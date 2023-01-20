Налоговый ликбез. Часть 1 Статьи 1  Налогового Кодекса РФ

Сегодня разберем часть 1-ю статьи 1 Налогового Кодекса РФ.

Заголовок самой статьи звучит буквально так:

Статья 1. Законодательство Российской Федерации о налогах и сборах, законодательство субъектов Российской Федерации о налогах и сборах, нормативные правовые акты представительных органов муниципальных образований о налогах и сборах, нормативные правовые акты представительного органа федеральной территории "Сириус" о местных налогах и сборах

Данная статья состоит из 9-ти частей.

Рассмотрим 1-ю часть детальнее.

Часть 1. Законодательство Российской Федерации о налогах и сборах состоит из настоящего Кодекса и принятых в соответствии с ним федеральных законов о налогах, сборах, страховых взносах.

Обратите внимание, что речь в этой части идет только положениях Налогового Кодекса и Федеральных Законов. О письмах профильных ведомств речи не идет.

Так в Постановлении Девятого арбитражного апелляционного суда от 22.11.2012 N 09АП-33404/2012-АК указано, что письма Минфина России не отвечают критериям нормативного правового акта, в силу пункта 1 статьи 1 НК РФ не относятся к законодательству о налогах и сборах, а потому не могут иметь юридического значения и порождать правовые последствия для неопределенного круга лиц. Следовательно, содержащиеся в них положения не могут рассматриваться в качестве устанавливающих обязательные для налогоплательщиков правила поведения. Исходя из п. 5 ст. 3 НК РФ ни на кого не может быть возложена обязанность уплачивать налоги и сборы, а также иные взносы и платежи, обладающие установленными НК РФ признаками налогов или сборов, не предусмотренные НК РФ либо установленные в ином порядке, чем это определено НК РФ. Кроме того, суд указал, что в силу комментируемой статьи вышеуказанные письма государственных органов не относятся к актам законодательства о налогах и сборах и не могут регулировать вопросы налогообложения.

Хотя зачастую видим, что письмами Минфина и ФНС влияют на налоговое законодательство.

Однако…

Акты информационно-разъяснительного характера (письма, разъяснения) уполномоченных органов могут применяться только если несут благоприятные последствия для налогоплательщика в случае, если они касаются непосредственно норм законодательства РФ о налогах и сборах, которое состоит из НК РФ и принятых в соответствии с ним федеральных законов о налогах, сборах, страховых взносах и регулирует властные отношения по установлению, введению и взиманию налогов, сборов, страховых взносов в РФ, а также отношения, возникающие в процессе осуществления налогового контроля, обжалования актов налоговых органов, действий (бездействия) их должностных лиц и привлечения к ответственности за совершение налогового правонарушения (п. 1 ст. 1 и п. 1 ст. 2 НК РФ) ("Вопросы налогового права в судебной практике Верховного Суда Российской Федерации: Учебное пособие" (под ред. И.А. Цинделиани) ("Проспект", 2019)).

Но с принимаемыми Федеральными Законами далеко не все так просто.

Напомним, что часть 1 статьи 1 НК РФ указывает, что принятые в соответствие с Налоговым Кодексом РФ Федеральные Законы, проще говоря, Законы должны напрямую соотноситься к Налоговому Кодекса и должны быть о налогах, сборах, страховых взносах.

По факту сам законодатель периодически уходит от этой нормы и выдает Законы, мягко скажем, выходящие за пределы Налогового Кодекса, но влияющие на налоговое законодательство.

К примеру Федеральным Законом от 24 июня 1998 г. N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления" Федеральным законом от 29 декабря 2014 г. N 458-ФЗ введена ст. 24.5 "Экологический сбор", фактически предусматривающая очередной вариант акциза вне НК РФ.

Законодатель пытается исключать действия норм, связанных с налогообложением но содержащихся в нормативных актах, не относящихся в целом к налоговому законодательству.

Тому пример, Постановлением Верховного Совета РФ от 10 июля 1992 г. N 3255-1 "О некоторых вопросах налогового законодательства Российской Федерации" было установлено, что федеральные налоги (в том числе размеры их ставок и налоговые льготы) в соответствии с Законом РФ "Об основах налоговой системы в Российской Федерации" устанавливаются только законодательными актами Российской Федерации, принимаемыми Верховным Советом РФ в форме законов и постановлений по вопросам налогообложения, и нормативными актами соответствующих органов, определяемыми этими законодательными актами. Изменение режима налогообложения по указанным налогам осуществляется путем внесения изменений и дополнений в действующий законодательный акт Российской Федерации по конкретному налогу (*1).

Очередная попытка была предпринята в ст. 7 Федерального закона от 31 июля 1998 г. N 147-ФЗ "О введении в действие части первой Налогового кодекса Российской Федерации": федеральные законы и иные нормативные правовые акты, прямо не отмененные данным Федеральным законом, действуют в части, не противоречащей части первой НК РФ, и подлежат приведению в соответствие с частью первой НК РФ. Непосредственно в п. 1 ст. 1 НК РФ предусмотрено, что законодательство Российской Федерации о налогах и сборах состоит из НК РФ и принятых в соответствии с ним федеральных законов о налогах и сборах. Исходя из п. 5 ст. 3 НК РФ ни на кого не может быть возложена обязанность уплачивать налоги и сборы, а также иные взносы и платежи, обладающие установленными НК РФ признаками налогов или сборов, не предусмотренные НК РФ либо установленные в ином порядке, чем это определено НК РФ (*1).

(*1) "Налоговое право: Курс лекций" (Тютин Д.В.) (Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2020)

Но законодатель периодически сам же их нарушает.

Поэтому, не удивительно, что инспекторы на местах откровенно не воспринимают Гражданское право, Налогового законодательство, и руководствуются сугубо письмами профильных ведомств и внутренними регламентами, по крайней мере я регулярно от инспекторов слышу подобное: «нам всё равно что в кодексе написано».

Правила игры меняются во время игры.

С уважением к вам и вашему бизнесу

Константин Чупырь, юрист, налоговый консультант