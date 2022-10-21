Акт финансового контроля не основание требовать переплату по контракту

Суть дела.
Подрядчик выполнил работы полностью, качественно и в срок. Заказчик их принял и оплатил.
Финансовый контроль посчитал, что фактический вес изделий из металла не отвечал сметному нормативу. Разница после перерасчета стоимости составила размер переплаты. Ее предписали вернуть в бюджет.
Заказчик исполнил предписание и потребовал от подрядчика возместить убытки. Подрядчик отказал. Заказчик обратился в суд.
Три инстанции убытки не взыскали:
📌в информационной карте, извещении и техзадании не указывали вес изделий из металла — только габариты. Соответствия техрегламентам и сметному нормативу не требовали;
📌заказчик не отклонил заявку — значит, согласился на установку беседок с параметрами из нее (без учета веса);
📌цена контракта твердая. Ошибки заказчика в сметных расценках при ее расчете не дают ему права вернуть часть оплаты, когда работы выполнили полностью. Это попытка одностороннего изменения контракта;
📌акт проверки не доказывает неосновательное обогащение и убытки. Подрядчик не участник бюджетного процесса😕. Он не должен отвечать за ошибки заказчика, так как работы выполнили по условиям закупки;
📌работы приняли без замечаний.
Судебная практика в пользу Поставщика:
✅Определение Верховного Суда РФ от 8 февраля 2022 г. N 308-ЭС21-27822
✅Постановление АС Северо-Кавказского округа от 20.01.2021 по делу N А20-466/2020
✅Постановление АС Центрального округа от 25.05.2022 по делу N А62-6017/2021
Выводы:
- Упрощенный порядок рассмотрения судебного спора сильно ограничивает процессуальные возможности сторон.
- Рекомендуется рассматривать такие дела в общем порядке, так как исход вышеуказанного спора мог быть прямо противоположный.
- На мой взгляд, данное дело выиграно в основном потому, что Заказчик допустил ошибки конкурсной документации и суд скрупулёзно изучил дело.
- Внимательно изучайте конкурсную документацию и принимайте адекватное решение. Неясности конкурсной документации решаются запросом разъяснений.
- «Экономия подрядчика» далеко не всегда поддерживается судебными органами и может повлечь последствия ответственности.
- Не идите на поводу у Заказчиков и контрольных органов. Даже если кажется, что Заказчик, и контрольные органы, и антимонопольный орган, правы и их требования обоснованные, не исключен произвол, или ошибки с их стороны или сложилась правовая неопределенность. Взвесите все «ЗА» и «ПРОТИВ», изучите практику антимонопольных органов и судебную практику. Но лучше всего обратиться к специалисту на данной категории дел.
- Даже если Заказчик, сразу не обнаружил ненадлежащим образом выполнение работы Поставщиком, подписал акты без замечаний и оплатил работы, это не значит, что Поставщик может уйти от ответственности, предусмотренной Законом о Контрактной системе. В иных случаях может дойти и до уголовной ответственности предусмотренной статьей 159 УК РФ.
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С уважением,
Константин Чупырь, юрист, налоговый консультант