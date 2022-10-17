Можно ли вернуть свои деньги при переводе на банковскую карту?

Правовой статус банковского перевода

Плательщик денежных средств после перевода теряет над ними контроль и, как правило, не имеет оснований для их возврата.

Получатель денег становится их владельцем и может распоряжаться по своему усмотрению. Подчеркну, именно владельцем, но не собственником. Для перехода права собственности на деньги нужно сначала заключить договор (статья 218 ГК РФ), а потом его исполнить. Сделки граждан между собой на сумму свыше 10 тыс. рублей заключаются в письменной форме (статья 161 ГК РФ).

Банковский перевод без договора не подтверждает переход права собственности на деньги, поэтому в ряде случаев средства, перечисленные на банковскую карту, имеют неопределенный правовой статус.

При отсутствии договора есть риск получить от плательщика требование о возврате перевода. При этом получателю крайне сложно будет доказать в суде приобретение права собственности на поступившие деньги.

Так можно ли вернуть перечисленные деньги?

Возможность возврата денег во многом зависит от того, на каком правовом основании они перечислены.

1. Если деньги переданы в долг и на время, то получатель должен возвратить их по окончании срока займа (статья 807 ГК РФ). Для квалификации правоотношений как заемных следует доказать факт передачи денег на условиях возвратности (определение Первого кассационного суда общей юрисдикции от 10 августа 2022 года по делу № 88-18738/2022).

2. Если деньги перечислены в дар, то вернуть их уже не получится. Дарение должно быть подтверждено договором или иным способом. Также оно может быть совершено устно (статья 574 ГК РФ). Передача подарка осуществляется различными способами, в том числе перечислением денежных средств на банковский счет.

3. Не удастся вернуть деньги, перечисленные в оплату сделанной покупки. Это общее правило, из которого бывают исключения. Например, если выяснится, что товар имеет какие-то дефекты.

Но если деньги переведены без какого-либо правового основания, то их можно истребовать, квалифицировав как неосновательное обогащение. Человек, который без установленных законом или сделкой оснований приобрел или сберег имущество за счет другого гражданина, обязан возвратить последнему это имущество (статья 1102 ГК РФ).

Для возврата средств нужно обратиться к их получателю. После поступления денег на счет получателя только он вправе распоряжаться ими. Если получатель откажется это сделать, придется обращаться в суд.

Каковы шансы взыскать деньги в судебном порядке?

Исход судебного спора во многом зависит от наличия доказательств, которые представит каждая сторона в обоснование своих доводов.

Например, плательщик попросил суд взыскать с получателя перечисленную на банковскую карту сумму. При этом отсутствовали доказательства того, что он подарил деньги получателю. Получатель без установленных законом или сделкой оснований приобрел деньги за счет плательщика. В итоге суд взыскал с получателя сумму перевода (определение Первого кассационного суда общей юрисдикции от 20 октября 2021 года по делу № 88-23083/2021).

В другой ситуации суд отказал в возврате банковских переводов по следующим причинам. Характер действий плательщика, перечислявшего деньги получателю на протяжении длительного времени, многократно, неравными суммами, а также оплата налогов получателя исключают ошибочность переводов (определение Первого кассационного суда общей юрисдикции от 19 августа 2021 года по делу № 88-19498/2021).

Итак, банковский перевод может повлечь различные последствия. Поэтому, прежде чем перевести деньги, нужно определить правовой статус планируемой операции и надлежащим образом ее оформить. Это поможет избежать разногласий между участниками перевода.