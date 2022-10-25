Облагается ли НДС и налогом на прибыль компенсация при изъятии земли или имущества в государственных нуждах

Ответ

Налог на прибыль

Согласно, п. 1 ст. 281 ГК РФ за земельный участок, изымаемый для государственных или муниципальных нужд, его правообладателю предоставляется возмещение.

В Постановлении Президиума ВАС РФ от 23.06.2009 № 2019/09 указано, что компенсация убытков, полученная при изъятии земель для государственных нужд, в доходах не учитывается. Имеются письма Минфина России, ФНС России, в которых отмечается, что налоговым органам следует учитывать данную позицию Президиума ВАС РФ. Также есть акты судов кассационной инстанции, в которых отражена точка зрения Президиума ВАС РФ.

В Письме Минфина России от 07.11.2013 № 03-01-13/01/47571 (налоговым органам дано указание руководствоваться актами, письмами ВАС РФ и Верховного Суда РФ со дня размещения в полном объеме на их официальных сайтах (или со дня официального опубликования), если письменные разъяснения Минфина России (рекомендации, разъяснения ФНС России) по вопросам применения налогового законодательства не согласуются с этими актами, письмами.

Позиция, о том, что компенсация за земельный участок не включается в доходы подтверждается Письмами Минфина РФ, ФНС и правоприменительной практикой:

Так, в Письме Минфина России от 21.11.2019 № 03-03-06/1/90029, сказано, что компенсация убытков в связи с изъятием земельных участков для государственных или муниципальных нужд не включается в базу по налогу на прибыль.

В Письме ФНС России от 03.07.2018 № СД-4-3/12727@, сказано, что при рассмотрении вопроса об обложении налогом на прибыль доходов, полученных в виде выкупной цены в результате изъятия земельных участков для государственных (муниципальных) нужд, налоговым органам нужно принимать во внимание позицию Президиума ВАС РФ, изложенную в Постановлении от 23.06.2009 № 2019/09.

В Постановление Президиума ВАС РФ от 23.06.2009 № 2019/09 по делу № А32-7432/2007-56/191-2008-56/23 сделан вывод, что имело место прекращение права владения и пользования земельным участком при его изъятии, а также лишение общества права собственности на иное имущество, расположенное на этом участке, в связи с чем средства, полученные обществом в виде компенсации указанных убытков, не подлежали включению в налоговую базу при исчислении налога на прибыль.

Принудительное отчуждение имущества для государственных нужд может быть произведено только при условии предварительного и равноценного возмещения. Включение в сумму возмещения налога на прибыль, подлежащего уплате собственником изъятого для государственных нужд земельного участка, законодателем не предусмотрено. Поэтому взимание с такого собственника налога на прибыль с суммы возмещения нарушало бы принцип полного возмещения, определенный законодателем для таких случаев.

Есть и противоположная точка зрения Минфина, отраженная в Письме Минфина России от 12.08.2019 № 03-03-06/1/60603

В данном Письме Минфин России отметил, что доходы, не учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль, приведены в ст. 251 НК РФ. Этот перечень является исчерпывающим. Средства, полученные в качестве возмещения за изъятие земельного участка для государственных (муниципальных) нужд, а также в погашение убытка (включая упущенную выгоду), возникшего в результате изъятия, в указанной статье не поименованы. Таким образом, данные суммы учитываются в целях налогообложения прибыли в общеустановленном порядке. Данный вывод, на мой взгляд ошибочен и противоречит позиции ВАС РФ.

Поэтому, можно сделать следующие выводы, что исходя из ст. 279 и 281 ГК РФ земельный участок может быть изъят у собственника для государственных нужд путем выкупа; при определении выкупной цены в нее включаются рыночная стоимость участка и находящегося на нем недвижимого имущества, а также все убытки, причиненные собственнику изъятием участка (включая убытки, которые он несет в связи с досрочным прекращением своих обязательств перед третьими лицами, в том числе упущенную выгоду).

Компенсация, выплачиваемая в случаях изъятия земельного участка для государственных нужд, не соответствует понятию дохода, приведенному в ст. 41 НК РФ, так как не приносит бывшему владельцу участка никакой экономической выгоды, поскольку прекращение права собственности на земельный участок не зависит от волеизъявления его собственника. В связи с этим компенсация убытков, полученная при изъятии участка для государственных нужд, не подлежит налогообложению.

Взимание налога на прибыль в данном случае нарушает принцип полного возмещения убытков. Убытки, полученные при изъятии земельного участка и недвижимости учесть в налоговой базе нельзя, так как за данные убытки уже получена компенсация, и такие убытки не предусмотрены ст. 265 НК РФ.

НДС

Компенсация в связи с изъятием объекта недвижимости для государственных или муниципальных нужд не облагается НДС, не соответствует понятию реализация, об этом говорят Письма Минфина РФ, а также правоприменительная практика.

Так в Письме Минфина России от 21.08.2020 № 03-03-06/1/73368, говорится, что деньги, которые организация получила для возмещения убытков, связанных с изъятием для госнужд находившейся у нее в хозведении недвижимости, в базу по НДС не включаются. Это обусловлено тем, что данные суммы не связаны с реализацией товаров (работ, услуг).

В Письме Минфина России от 26.09.2019 № 03-03-06/1/74014 разъяснено, что компенсация убытков, которую получил собственник за то, что в целях освобождения территории для строительства его имущество сносится и (или) восстанавливается, не связана с оплатой товаров, работ, услуг. В налоговую базу по НДС такую компенсацию включать не нужно.

В Постановлении Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 24.03.2015 № Ф08-616/2015 по делу № А32-35014/2013, судом было установлено, что у налогоплательщика путем выкупа были изъяты для государственных нужд в том числе объекты недвижимости. Суд указал, что соответствующее возмещение предназначено для компенсации убытков, возникших в связи с изъятием, и не связано с реализацией каких-либо товаров (работ, услуг). Поскольку реализация товаров (работ, услуг) в смысле ст. 39 НК РФ отсутствовала, объект налогообложения по НДС не возник.

В Постановлении ФАС Московского округа от 14.05.2013 по делу № А40-56423/12-107-313, суд пришел к выводу, что выплата компенсации собственникам сносимых гаражных боксов в связи с изъятием земельного участка для государственных нужд не связана с реализацией каких-либо товаров (работ, услуг). Поскольку реализация товаров (работ, услуг) в смысле ст. 39 НК РФ отсутствовала, объект налогообложения по НДС отсутствовал.

Противоположная точка зрения не логична. Она изложена, например, в Письме Минфина России от 19.02.2019 № 03-07-11/10284. В данном письме, говорится, что денежные средства, получаемые собственниками от государственных предприятий и коммерческих организаций за изъятие недвижимости, являются оплатой услуг по освобождению территории для строительства новых объектов. Такие компенсации включаются в налоговую базу по НДС на основании п. 1 ст. 146 НК РФ.

Выводы: Таким образом, налогообложения (НДС, Налог на прибыль) при получении возмещения за земельный участок и недвижимое имущество не возникает. Убытки, полученные при изъятии земельного участка и недвижимости учесть в налоговой базе нельзя, так как за данные убытки уже получена компенсация, и такие убытки не предусмотрены ст. 265 НК РФ.

По данной операции возможны споры, поэтому, нужно быть готовым отстаивать свою позицию в суде.