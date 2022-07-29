Как налоговая выявляет доходы и имущество граждан

Однако скрывать от налоговой службы свою прибыль — дело рискованное. Инспекторы в последнее время получают все больше полномочий для контроля над доходами и активами граждан. Госструктуры и частные компании информируют ФНС о сделках не только коммерсантов, но и простых граждан. Расскажу о том, как налоговики узнают о доходах и имуществе людей, не занятых бизнесом.

Банковская тайна не для сотрудников ФНС

Все тайное становится явным. Во всяком случае для налоговых инспекторов банковских секретов почти не осталось. Налоговый кодекс обязывает банки раскрывать налоговикам конфиденциальную информацию о своих клиентах (п. 2.1 ст. 86 НК РФ).

Ранее инспекторы в основном интересовались банковскими операциями участников делового оборота: компаний и предпринимателей. Сегодня чиновники вправе изучать банковские документы обычных граждан, далеких от коммерции.

Налоговики запрашивают у кредитной организации сведения о физическом лице в следующих случаях:

- при проведении налоговой проверки в отношении этого лица;

- при истребовании документов в рамках встречной проверки.

Для такого запроса инспекторы должны получить согласие руководителя вышестоящего налогового органа.

Иногда банки проявляют инициативу и сами запрашивают у клиентов документы об уплате налогов с денежных сумм, поступивших на счет. При этом банкиров нисколько не смущает тот факт, что законодательство не уполномочило их проводить налоговые проверки.

Как инспекторы узнают о сделках с недвижимостью

Росреестр осуществляет не только регистрацию прав на недвижимое имущество, но и сообщает налоговикам об объектах недвижимости и об их владельцах. Кроме того, налоговая инспекция получает из этого ведомства информацию о сделках с недвижимым имуществом (п. 4 ст. 85 НК РФ).

Нотариусы информируют ФНС о выдаче свидетельств о праве на наследство и при удостоверении договоров дарения (п. 6 ст. 85 НК РФ).

При получении наследства у наследника не возникает дохода, облагаемого НДФЛ. Так, согласно п. 18 ст. 217 НК РФ, доходы, получаемые от физических лиц в порядке наследования, не подлежат обложению налогом. Это относится к доходам как в денежной, так и натуральной формах.

Инспекторы используют эти сведения для начисления наследникам земельного налога, налога на имущество или транспортного налога.

Подарок может облагаться налогом

По общему правилу не подлежат налогообложению доходы, получаемые от граждан в порядке дарения. Это относится к доходам в денежной и натуральной формах.

Исключением является дарение дорогостоящего имущества: недвижимости, транспортных средств, акций, цифровых финансовых активов, цифровых прав, долей и паев. Стоимость таких подарков облагается НДФЛ.

Между тем любые подарки освобождаются от налога, если участники сделки являются членами семьи или близкими родственниками (п. 18.1 ст. 217 НК РФ). Поэтому информация нотариуса о безвозмездной сделке, направляемая в инспекцию, должна содержать сведения о степени родства между ее участниками.

Таким образом, дарение квартиры или автомобиля вне семейного круга подлежит обложению НДФЛ. Поэтому налоговики потребуют уплатить налог от человека, получившего такой щедрый подарок.

При дарении денег налога не возникает независимо от того, кто преподнес такой презент: родственник или просто знакомый.

МВД уполномочен сообщить

Сотрудники ГИБДД передают налоговикам сведения о транспортных средствах и об их владельцах (п. 4 ст. 85 НК РФ). Кроме того, налоговые инспекторы получают от этой госструктуры информацию о договорах купли-продажи автомобилей. Эти данные нужны налоговикам для исчисления транспортного налога.

Оперативники МВД и следователи информируют налоговые органы о выявленных случаях незаконной налоговой оптимизации (п. 2 ст. 36 НК РФ).

В марте 2022 года изменился порядок возбуждения уголовных дел о налоговых преступлениях. Согласно новой редакции ст. 140 УПК РФ поводом для возбуждения уголовного дела по этой категории деяний служат только материалы, которые направлены налоговиками следователю. Поэтому в ближайшее время можно ожидать активизации взаимодействия силовых структур и налоговой службы.

Теперь ключевую роль в установлении признаков уклонения от уплаты налогов будут играть сотрудники ФНС. Именно они будут решать, направлять ли материалы следователю или ограничиться штрафом к провинившемуся человеку.

Здесь приведен далеко не полный перечень источников информации, к которым имеют доступ налоговые инспекторы. Поэтому рекомендую своевременно декларировать свои доходы и уплачивать налоги. Это поможет избежать финансовых санкций и других негативных последствий.