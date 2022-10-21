Акт финансового контроля не основание требовать переплату по контракту

Суть дела.

Подрядчик выполнил работы полностью, качественно и в срок. Заказчик их принял и оплатил.

Финансовый контроль посчитал, что фактический вес изделий из металла не отвечал сметному нормативу. Разница после перерасчета стоимости составила размер переплаты. Ее предписали вернуть в бюджет.

Заказчик исполнил предписание и потребовал от подрядчика возместить убытки. Подрядчик отказал. Заказчик обратился в суд.

Три инстанции убытки не взыскали:

📌в информационной карте, извещении и техзадании не указывали вес изделий из металла — только габариты. Соответствия техрегламентам и сметному нормативу не требовали;

📌заказчик не отклонил заявку — значит, согласился на установку беседок с параметрами из нее (без учета веса);

📌цена контракта твердая. Ошибки заказчика в сметных расценках при ее расчете не дают ему права вернуть часть оплаты, когда работы выполнили полностью. Это попытка одностороннего изменения контракта;

📌акт проверки не доказывает неосновательное обогащение и убытки. Подрядчик не участник бюджетного процесса😕. Он не должен отвечать за ошибки заказчика, так как работы выполнили по условиям закупки;

📌работы приняли без замечаний.

Судебная практика в пользу Поставщика:

✅Определение Верховного Суда РФ от 8 февраля 2022 г. N 308-ЭС21-27822

✅Постановление АС Северо-Кавказского округа от 20.01.2021 по делу N А20-466/2020

✅Постановление АС Центрального округа от 25.05.2022 по делу N А62-6017/2021

Выводы:

Упрощенный порядок рассмотрения судебного спора сильно ограничивает процессуальные возможности сторон.

Рекомендуется рассматривать такие дела в общем порядке, так как исход вышеуказанного спора мог быть прямо противоположный.

На мой взгляд, данное дело выиграно в основном потому, что Заказчик допустил ошибки конкурсной документации и суд скрупулёзно изучил дело.

Внимательно изучайте конкурсную документацию и принимайте адекватное решение. Неясности конкурсной документации решаются запросом разъяснений.

«Экономия подрядчика» далеко не всегда поддерживается судебными органами и может повлечь последствия ответственности.

Не идите на поводу у Заказчиков и контрольных органов. Даже если кажется, что Заказчик, и контрольные органы, и антимонопольный орган, правы и их требования обоснованные, не исключен произвол, или ошибки с их стороны или сложилась правовая неопределенность. Взвесите все «ЗА» и «ПРОТИВ», изучите практику антимонопольных органов и судебную практику. Но лучше всего обратиться к специалисту на данной категории дел.

Даже если Заказчик, сразу не обнаружил ненадлежащим образом выполнение работы Поставщиком, подписал акты без замечаний и оплатил работы, это не значит, что Поставщик может уйти от ответственности, предусмотренной Законом о Контрактной системе. В иных случаях может дойти и до уголовной ответственности предусмотренной статьей 159 УК РФ.

Есть вопросы или нужна помощь — обращайтесь.

С уважением,

Константин Чупырь, юрист, налоговый консультант