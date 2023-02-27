Семь ошибок, которые плательщики допускают при формировании Уведомления об исчисленных суммах налогов

Неверно указан налоговый (отчетный) период

📌 Период необходим для правильного определения срока уплаты, а также однозначной связи с налоговой декларацией (расчетом, сообщением об исчисленных суммах налогов) или новым Уведомлением.

👉🏻 Правила указания периода утверждены приказом Минфина России от 12.11.2013 № 107н «Об утверждении Правил указания информации в реквизитах распоряжений о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации» и размещены на сайте Службы.

📆 В 2023 году Уведомление нужно подавать только по срокам уплаты, которые будут в этом году, если не сдается декларация.

❕ Так, например, если за 1-3 кварталы сумма налога по УСН или налогу на имущество организаций была уплачена в 2022 году в полном объеме, предоставлять Уведомление за этот период не требуется, только декларацию по итогам года (если обязанность по представлению такой декларации предусмотрена НК).

💬 В случае указания неправильного периода Вам будет направлено сообщение, что указанный отчетный период невозможен для этой обязанности (например, указали вместо квартального месячный период).

Неверно указан КБК или ОКТМО либо заполнен КБК, по которому не требуется предоставление Уведомления

Уведомление представляется только по следующим налогам:

Организации – транспортный, земельный налог и налог на имущество, налог на прибыль для налоговых агентов.

Организации и ИП – УСНО, ЕСХН, страховые взносы, НДФЛ.

❗ Всегда нужно указывать КБК и ОКТМО бюджетополучателя, действующие в текущем финансовом году.

💬 Если Вы представили Уведомление с неправильным КБК или КБК, по которому предоставление Уведомления не требуется, Вам придет сообщение: «По КБК (его значение) предоставление уведомления невозможно».

✔ В случае указания неактуального ОКТМО его значение заменяется на ОКТМО преемника.

✔ В случае указания неправильного КБК и (или) ОКТМО следует сформировать Уведомление с правильными реквизитами и представить его заново.

Уведомление представлено после представления декларации за этот период или одновременно с декларацией (за исключением Уведомления об исчисленной сумме налога на имущество организаций)

📌 Уведомление необходимо для определения исчисленной суммы по налогу (авансовому платежу, взносу), по которым уплата осуществляется до представления Деклараций (расчетов), а также по налогу (авансовому платежу), по которому обязанность представления Декларации не установлена.

✅ Поэтому если Декларация (расчет) представлена, то для налогового органа достаточно информации об исчисленных суммах из Декларации (расчета).

❌ В приеме такого Уведомления будет отказано. Вам придет сообщение, что декларация по данным, указанным в Уведомлении, принята.

❗️ Исключение: Уведомление об исчисленной сумме налога на имущество организаций можно представить после представления Декларации за аналогичный период, если оно относится к исчислению налога за объекты налогообложения, по которым обязанность представления Декларации не установлена (объекты недвижимости российских организаций, налоговая база по которым определяется исходя из кадастровой стоимости).

В представленном Уведомлении за весь 2022 год указана сумма последнего платежа за 2022 год или платежа 2023 года

📌 По НК на все уплаченные до 31.12.2022 суммы, по которым действует авансовая система (уплата раньше представления декларации), установлен режим «резерва» – эти суммы считаются исчисленными в размере их фактической уплаты до момента, когда будет получена нужная декларация.

❕ Поэтому если за 1-3 кварталы сумма налога была уплачена в 2022 году в полном объеме, предоставлять Уведомление за этот период не требуется.

❗ Если Вы ошибочно представите Уведомление за 2022 год, занизив сумму авансов, например, по УСН, ЕСХН, страховым взносам, все Ваши платежи перестанут считаться уплаченными вовремя и может начислиться пеня. Уточнить суммы можно будет, подав декларацию за 2022 год.

Неправильное указание реквизитов в платежке, которая представляется взамен Уведомления

🔹 КБК

🔹 ОКТМО

🔹 неверно указан или вообще не указан отчетный период

Пример

Если в платежке по НДФЛ поставить 1 кв. 2023 года или просто дату уплаты (17.02.2023), будет невозможно определить, к какому сроку относить платеж.

Важно в платежке указывать реквизиты, которые позволят однозначно соотнести их с соответствующей Декларацией (расчетом). Иначе у плательщика могут задвоиться начисления по Уведомлению, представленному в виде платежки, и итоговой Декларации (расчете).

Правила заполнения таких платежек указаны в пункте 7 Приложения 2 к приказу Минфина России от 12.11.2013 № 107н «Об утверждении Правил указания информации в реквизитах распоряжений о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации».

Например, по НДФЛ за период с 23 января по 22 февраля – указать срок 28.02.2023 или «МС.02.2023».

Уточненное Уведомление сдается не с указанием полной суммы к уплате по сроку 28 число текущего месяца, а на дельту с последним Уведомлением по этому же сроку

✅ Нужно сдавать только одно Уведомление по одному сроку уплаты. В Уведомлении нужно указать полную сумму оплаты к сроку.

Если Вы сдаете повторное Уведомление по этому же сроку и налогу, оно считается уточняющим и заменяет предыдущее, а не увеличивает сумму начислений.

Уведомление сдается несколькими платежами с указанием одного периода и срока

🔴 В этой ситуации платежи не смогут сформировать Уведомления. Как Уведомление может быть учтен последний платеж, что повлечет заниженную сумму начислений по сроку 28 число месяца.

📧 Если Вы все же сделали несколько платежей, то для корректного исчисления налога и учета его органами ФНС нужно представить Уведомление.