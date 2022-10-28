Общество

Как поделить имущество, если вы были в гражданском браке

Иногда отношения между мужчиной и женщиной задерживаются надолго на стадии гражданского брака. Проходит время, а поход в ЗАГС все откладывается. Такая прокрастинация чревата последствиями. Дело в том, что доходы и вложения каждого партнера приобретают двоякий статус. С одной стороны, они заработаны парой, а с другой — эта пара не признается семьей.

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Как поделить имущество, если вы были в гражданском браке
Иллюстрация: cottonbro/pexels

Признается только официальный брак

В соответствии с п. 2 ст. 1 Семейного кодекса признается брак, заключенный только в органах ЗАГС. Поскольку совместное проживание браком не является, оно не порождает правовых последствий, установленных для официальных браков. Правовое регулирование брачных отношений осуществляется только государством (определение Конституционного суда РФ от 17 мая 1995 года № 26-О).

Закон не признает незарегистрированный брак и не считает семьей сожительство мужчины и женщины. Оно не порождает правовых последствий и поэтому не устанавливается судами в качестве факта, имеющего юридическое значение (определение Московского городского суда от 30 сентября 2016 года по делу № 33-38680/2016). Следовательно, на имущественные отношения людей, проживающих совместно, но в браке не состоящих, режим совместной собственности супругов не распространяется.

Собственник имущества тот, на кого оно записано

Собственником имущества, приобретенного в гражданском браке, будет являться тот, на кого оно зарегистрировано. Решение молодых людей жить вместе не порождает юридически значимых последствий. Каждый участник гражданского брака остается самостоятельным субъектом правовых отношений. Другими словами, доходы гражданского супруга остаются его личной собственностью.

При приобретении нового имущества в гражданском браке его собственником будет являться партнер, на которого оформлено это имущество (определение Четвертого кассационного суда общей юрисдикции от 10 июня 2021 года № 88-15708/2021).

Имущество, принадлежавшее супругу до вступления в официальный брак, является его собственностью (ст. 36 Семейного кодекса).

По одному из споров истица указала, что на общие средства была куплена квартира, право собственности на которую было зарегистрировано за ответчиком после заключения брака. Суд отказал в разделе квартиры, поскольку она приобретена ответчиком по сделке, заключенной до брака, и не является совместно нажитым имуществом (определение Верховного суда РФ от 24 ноября 2020 года № 117-КГ20-2-К4).

Участие в расходах на приобретение имущества ситуации не меняет

Участие другого участника гражданского брака в приобретении имущества доказать крайне сложно. Например, если гражданская жена участвовала в ремонте квартиры гражданского мужа, то при прекращении брака она не сможет вернуть свои деньги. Это подтверждается судебной практикой (определение Четвертого кассационного суда общей юрисдикции от 5 августа 2021 года № 88-17603/2021).

В период фактических брачных отношений супруги купили кухонную мебель и встроенную бытовую технику для общего пользования в квартире мужа. Однако после прекращения отношений гражданская жена не смогла получить компенсацию своих расходов (определение Московского городского суда от 18 декабря 2020 года по делу № 33-421335/2020).

Участие другого гражданского супруга в расходах на приобретение и содержание этого имущества не делает его собственником всего имущества или его части (определение Четвертого кассационного суда общей юрисдикции от 10 ноября 2020 года по делу № 88-20476/2020, 2-446/2018).

При покупке недвижимости с использованием кредита, не являясь созаемщиком по кредитному договору, нельзя претендовать на долю в этом имуществе (определение Первого кассационного суда общей юрисдикции от 30 июня 2022 года № 88-11479/2022 по делу № 2-230/2021).

В спорах о недвижимости суды обращают внимание на место регистрации участника гражданского брака (определение Четвертого кассационного суда общей юрисдикции от 18 февраля 2020 года № 88-3581/2020).

Итак, штамп в паспорте является не просто формальностью. Он существенным образом меняет как социальный статус молодых, так и правовой режим их совместной собственности.

Статья опубликована на сайте banki.ru.

Олег Мясников
Олег Мясников

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