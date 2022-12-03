Малиновая Фемида-2022: известные лица и сложные проблемы

03 декабря 2022 года на сайте малиноваяфемида.рф появилась информация о лауреатах Антипремии за сомнительные достижения в юриспруденции «Малиновая Фемида» за прошедший год. Антипремия присуждается традиционно в День юриста и уже в третий раз. Сооснователи антипремии Александр Федоров и Дмитрий Жданухин подчеркивают, что за прошедший год на этот проект по выявлению и даже попыткам исправлению сомнительности в юриспруденции повлияли такие актуальные явления как СВО, мобилизация, санкции и т.д.

Антипремия за сомнительные достижения в юриспруденции «Малиновая Фемида», как обычно, соединяет сатиру и серьезность.

Лауреатами антипремии в 2022 году стали:

«Судья» - экс-судья Кондрат Елена Николаевна за креатив в борьбе против уголовного преследования (смена фамилии, просьба отправить на СВО и т.д.).

«Истец / Кредитор» – Мирзоев Игорь Сергеевич за иск к Деду Морозу, который комментировал Владимир Путин, выразивший готовность защищать ответчика.

«Адвокат» - Трунов Игорь Леонидович за пиар на теме предоставления брони от мобилизации адвокатам.

«Ответчик / Должник» - Лавленцев Владимир Александрович бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга и бывший (до 30.11.22) генеральный директор АО «СтройТрансГаз» за неконструктивную позицию по урегулированию долговых споров с контрагентами по реконструкции ВВЦ, которая привела к заявлению о субсидиарной ответственности и аресту счетов.

«Банкротство» - бенефициары почти ушедшие от заявлений о субсидиарной ответственности в лице Баринова Олега Станиславовича (предполагаемый КДЛ АО «Автокран» - марка «Ивановец»)

«Юридическая наука и образование» (в 2022 году эта номинация замещает «Чиновник/Депутат) – Виноградов Вадим Александрович – Декан Факультета права НИУ ВШЭ за политику содействия увольнению преподавателей, закрытию программ и кафедры практической юриспруденции.

«Legaltech» - Арбитражный суд города Москвы за движущиеся вешалки в гардеробе, которые создают очереди из представителей (на самом деле, награда должна достаться Legaltech-сообществу, которое не смогло предложить достойных номинантов).

«Юридический маркетинг» - Исследовательский центр Chambers & Partners за неизбирательное исключение российских юридических фирм из результатов рейтинга Chambers Europe 2022.

«Troubleshooter» - Пригожин Евгений Викторович за успешную мобилизацию осужденных для участия в Специальной военной операции (СВО) не считаясь с юридическими сложностями.

По мере возможности статуэтки и наклейки Малиновая Фемида буду доставлены лауреатам. Принимаются предложения помощи в доставке или организации вручения статуэток.