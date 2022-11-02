Отсутствие заявки на товар — не основание для отказа от приемки по госконтракту

Стороны договорились поставлять товар по заявкам. Заказчик получил товар полностью и в срок, но принял и оплатил только часть, поскольку заявку на весь объем не направлял. Поставщик обратился в суд за защитой своих прав.

Три инстанции взыскали с заказчика долг, неустойку, транспортные расходы и госпошлину:

✅поставщик проинформировал заказчика о готовности осуществить поставку товара на оставшуюся сумму, но заказчик не ответил;

✅товар был направлен заказчику транспортной компанией, но заказчик без указания причин отказался от его приемки, тем самым заказчик действовал недобросовестно и создал искусственные условия для одностороннего отказа;

✅заказчик не направил заявку на товар в объеме 18,6% от цены контракта;

✅соглашения об уменьшении количества продукции стороны не заключали;

✅причины отсутствия заявки на спорную часть товара заказчик не пояснил;

✅письменный отказ от приемки поставщику не направлял;

Постановление Арбитражного суда Московского округа от 04.10.2022 по делу №А41-28617/2021

❗❗❗ВНИМАНИЕ❗❗❗ Есть судебная практика с противоположным подходом.

В частности, Верховный суд РФ указал: поставка товара по заявкам госзаказчика не означает, что надо выбрать весь объем.

Ключевые моменты, на которые обратил внимание Верховный Суд РФ в Определении от 28.02.2022 № 301-ЭС21-29622:

❌ в контракте нет обязанности выбрать весь объем и ответственности за ее неисполнение. Условие контракта о поставке партии товара по заявкам заказчика не означает, что тот должен приобретать продукцию, в которой нет потребности;

❌ факт того, что заказчик не направлял заявки на поставку товара, в том числе всего объема, нельзя считать нарушением условий контракта;

❌для поставки товара нужна заявка заказчика. Нельзя обязать принять продукцию, заявки по которой нет;

❌ на момент предъявления претензии срок действия контракта истек. Обязательства по поставке и приемке прекратились.

Я лично склоняюсь к позиции Арбитражного суда Московского округа от 04.10.2022 по делу №А41-28617/2021, и вот почему.

Заказчик определил нужный ему объем определенного товара на определенно начально максимальную цену и выставил предложение на тендер. Каких-либо специальных условий в отношении товара заказчиком не предъявлялось, только поставка по заявкам помимо необходимых требований к товару и срокам поставок.

Поставщик рассчитывает заработать на этом контракте именно ту сумму, которую поставщик предложил именно по этой закупке именно определенного закупкой объема. Поставщик не может предвидеть, что заказчик не выберет весь объем товаров. По всей видимости, заказчики тоже не знают, выберут или не выберут весь объем товаров.

Возможно, поставщик несет косвенные затраты, связанные с исполнение контракта, и вдруг выяснится, что заказчик не выбирает весь объем товара.

Если бы поставщик по каким-то причинам не смог бы полностью поставить товар, то поставщика ждут карательные меры в виде включения в РНП, штрафов и пени. Почему же заказчик может не подавать заявку и не выбирать объем товара? Фактически заказчик таким образом меняет условия контракта, объем и цену. В данном случае это не что иное, как одностороннее изменение условий контракта.

Очень печально, что Верховный Суд РФ полноценно не разобрался в этом вопросе и поставил интересы заказчика выше интересов поставщиков, тем самым создав правовую неопределенность для поставщиков и создав наиболее рисковую позицию для поставщиков.

Хотя вопросы объемов при их неопределенности в будущем, либо в настоящем регулируются закупкой с неизвестным объемом.

ВЫВОД

1️⃣дождемся, будет ли жалоба со стороны заказчика в Верховный Суд РФ и если будет, то какой результат.

2️⃣в деле, где поставщик выиграл есть допущенные заказчиком упущения, такие как отсутствие отказа от приемки, не пояснил причины отсутствия заявки на спорную часть товара. Отсутствие этих двух упущений заказчика иначе повлияли на исход дела? Я не исключаю такое.

3️⃣пока для поставщиков созданы ущемляющие условия, считаю в таких случаях надо делать запрос разъяснений по поводу выбора товара, будет ли выбор произведен полностью и выбор товара зависит от текущей потребности или это зависит возможностей сохранности полученного товара. В противном случае поставщики остаются в неопределенности очень-и-очень сильно зависят от «хотелок» заказчиков.

Успехов в бизнесе!!!