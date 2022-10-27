Когда будет начисляться амортизация по капитальным вложениям

Вопрос:

Организация приобрела оборудование и ввела в эксплуатацию в качестве ОС. По БУ начисляется амортизация в соответствии с классификацией ОС. Контракты с покупателями под данное оборудование еще не заключены. Т.е. фактически оборудование пока не используется, а стоит на складе. Нужно ли начислять амортизацию в НУ или будут возникать временные разницы (т.к. в БУ уже начисляется амортизация)?"

Ответ: Объект основных средств принимайте к бухгалтерскому учету на дату завершения капитальных вложений, связанных с его приобретением или созданием (п. 18 ФСБУ 26/2020). Это значит, что:

понесены все затраты в целях приобретения (создания) объекта ОС и их сумма определена;

объект ОС находится в месте и состоянии, в котором организация намерена его использовать, то есть готов к эксплуатации.

В данном случае, оборудование находится на складе, и не готово к эксплуатации, поэтому, в этом случае оборудование будет считаться капитальным вложением для целей БУ.

Для целей бухгалтерского учета под капитальными вложениями понимаются затраты организации на приобретение, создание, улучшение и (или) восстановление объектов основных средств. К капитальным вложениям относятся, в частности, затраты на приобретение имущества, предназначенного для использования непосредственно в качестве объектов основных средств Об этом сказано в Приказе Минфина России от 17.09.2020 № 204н «Об утверждении Федеральных стандартов бухгалтерского учета ФСБУ 6/2020 «Основные средства» и ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения» (Зарегистрировано в Минюсте России 15.10.2020 № 60399).

Согласно п.1 ст. 257 НК РФ, под основными средствами понимается часть имущества, используемого в качестве средств труда для производства и реализации товаров (выполнения работ, оказания услуг) или для управления организацией первоначальной стоимостью более 100 000 рублей.

В данном случае, оборудование находится на складе, и не готово к эксплуатации, поэтому, в этом случае оборудование будет считаться капитальным вложением для целей НУ.

Таким образом, начисление амортизации для оборудования, находящегося на складе делать не нужно, ни для целей НУ, ни для целей БУ. Временных разниц не возникнет.