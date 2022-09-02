Налоговая реконструкция применима при дроблении бизнеса

В целях сохранения УСН иногда выручка распределяется на несколько юрлиц и ИП. Проверяющие, обнаружив дробление бизнеса, объединяют доходы всех участников манипуляции.

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Однако чиновники забывают консолидировать суммы налогов, уплаченных всеми участниками схемы. Тогда об этом чиновникам напоминают судьи. Недавно такой случай оказался предметом налогового спора. 

В чем состояла налоговая схема

Строительная компания возводила многоквартирные дома и продавала квартиры. По итогам выездной проверки инспекция выявила схему дробления бизнеса. Застройщик привлек к операциям по реализации прав на объекты строительства 5 предпринимателей. 

Коммерсанты применяли УСН, но самостоятельную деятельность не вели. Это позволило застройщику разделить доходы бизнеса и сохранить специальный налоговый режим.

Компания продала через коммерсантов 77 квартир. При этом застройщик вывел из-под налогообложения значительные суммы доходов. Стоимость прав на квартиры, по которой ИП передавали их конечным дольщикам, была выше цены, по которой ИП приобретали их у застройщика.

По мнению проверяющих, компания не отразила доходы от реализации прав на объекты долевого строительства на сумму 101 млн рублей. Это повлекло неправомерное применение налогоплательщиком УСН. Инспекция признала доходами застройщика суммы, которые получили ИП от продажи квартир.

Доходы участников схемы вместе, а налоги – отдельно 

Суд согласился с тем, что застройщик создал схему ухода от налогообложения. Фактически продажа квартир являлась деятельностью застройщика, а договоры долевого участия с ИП оформлялись с целью регулирования полученных доходов.

Застройщик и коммерсанты входили в одну группу взаимозависимых лиц. Они проводили согласованную политику при строительстве домов, приобретении земельных участков, предоставлении в аренду транспортных средств.

Компания попросила провести налоговую реконструкцию, поскольку проверяющие определили ее недоимку без учета налогов, уплаченных ИП.

Однако суд отклонил просьбу, так как данные налоги уплачены не компанией, а ИП. Поэтому такие платежи не являются расходами самого налогоплательщика. К тому же ИП вправе представить уточненные декларации.

Консолидация доходов без объединения налогов неправомерна 

Верховный суд не согласился с таким подходом к расчету недоимки. Поясним почему.

Налоговые органы обязаны устанавливать действительный размер налогового обязательства налогоплательщика. Это исключит возможность вменения ему налога в размере большем, чем установлено законом.

Объем прав и обязанностей налогоплательщика должны определяться исходя из подлинного экономического содержания операций. 

При дроблении бизнеса инспекция вправе консолидировать доходы группы лиц и исчислить налоги компании по ОСН.

Однако при этом нужно не только объединять доходы, но и консолидировать налоги, как если бы налогоплательщик уплачивал УСН за подконтрольных ему лиц.

Это означает, что суммы налогов, уплаченные участниками группы, должны учитываться при определении налогов по ОСН организатора группы.

Доначисление налогов в излишнем размере без учета уплаченных сумм является дополнительной санкцией. Это создает предпосылки для возврата из бюджета налогов, уплаченных другими участниками схемы при том, что причиненный казне ущерб может остаться не возмещенным.

Инспекция могла определить недоимку застройщика по ОСН с учетом налогов, уплаченных ИП за периоды, по которым объединила их доходы. Однако инспекция не учла налоги, уплаченные ИП, что могло привести к произвольному завышению сумм начисленных застройщику налогов.

В итоге суд вернул дело на новое рассмотрение. Позиция суда приведена в Определении Верховного Суда РФ от 21.07.2022 № 301-ЭС22-4481 по делу № А29-2698/2020.

Теперь у компаний, обвиненных в дроблении бизнеса, появилась надежда на объективный подход к определению размера недоимки. Налоговая реконструкция в такой ситуации означает уменьшение сумм налогов, доначисленных по итогам проверки, на суммы налогов, уплаченных другими юрлицами и ИП.

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Олег Мясников
Олег Мясников

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