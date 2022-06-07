Расширенная претензионная переписка как альтернатива суда с крупной организацией в период моратория

Мораторий на банкротство и взыскание, который объявлен до 01 октября 2022 года, и сложности текущей экономической ситуации заставляют кредиторов искать новые варианты возврата проблемных долгов. Приходится думать, что делать с долгами крупных компаний, сотрудники которых долгое время обещали организовать оплату и предлагали новые крупные контракты. При этом суд часто представляется долгих и дорогим вариантов. В качестве альтернативы судебному взысканию можно рассмотреть расширенную претензионную переписку, которая разрабатывалась в рамках корпоративного коллекторства.

Например, одна российская компания столкнулась с тем, что почти два года не платит Eriell Oilfield Services Middle East DMCC, зарегистрированная в ОАЭ организация крупной нефтесервисной группы ERIELL. Долг в сумме около 200 тыс. долларов был наполовину оплачен после предупреждения о PR-сопровождении взыскания, возможности рассмотрения ситуации в формате #долгразбор (собственно видео долгразбора https://youtu.be/uPfB9Sp-t2o) и включении ситуации в Реестр нефтесервисных долгов. Учитывая, что половина долга не была погашена, ситуацию обсудили на заседании Комитета МТПП по вопросам долговых споров и оказалось, что в Реестр нефтесервисных долгов может попасть не только Eriell Oilfield Services Middle East DMCC, но и ООО «ЭНГС» - одна из российских организаций группы Eriell. Дело в том, что к этой организации предъявили иски многочисленные кредиторы. В ходе онлайн-совещания даже было озвучено предложение по созданию Штаба кредиторов ООО «ЭНГС» для координации усилий по защите интересов кредиторов

Описанный вариант претензионной переписки отличается от обычной расширением:

- круг лиц, с которыми возможно общение в процессе решения долговой проблемы (это уже не только организация-должник, но и его учредители, контрагенты, объединения предпринимателей, контролирующие органы и т.д.);

- содержания претензии (не просто требование погасить долг и угроза суда, но указание на последствия распространения информации в виде возможного осложнения бизнеса, в том числе, в рамках иных организаций, принадлежащих тем же лицами, что и организация-должник1);

- формы претензии (не просто письмо, но и проекты документов для точечного и массового информирования, и даже уведомления о возможности проведения специальных мероприятий: пресс-конференции, круглых столов для обсуждения конкретной долговой проблемы, пикетов и т.д.).

В период предыдущего кризиса бывший руководитель одной организации решил погасить задолженность, хотя денежные потоки уже были переброшены на другую организацию холдинга, после получения уведомления о начале взыскания и проекта письма крупному ритейлеру, с которым перезаключить контракт на новую организацию не вызвав подозрений оперативно бы не получилось. Риск потери крупного покупателя оказался важнее «экономии» на одном из поставщиков.

Расширение претензионного порядка происходит на базе стандартного алгоритма планирования взыскания методами корпоративного коллекторства: 1) расширение представления о ситуации (исследование систем, в которые включен должник); 2) моделирование и прогнозирование действий должника и связанных с ним лиц; 3) составление письменной программы работы с долгом; 4) реализация программы взыскания через описание, демонстрацию и реализацию угрозы и консультаций.

Важным моментом в расширенной претензионной переписке является демонстрация возможности вывода обсуждения долговой проблемы в публичную плоскость с помощью СМИ, контекстной и наружной рекламы, публичных мероприятий. Это часто подталкивает к реакции если не бенефициаров организации-должника, то соответствующих контрагентов и других адресатов сообщений в рамках претензионной переписки.

Для ответа на каждое письмо, которое отправляется организацией-кредитором или ее представителями по электронной почте (редко обычной почтой), оппонентам предоставляется 3-5 рабочих дней. Соответственно, средняя длительность расширенной претензионной переписки обычно составляет 1-2 месяца, что заметно меньше сроков рассмотрения дела в суде. При этом судебное взыскание вполне может идти параллельно с использованием методик корпоративного коллекторства.

Использование расширенной претензионной переписки для возврата кризисных долгов нередко будет требовать некоторых расходов, связанных с запуском контекстной рекламы, размещением информации в публичном пространстве. Однако, учитывая обычную стоимость юридических услуг, этот путь решения долговых проблем может быть предпочтительнее взыскания через суд.