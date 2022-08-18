Как обжаловать действия банка: пошаговая инструкция

1. Проведите переговоры с работниками банка

Юридический спор с банком может отнять много времени, сил и денег. Прежде чем вступать в него, нужно провести переговоры с сотрудниками кредитной организации.

Для начала надо разобраться, в чем заключается возникшая проблема, и постараться ее оперативно решить с минимальными затратами. Здесь достаточно ограничиться устными переговорами с банковскими служащими. Можно позвонить в банк или прийти в отделение банка и сообщить о возникшей проблеме.

Служащие банка в своей работе руководствуются множеством нормативных актов и инструкций. Потребитель финансовых услуг может не знать всех банковских правил. Поэтому обратитесь к работникам банка и получите разъяснения о том, на основании какого правового документа они списали деньги.

Переговоры с работниками банка сэкономят время и прояснят мотивы совершенной операции. Возможно, на этой стадии вам удастся решить возникшую проблему.

2. Направьте в банк заявление

Не всегда устные переговоры приносят желаемый результат. Тогда надо готовиться к полномасштабному спору. Прежде чем обращаться в суд, необходимо соблюсти досудебный порядок разрешения спора.

Направьте в банк заявление в письменной или электронной форме. В заявлении укажите номер договора с банком, размер требований имущественного характера, существо требований, реквизиты банковского счета и список прилагаемых документов.

Претензию направьте в банк по почте заказным письмом с уведомлением о вручении или отвезите в отделение банка и попросите поставить отметку о получении претензии на вашем экземпляре. Можно использовать другой способ доставки корреспонденции. Важно, чтобы сохранились доказательства вручения документа адресату.

Банк обязан рассмотреть заявление и направить мотивированный ответ, как правило, в течение 15 рабочих дней. Вполне вероятно, что ответ кредитной организации снимет все вопросы и спор закончится на этой стадии.

3. Обратитесь к финансовому уполномоченному

Если ответ банка покажется вам неубедительным, переходите к следующем этапу разрешения конфликта.

Направьте обращение финансовому уполномоченному в письменной или электронной форме. Он рассматривает требования потребителей на сумму не выше 500 тыс. рублей. Если спор превышает указанную сумму, можно обратиться напрямую в суд.

Обращение рассматривается в заочной форме на основании предоставленных документов. Уполномоченный вправе рассмотреть обращение в очной форме с использованием видео-конференц-связи.

Финансовый уполномоченный принимает решение, как правило, в течение 15 рабочих дней. Решение может быть двух видов:

о полном или частичном удовлетворении обращения; об отказе в удовлетворении обращения.

Банк обязан исполнить решение финансового уполномоченного. В случае неисполнения решения уполномоченный выдает потребителю удостоверение, являющееся исполнительным документом.

Потребитель предъявляет удостоверение в банк для исполнения решения. Подробности можно найти в Федеральном законе от 4 июня 2018 года № 123-ФЗ «Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг».

4. Подайте исковое заявление в суд

Если финансовый уполномоченный не принял решение или вы с ним не согласны, самое время обратиться в суд.

При этом важно определить суд, в компетенции которого находится разрешение вашего спора.

Если спорят банк и гражданин, не имеющий статуса ИП, и спор не связан с бизнесом, то иск подается мировому судье или в районный суд.

Мировой судья рассматривает иски на сумму не более 50 тыс. рублей (дела о защите прав потребителей — не более 100 тыс. рублей). При более крупных суммах спора подавайте исковое заявление в районный суд.

По общему правилу иск предъявляется в суд по адресу банка. Иск о защите прав потребителей может направляться в суд по месту жительства истца, он не облагается госпошлиной. Если конфликт связан с предпринимательской деятельностью, то ИП подает заявление в арбитражный суд. На коммерсантов не распространяется досудебный порядок разрешения спора. По итогам рассмотрения дела суд вынесет решение, которое может быть обжаловано в вышестоящей инстанции.

Приведенный порядок поможет клиенту банка защитить свои экономические интересы. Важно соблюдать последовательность действий и не перепрыгивать отдельные этапы. Здесь рассмотрены процессуальные аспекты спора, его исход зависит от применения законов, которые определяют права и обязанности банка и его клиента.