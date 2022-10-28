Новация по векселю. Налоговые последствия

1) какие налоговые последствия для сторон влечет такая новация?

2) возникают ли какие-либо налоги у сторон от данной операции?

3) должен ли срок платежу по векселю точно соответствовать сроку, который был указан для договора займа взамен которого вексель и был выдан по новации?

Ответ: Касаемо налоговых обязательств векселедателя и векселедержателя, возникших в результате выдачи данного векселя, взамен займа.

Обычно, во избежание налоговых рисков, договор займа включает уплату процентов. В период действия процентного займа сумма процентов по займу образовывался ежемесячный внереализационный расход заемщика (подп. 2 п. 1 ст. 265 НК РФ, п. 8 ст. 272 НК РФ) и доход заимодавца (п. 6 ст. 250 НК РФ, п. 6 ст. 271 НК РФ).

Расходом признавалась сумма процентов, начисленных за фактическое время пользования заемными средствами (подп. 2 п. 1 ст. 265 НК РФ).

Скорее всего, номинал векселя не включал в себя не погашенные по договору займа проценты.

Соответственно, поскольку в рассматриваемом случае номинал векселя будет образовывать «тело» займа, в результате новации заемщик прекратит отражать проценты во внереализационных расходах, а заимодавец – в составе доходов.

Для налогоплательщика (заемщика), выпустившего долговое обязательство, указанная операция не будет признана реализацией ценной бумаги, не повлечет увеличение базы по налогу на прибыль, поскольку собственный вексель при выдаче удостоверяет заемное обязательство и приобретает признаки ценной бумаги только после его передачи векселедержателю.

Аналогичные выводы содержатся в Постановлении Президиума ВАС РФ от 24.11.2009 № 9995/09 по делу № А40-4456/08-143-19, Определении ВАС РФ от 16.04.2008 № 4488/08 по делу № А27-12847/2006-6, а также разъяснениях финансового ведомства (Письмо Минфина России от 04.03.2013 № 03-03-06/1/6365).

Таким образом, к налоговым последствиям рассматриваемой операции относится прекращение признания расходов и доходов в виде процентов по займу у заемщика и заимодавца соответственно.

Дополнительных налогов на стороны сделки данная операция не несет.

Срок платежа по векселю не обязательно должен точно соответствовать сроку, который был указан для договора займа, взамен которого вексель и был выдан по новации.

Обязательство прекращается соглашением сторон о замене первоначального обязательства, существовавшего между ними, другим обязательством между теми же лицами (новация), если иное не установлено законом или не вытекает из существа отношений (п. 1 ст. 414 ГК РФ). К особенностям договора новации относится то, что обязательства, возникшие по первоначальному договору, прекращаются в момент заключения соглашения о новации (п. 1 ст. 414, п. 1 ст. 432, п. 1 ст. 433 ГК РФ). Поэтому, срок векселя может отличаться от установленного договором займа.