8 вопросов на которые нужно знать ответ, если вас вызвали в налоговую инспекцию

1

Идти или не идти на вызов в инспекцию?

Идти. Так как неявка может спровоцировать инспекторов на другие нежелательные действия (например, выемку документов и предметов).

Если нет возможности прийти именно в указанный день, нужно письменно уведомить об этом инспекцию и предложить другую дату.

2

Если вызвали директора, нужно идти именно директору или можно кому-то другому?

Может идти любой сотрудник или представитель, имеющий доверенность от компании. Лучше пойти тому человеку, кто имеет опыт прохождения подобных мероприятий или просто будет меньше волноваться.

3

Что будет происходить в инспекции в рамках такой рабочей встречи?

Вашей компании будет предложено добровольно доплатить налог по операциям, которые налоговые органы сочли сомнительными.

Если Ваша компания работает на режиме с НДС, то Вам будут названы недобросовестные поставщики, с которыми компания сотрудничала в течение последних 3 лет.

Если компания применяет УСН, патент или применяла ЕНВД, то речь скорее всего пойдет о дроблении бизнеса (использовании нескольких юр. лиц или ИП в целях применения пониженных ставок налога).

4

Нужно ли прямо в инспекции незамедлительно озвучивать решение о том, будет ли компания добровольно доплачивать налог?

Нет, даже, если решение уже понятно Вам.

Во-первых, сама инспекция после проведения рабочей встречи дает компания срок на принятие такого решения (обычно 7-10 дней).

Во-вторых, для принятия правильного решения всё же следует изучить более подробно имеющиеся у Вас по спорным сделкам документы и факты.

В-третьих, своё решение (причём как положительное, так и отрицательное!) нужно обязательно грамотно оформить перед тем, как озвучить его инспекции, чтобы впоследствии проверяющие не смогли его использовать против Вас (такие случаи весьма распространены).

5

Если компания решит не доплачивать добровольно налог по предложению инспекцию, обязательно ли после этого будет выездная проверка?

Нет, абсолютно не обязательно.

Вероятность выездной проверки определяется рядом факторов, главные из которых сумма потенциальных доначислений и вероятность "победы" в споре, как ее оценивает для себя инспекция.

6

Следует ли во время нахождения в инспекции пытаться ответить абсолютно на все вопросы (звонить в офис, просить немедленно что-то прислать для ответа на вопрос и пр.)?

Однозначно не стоит.

Во-первых, рабочая встреча - форма устного взаимодействия без предварительной подготовки, а значит, вполне естественно, что Вы можете что-то не помнить или не знать.

Во-вторых, если инспекции действительно будет необходима какая-либо информация, которую Вы не помнили на встрече, она направит Вам соответствующее требование.

7

Чего следует ожидать после рабочей встречи в инспекции?

После завершения рабочей встречи Вам выдадут протокол, в котором будет обозначен срок принятия решения относительно доброврльной доплаты налогов.

Во время этого срока инспекция может продолжать сбор доказательств по Вашим сомнительным сделкам, вызывая для этого на допросы сотрудников компании или направляю Вам требования на предоставление документов

8

Имеет ли смысл добровольно доплачивать меньшую сумму налога по сравнению с той, что запросила инспекция?

Иногда, в некоторых ситуациях, это может быть оптимальным решением, но подходить к такой частичной уплате нужно очень взвешенно.

Иначе можно заплатить немаленькие деньги, но вскоре все равно получить выездную проверку (например, если сумма сомнительных операций, выявленных инспекцией, была очень большая, и Вы, заплатив добровольно, скажем, половину этой суммы, ничем не помогли себе, поскольку оставшейся половины оказалось тоже вполне достаточно для проведения выездной.

Или же возможна ситуация, что тот факт, что Вы признали хотя бы какие-то суммы своих "грехов" и добровольно их оплатили, будет же в дальнейшем использован инспекцией против Вас).