять или перехитрить налоговые органы при поддержке судебных органов очень сложно, но можно предупредить или предугадать ситуации.
  • с требование возврата/зачета переплаты налога в связи с дробление и доначислением по ОСН скорее всего могут отказать в связи с пропуском срока давности. Есть примеры, когда суд соглашался отсчитывать срок обращения за возвратом с даты составления акта налоговой проверки (Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 30.09.2019 N Ф07-11447/2019). Но, противоположная позиция отражена в Определении Верховного Суда РФ от 07.11.2019 N 301-ЭС19-20408.

Есть более жестокая формулировка: при расчете сумм доначисляемых исходя из ОСНО налогов инспекция не обязана учитывать переплату по единому «упрощенному» налогу, образовавшуюся у участников схемы дробления бизнеса (Определению ВС РФ от 18.11.2021 N 309-ЭС21-16426) (ДА ЗДРАВСТВУЕТ ДВОЙНОЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ).

То есть по мимо доначисления налогов в рамках ОСН, пени и штрафов, не получится взыскать плату по УСН, которая будет некой мерой ответственности (в духе российского государственности).

Из чего следует, если есть основания, то нужно очень-и-очень активно оспаривать «дробление» бизнеса.

 

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С уважением,

Константин Чупырь, юрист, налоговый консультант

Константин Чупырь
Константин Чупырь
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