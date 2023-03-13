Сокрытие запрета на участие в тендере, как основание признание контракта недействительным

Прокурор обратился с требованием в суд о признании недействительным контракта, так как было установлено, поставщик ранее привлекался к ответственности за незаконное вознаграждение от имени юрлица, следовательно не соответствовал единым требованиям к участникам закупки.

Пункт 7.1 статьи 31 44-ФЗ, участник закупки – юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 КоАП (ИМХО: странно, но обратите внимание, в статье указано, что данное требование распространяется только на юридические лица).

Справочно: Срок давности привлечения к административной ответственности по статье 19.28 КоАП – 6 лет.

Несмотря на то, что поставщик добросовестно исполнил контракт, три судебных инстанции признали сделку недействительной и обязали поставщика вернуть оплату, не смотря на довод о том, что заказчик мог отклонить заявку, но не сделал этого, следовательно ответственность нужно бы разделить между сторонами применив двухстороннюю реституцию.

Суды указали:

❌На момент подачи заявки поставщик не соответствовал требованиях Закона и извещения. О своем запрете на участие в закупке заказчику не сообщалось, поставщик заявку не отозвал.

❌Поставщик не доказал, что заказчику было известно об ограничения поставщика (ИМХО: интересный и наверно важный момент. Кстати, как мог поставщик доказать сей факт. А то было бы если бы доказал?).

❌Сделка признана ничтожной, значит поставка выполнена без контракта, следовательно оплата по ничтожному контракту, это неосновательное обогащение подлежащее возврату. Двусторонняя реституция не применима.

Постановление АС Дальневосточного округа от 14.02.2023 по делу № А51-8757/2022.

Схожую позицию недавно поддержал ВС в своем определении от 27.01.2023 № 308-ЭС22-27151 по делу № А32-22266/2022. Только это дело немного отличается от вышеуказанного (весьма странный спор).

В частности, поставщиком заявлялось, что никаких заявок на участие в закупке общество не подавало двухсторонняя реституция не заявлялась.

Есть аналогичные судебные акты, где контракты признаются ничтожными:

📌 определения ВС от 07.07.2021 № 309-ЭС21-10522;

📌 определения ВС от 23.12.2021 № 306-ЭС21-24260;

📌 постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 20.12.2021 по делу № А32-13573/2021

Но есть и прямо противоположные судебные акты, где суд решил, что требовать оплату по исполненному ничтожному контракту не законно.

Суд пришел к выводу, что при осуществлении любого вида закупки заказчик должен установить единые требования к участникам закупки, а то, что возвратить товар в натуре невозможно, поскольку израсходован, следовательно оплата по исполненному контакту возврату не подлежит (постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 31.01.2023 № 13АП-40979/2022 по делу № А42-6001/2022).

Но этот судебный акт выбивает из общей массы ничтожных контрактов, где поставщики проигрывают (постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 21.02.2023 № Ф03-194/2023 по делу № А51-12474/2022; постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 21.02.2023 № Ф03-183/2023 по делу № А51-8758/2022; постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 14.02.2023 № Ф03-235/2023 по делу № А51-8757/2022; постановление Пятого арбитражного апелляционного суда от 09.12.2022 № 05АП-7189/2022 по делу № А51-11297/2022; Постановление Пятого арбитражного апелляционного суда от 28.10.2022 № 05АП-6349/2022 по делу № А51-11292/2022; Постановление Пятого арбитражного апелляционного суда от 28.10.2022 № 05АП-6396/2022 по делу № А51-8757/2022; постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 04.10.2022 № 07АП-8175/2022 по делу № А03-4598/2022; постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 04.10.2022 № 07АП-8316/2022 по делу № А03-3816/2022 и т. д.)

Выводы: основное направление в данной категории споров – контракты признают ничтожными и присуждают возврат оплаты по исполненным контрактам без двухсторонней реституции.

Но на мой взгляд, заказчик должен полноценно проверять участника закупки, в том числе и по 19.28 КоАП и в случаях если не провел проверку, нести солидарную с поставщиком ответственность через двухстороннюю реституцию.

В противном случае, если поставщик не сообщает умышленно о запрете на участие, а заказчик не проверяет участника, то это уже может приобрести элементы сговора между заказчиком и поставщиком.

А по поводу применения двухсторонней реституции в подобных случаях. Я полагаю, что этот вопрос надо рассматривать несколько глубже, так как не должен только поставщик один нести полную ответственность, да и не всегда из-за специфики поставки можно применить реституцию.

Ошибка неожиданно выявляется только после окончательной отправки заявки и то не всегда (ироничная шутка).

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Обожаю споры госзакупкам 44-ФЗ, коммерческим закупкам 223-ФЗ, гособоронзаказам 275-ФЗ, тендерам.

Ваш юрист и налоговый консультант Константин Чупырь.