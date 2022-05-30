Как оповестить налоговую об открытии счёта в Interactive brokers?

1) Заходим в личный кабинет налогоплательщика, нажимаем «Жизненные ситуации».

2) Находим раздел: «Информировать о счёте в банке, расположенном за пределами РФ»

3) Выбираем: «Уведомить об открытии счёта (вклада) в банке или иной организации финансового рынка, расположенных за пределами территории РФ.

4) Открывается бланк, заполняем его. Направить в налоговый орган: выбираете ваше отделение налоговой. Признак уведомления: во исполнение части 2 статьи 12.

5) Номер счета можно посмотреть в мобильном приложении или личном кабинете IB, начинается он с “U” и выглядит примерно так: U8367528.

6) Дату открытия счёта берёте из справки об открытия счёта. Её можно скачать в личном кабинете IB в разделе «Доходность и отчёты» - «Другие отчёты» - «Письменное подтверждение открытия счёта». Находите в справке «Дату открытия» и переносите в бланк.

7)Признак счёта: «Личный» в большинстве случаев. Код валюты счета (вы его указывали при регистрации), можно указать 840- доллар и 643- рубль. Или просто только доллар.

8) Номер договора тот же, что и номер счета, копируем и вставляем, начинается с “U”.

9) Дату договора берём в разделе: «Доходность и отчёты»

- «Другие отчёты»- «Письменное подтверждение открытия счёта и клиентское соглашение»- проматываем ниже и слева будет дата, например, «Название счета Иван Петров От 2022-04-29».

10) Заполняем сведения о банке или иной организации. Признак финансовой организации: Иная организация. Наименование: Interactive Brokers LLC. Поле «SWIFT-код или БИК» можно оставить пустым.

11) Номер налогоплательщика 13-3863700 (это номер самого IB). Полный адрес IB можно также посмотреть в вашей справке об открытии счёта, но обычно One Pickwick Plaza Greenwich, CT 06830 USA

12) Все данные заполнили, нажимаем далее. Вводите пароль к сертификату ЭП и жмёте «Отправить». Если у вас нет электронной подписи, то её можно тут же на сайте налоговой онлайн сделать.