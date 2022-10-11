Когда нам приходится платить налог на полученные бонусы?

Налоговая льгота для бонусов

По общему правилу, налогом облагаются все доходы, полученные физическим лицом как в денежной, так и натуральной форме. Вместе с тем для дохода, полученного покупателем от российских и иностранных компаний в виде бонуса, установлена налоговая льгота.

Для того чтобы воспользоваться преференцией, нужно выполнить условия, прописанные в пункте 68 статьи 217 НК РФ:

деньги перечисляются на банковский счет физлица;

организация полностью или частично оплачивает за покупателя товары или услуги;

покупатель использует банковские или дисконтные карты;

программа лояльности направлена на увеличение активности клиентов в приобретении товаров и услуг;

программа предусматривает начисление бонусов, баллов, иных показателей активности клиента в приобретении товаров (работ, услуг);

программа предусматривает выплату дохода в зависимости от количества начисленных бонусов, баллов, иных критериев активности покупателя в шопинге;

покупатель получил доход в денежной или натуральной форме.

При выполнении указанных условий доходы физлиц, полученные по программе лояльности, освобождаются от налога (письмо Минфина России от 22 марта 2021 года № 03-04-05/20334).

Не имеет значения, на какие виды банковских счетов перечислены деньги по программам лояльности, а также какие средства использовал покупатель с применением банковских карт для приобретения товаров и услуг (письмо Минфина России от 13 февраля 2017 года № 03-04-06/7856).

Когда налоговая льгота недоступна

Освобождение доходов от налогообложения не применяется в следующих случаях:

покупатель участвует в программе лояльности не на условиях публичной оферты (например, программа лояльности предложена ограниченному кругу потенциальных участников, а не размещена на официальном сайте, или покупатель получил персональный бонус, который не доступен другим участникам);

покупатель участвует в программе на условиях публичной оферты (предложения заключить договор), в которых предусмотрен срок для принятия оферты (акцепта) менее 30 дней или указана возможность ее досрочного отзыва;

бонус является вознаграждением работнику, состоящему с организацией в трудовых отношениях;

бонус является оплатой за поставленные физлицом товары (работы, услуги);

бонус представляет собой материальную помощь физлицу.

Внимание! Эти условия предусмотрены пунктом 68 статьи 217 Эти условия предусмотрены пунктом 68 статьи 217 НК РФ (письмо Минфина России от 13 сентября 2017 года № 03-04-06/58999). При невыполнении этих условий у получателя бонуса возникает экономическая выгода, с которой надо уплатить налог.

Компания, которая выплачивает бонус, признается налоговым агентом. Компания исчисляет, удерживает у физлица и перечисляет сумму налога в казну. Если удержать налог невозможно, налоговый агент сообщает об этом физлицу и в налоговую инспекцию.

Можно применить другую преференцию

В этой ситуации получатель бонуса вправе применить другую налоговую льготу. Полученный бонус можно рассматривать как подарок.

Согласно п. 28 ст. 217 НК РФ, не подлежит налогообложению стоимость подарков, полученных налогоплательщиками от организаций или ИП в пределах 4 000 рублей за год. Доход в виде подарка облагается налогом только в части превышения 4 000 рублей (письмо Минфина России от 18 августа 2021 года № 03-04-06/66550). Подарочный сертификат в пределах указанной суммы не формирует налогооблагаемый доход (письмо Минфина России от 18 ноября 2016 года № 03-04-06/67922).

Итак, если бонус не превысит 4 000 рублей в год, то платить с него налог не нужно. С бонуса, превышающего эту сумму, налог будет исчисляться по ставке 13%.

Платит ли ИП налог на кэшбэк

Предприниматели тоже получают бонусы. Однако статус коммерсанта влечет за собой особенности налогообложения доходов.

Если ИП применяет упрощенную систему налогообложения (УСН), то в его доходы включается кэшбэк от банка по бизнес-карте.

В соответствии со статьей 346.15 НК РФ, при налогообложении не учитываются доходы, указанные в статье 251 НК РФ. Суммы кэшбэка, полученные от банка на расчетный счет ИП, не предусмотрены в названной норме. Поэтому указанные суммы учитываются при исчислении налога, уплачиваемого в связи с применением УСН. Данные выводы сделаны в письме Минфина России от 9 декабря 2021 года № 03-11-11/100176.

Итак, бонус, полученный покупателем в рамках программы лояльности, не облагается налогом. Бизнесмены уплачивают налог с кэшбэка, который поступил на счет от коммерческой деятельности.