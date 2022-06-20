Как банк контролирует операции по банковской карте

Если какой-то перевод покажется работнику банка подозрительным, он заблокирует карту. Расскажу об особенностях банковского контроля и последствиях совершения сомнительных операций.

Сомнительные операции: понятие и примеры

Работники кредитных организаций обращают повышенное внимание на сомнительные операции. Под сомнительными понимаются операции, которые имеют необычный характер, не имеют явного экономического смысла, законность целей которых неочевидна.

Подобные операции проводятся для вывода капитала из страны, в целях обналичивания денежных средств, для ухода от налогообложения, легализации теневых доходов и для реализации других незаконных целей.

Приведу примеры сомнительных операций из банковских инструкций:

1. Систематическое снятие клиентами со своих счетов крупных сумм наличных денежных средств. При этом особое внимание привлекают к себе клиенты, у которых отмечается высокое отношение объема снятых наличных к оборотам по их счетам (80% и более).

2. Регулярные зачисления на счета клиента крупных сумм с последующим их снятием в наличной форме либо с переводом на счета третьих лиц в течение нескольких дней.

3. Осуществление операций, которые не имеют очевидного экономического смысла, носят запутанный или необычный характер. В частности, совершение сделок, которые не соответствуют характеру деятельности клиента или его возможностям либо обладают признаками фиктивных сделок.

Особое внимание служащие банка уделяют подозрительным операциям, совершаемым в целях легализации преступных доходов и финансирования терроризма.

Какие операции могут попасть в зону контроля

Мониторинг финансовых операций направлен на выявление банком схем, связанных с выводом денежных средств в теневой оборот.

Повышенное внимание банковских служащих может привлечь следующая активность по счету клиента:

большое количество контрагентов (более 10 в день, более 50 в месяц);

большое количество операций по зачислению и списанию безналичных средств (более 30 операций в день);

значительные объемы операций по списанию и зачислению безналичных средств (более 100 тыс. рублей в день, более 1 млн рублей в месяц);

короткий промежуток времени между зачислением и списанием средств (около 1 минуты);

в течение 12 часов проводятся операции по зачислению и списанию денежных средств;

средний остаток денег на счете не превышает 10% от среднедневного объема операций по счету;

отсутствуют платежи для обеспечения жизнедеятельности человека (оплата коммунальных услуг, услуг связи);

совпадение идентификационной информации об устройстве, используемом разными клиентами для удаленного доступа к услугам банка.

Отдельный критерий из приведенного списка сам по себе не должен привлечь повышенное внимание. Но при наличии нескольких критериев повышается вероятность возникновения вопросов у банковских служащих.

Какими полномочиями наделены работники банков

Для выявления сомнительных операций банковские служащие наделены широкими полномочиями.

Работники кредитной организации вправе:

осуществлять постоянный мониторинг и анализ операций клиентов;

получать от клиента сведения, разъясняющие экономический смысл операции;

приостановить операции с денежными средствами;

отказать клиенту в предоставлении услуг дистанционного обслуживания;

заблокировать банковскую карту;

сообщить о подозрительных сделках в Росфинмониторинг;

расторгнуть договор банковского счета.

Банк вправе запросить у клиента не только документы, выступающие формальным основанием для совершения подозрительной операции, но и документы по связанным с ней сделкам. Кроме того, банк может истребовать иную информацию, позволяющую уяснить цели и характер подозрительного перевода.

Как показывает практика, банки запрашивают у клиентов документы об экономическом смысле проводимых операций и источнике происхождения денег.

Что делать при блокировке банковской карты

В случае блокировки карты рекомендую сначала обратиться в банк и выяснить причину наложения санкций. Если у работников банка возникли вопросы к одной из операций, направьте объяснения и дополнительные сведения, раскрывающие ее экономический смысл.

Если эти меры не принесут желаемого результата, обратитесь в суд. При этом нужно сослаться на положения статьи 845 Гражданского кодекса. Согласно этой норме, банк не вправе определять и контролировать направления использования денег клиента. Банк не должен устанавливать другие, не предусмотренные законом или договором ограничения права клиента распоряжаться деньгами по своему усмотрению.

Между тем банк может привести в суде следующие доводы. Передача клиенту банковской карты является сделкой по распоряжению принадлежащим банку имуществом (банковской картой) и осуществляется банком по своему усмотрению. Поэтому в целях профилактики возникновения споров советую не совершать операций, которые могут вызвать подозрения у банковских служащих.