Чем опасны неоплаченные вовремя долги

Риск стать невыездным

Выезд из страны может быть ограничен при неисполнении решения суда. Судебный пристав вправе запретить должнику выезд за границу при неисполнении:

Требований о взыскании алиментов, возмещении вреда — на сумму свыше 10 тыс. рублей. Требований неимущественного характера. Иных требований — на сумму 30 тыс. рублей и более.

Таковы положения пункта 5 статьи 15 федерального закона от 15 августа 1996 года № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» и статьи 67 федерального закона от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве».

Невыездным можно оказаться из-за неоплаченных долгов по кредиту, штрафу, алиментам или налогам. Иногда человек узнает о запрете на выезд в аэропорту с чемоданом и путевкой в руках. Например, туристу не удалось вылететь на отдых в Турцию. При прохождении пограничного контроля ему запретили покидать государство. Причиной отказа послужил невыплаченный по решению суда долг.

Приставы не всегда сообщают должникам о наложенных ограничениях

Порой приставы забывают уведомить пограничников о том, что должник уже рассчитался по долгам. В таких ситуациях нужно потребовать от ФССП России выплаты компенсации за испорченный отпуск. Для того чтобы не сорвалась туристическая поездка, нужно погасить долги. Узнать о них можно на сайте ФССП России.

Проблемы в жилищной сфере

Поставщик услуг ЖКХ вправе ограничить или приостановить предоставление услуги в случае ее неполной оплаты. Об этом сказано в пункте 117 правил предоставления коммунальных услуг, утвержденных постановлением правительства РФ от 6 мая 2011 года № 354.

Как показывает практика, предприятия ЖКХ ограничивают должникам потребление электрической энергии, горячей воды, газа в квартирах и жилых домах.

Если наниматель и члены его семьи не платят за жилье и коммунальные услуги более шести месяцев, они могут быть выселены в судебном порядке. Должникам предоставят другое жилье по норме общежития – шесть квадратных метров на человека (статья 90 Жилищного кодекса). Так, по одному из споров семья из двух человек выселена за долги в комнату в общежитии площадью 12,9 квадратного метра.

Вместе с тем выселение из квартиры – это крайняя мера, которая применяется при неоплате коммунальных услуг без уважительных причин. Поэтому суды отклоняют большинство исков о выселении должников. Риски выселения касаются только граждан, проживающих в квартире по договору социального найма. Если квартира находится в собственности жильца, то выселение за такие долги ему не грозит. Но при продаже квартиры долги за услуги ЖКХ могут создать реальную проблему.

При нарушении условий ипотеки банк вправе обратить взыскание на квартиру. Такое право прописано в статье 50 федерального закона от 16 июля 1998 года № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)».

Отказ в выдаче кредита

Банк может отказать заемщику в предоставлении кредита без объяснения причин. Это следует из пункта 7 статьи 5 федерального закона от 21 декабря 2013 года № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)».

При оценке заемщика банк анализирует информацию из бюро кредитных историй:

О просроченной задолженности по кредиту. О рассмотрении судом спора по кредиту.

Таким образом, испорченная кредитная история может помешать получить новые заимствования.

Начисление неустойки и судебные расходы

В случае просрочки на сумму долга начисляются проценты по ставке Банка России – 8% годовых (статья 395 Гражданского кодекса).

Если спор дойдет до суда, то придется компенсировать кредитору:

государственную пошлину;

издержки, связанные с рассмотрением дела.

При несвоевременном исполнении решения суда приставы взыскивают с должника:

исполнительский сбор в размере 7% от суммы долга;

расходы по совершению исполнительных действий.

Итак, с каждым днем задолженность растет. Поэтому выплата долга позволит избежать дополнительных расходов.

Риск признания гражданина банкротом

Если требования к гражданину составляют 500 тыс. рублей, а просрочка – три месяца, он может быть признан банкротом. Суд вправе запретить ему выезд за рубеж.

Имущество банкрота будет распродано, а вырученные деньги переданы кредиторам. В течение пяти лет гражданину будет непросто получить кредит, в течение трех лет он не вправе занимать руководящие должности. Это предусмотрено федеральным законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

Для того чтобы избежать этих последствий, следует вовремя платить по счетам. Если сложно полностью погасить долг, надо вернуть его часть и собрать документы об уважительных причинах просрочки. Эти действия учитываются судами при оценке сложившейся ситуации в пользу должника.