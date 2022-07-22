6 причин не работать на АУСН

АУСН - Шесть причин подумать о реалиях системы

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6 причин не работать на АУСН

1. АУСН не для Вас если - из основного:

  • Вы работаете по агентским договорам;
  • Вы хорошо поработали и Ваш доход более 60 млн;
  • У Вас есть сотрудники, которые претендуют на досрочную пенсию;
  • Вы платите ЗП наличными;
  • Ваша штатка более 5 человек;
  • Выдаете доходы физлицам, облагаемые по ставкам 9, 30 или 35 процентов;
  • У Вас ООО и есть филиал.

2. Неденежные расходы на АУСН Вас не побеспокоят, т.к. принять их не удастся. Соответственно налог на них не уменьшить - важно помнить.

3. Любимчики авансовые отчеты Вас тоже не побеспокоят, т.к. расходы должны быть сильно прозрачные и проходить через расчетный счет или кассу. Купить в строительном за наличку всякого добра и принести гору чеков в бухгалтерию не будет иметь смысла - в расходы тоже нельзя.

4. АУСН не обещает быть обязаловкой по видам деятельности - принимать или нет, решаете только Вы, тут можно не переживать.

5. Не вздумайте отказываться от бухгалтера, если Вы думающий руководитель в чем нет сомнений. Причины:

  • Бухучет. Никто не отменял, бухочетность. Даже если размечтаться и его отменят на АУСН, то при слете с этого режима Вам придется оплатить восстановление учета. А еще, если Вы захотите получить дивиденды, то без бухгалтерской отчетности Вы будете голодать.
  • Сверки с налоговой. Опрометчиво надеяться, что инспекторы сразу начнут считать налог верно. Чтобы не лишиться собственных денег, придется контролировать расчет налога и оспаривать некорректно исчисленные суммы.
  • Камеральные проверки никто не отменял, да она будет раз в год, но весь этот год нужно вести первичку - ФНС захочет получить пояснения по расходам и увидеть подтверждающие им документы. В ответе на требования или пояснения Вам сильно поможет бухгалтер. Риск в том, что расходы снимут и Вам надо будет доплатить налоги пени - не нужно рисковать, вот правда не стоит.
  • Кадровый учет никто не отменял. Начислять зарплату работникам, рассчитывать отпускные и больничные, всё это остается здесь и сейчас.

6. Ну и последнее, что хочется сказать, что ИП не вправе совмещать АУСН с другими налоговыми режимами, например с патентом. Пока так.

Дорогой бизнес! Очень хорошо надо подумать и рассчитать для Вас ли этот режим. За расчетом и разъяснением всех нюансов новой системы, на первый взгляд мечтой предпринимателя, обратитесь к специалисту, чтобы как говориться не пролететь и не платить дважды как в известной поговорке.

Ваши мысли пишите, будем рады услышать Ваше мнение и обсудить всё вместе

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