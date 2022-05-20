Майский теннисный турнир «Клерка». Третий этап: Василий-Андрей

Сегодня была третья игра турнира. Играл ИТ-директор Василий и фронт-программист Андрей. Посмотреть на игру собирается весь офис. Я подглядывала за цветком.

Играть решили по олимпийским правила: игра до 11 очков, две подачи на сторону за раз, игра длится до перевеса в два очка.

Игра была очень ровная, продлилась до 3 партий и интрига держалась до последнего.

В полуфинал вышел Андрей. Василий сразится за третье место.

Победитель обладает правом собственноручно вычеркнуть проигравшего из турнирной таблицы и вписать своё имя в следующий тур. Почти как в гладиаторских боях,

Впереди ещё три игры в 1/4, и что-то мне подсказывает, что дальше будет только жарче.

Мы с цветком притаились и уже ждём следующей игры!

Завтра всё обязательно расскажем!)

Ваша Алёна, которая Лена, которая HR «Клерка».